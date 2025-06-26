Коламбус Крю — Атланта Юнайтед. Ставка (к. 1.75) и прогноз на американскую МЛС 26 июня 2025 года

26 июня в матче регулярного чемпионата американской МЛС по футболу сыграют «Коламбус Крю» и «Атланта Юнайтед». Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: после 18 матчей «Коламбус Крю» идет четвертым в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: матч против «Ванкувера» получился очень бурным в первом тайме и уже к 23-й минуте «Коламбус Крю» вел со счетом 2:1 после точных ударов Алиу и Росси. Вторая половина получилась намного спокойнее, «Коламбус» сбавил обороты и легко контролировал ход игры, ничего не дав сделать сопернику. Три очка по делу.

Ранее было крупное поражение в гостях от «Интера Майами» (1:5) и ничья дома с «Нэшвиллом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Шульте (в), Камачо (п), в сборной — Хаген (в).

Состояние команды: на протяжении двух с половиной сезонов с «Коламбус Крю» довольно успешно работает французский специалист Уилфрид Нанси. При нем команда показывает очень яркий и результативный футбол.

Сейчас у команды 29 забитых и 25 пропущенных мячей в 18 играх. Главным звездами здесь являются уругваец Росси и венгр Газдак, именно они отвечают в «Коламбусе» за весь креатив и через них развивается большинство атак.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: сейчас «Атланта Юнайтед» занимает 13-е место на «Востоке» с 17 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: игра против «Нью-Йорка Сити» откровенно не удалась «Атланте Юнайтед» и поражение со счетом 0:4 было абсолютно заслуженным. Соперник играл лучше, хотя забил первый мяч только на 44-й минуте. Алексей Миранчук провел на поле 90 минут за «Атланту» и ничем особым не выделялся.

До этого была неудача в гостях против «Нью-Йорка Ред Буллз» (0:2) и победа дома над «Орландо» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Коэн (п), Москера (з), Уильямс (з), в сборной — Форчун (п).

Состояние команды: пока в этом сезоне «Атланта Юнайтед» откровенно разочаровывает своими результатами, располагаясь вне зоны плей-офф. Перед стартом сезона команду возглавил известный норвежец Рони Дейла, приводивший «Нью-Йорк Сити» к победе в МЛС, а также успешно работавший с другими клубами.

Пока не очень сильно смотрится в нынешнем чемпионате и Алексей Миранчук, на счету которого лишь два забитых гола и три ассиста в 18 проведенных матчах.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Атланта» выиграла дома (2:1), но уступила в гостях (0:1)

В 2023 году все три домашних матча остались за «Коламбусом» (4:2, 2:0, 6:1)

«Атланта» на своем поле победила со счетом 4:2 и сыграла вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Коламбус Крю» дают 1,63, а на «Атланту Юнайтед» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: хозяева играют сами и дают это делать сопернику. «Аталанта» тоже не прочь ввязаться в открытый и безбашенный футбол, это вообще специфика стиля его главного тренера Дейлы. Сейчас гости имеют разницу 21-34 после 18 матчей, поэтому стоит ждать открытого футбола. К тому же у команд есть потери в составе, особенно в линии обороны из-за травм и матчей Кубка КОНКАКАФ.

Основная ставка: тотал больше 3 за 1,75.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход за высокий коэффициент. Он вполне вероятен.

Дополнительная ставка: ничья за 4,40.