2-й таймБенфика — БаварияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Майкл Олисе«Бенфика» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция Эдинсон Кавани«Окленд Сити» — «Бока Хуниорс». Онлайн, прямая трансляция Наир ТикнизянОтказал «Зениту» и уехал из России, чтобы играть в футбол: Тикнизян — в «Црвене Звезде»
  • 22:37
    • «Лион» понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности
    Все новости спорта

    Нас ждет разухабистый футбол

    Коламбус Крю — Атланта Юнайтед. Ставка (к. 1.75) и прогноз на американскую МЛС 26 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS Прогнозы на Атланта Юнайтед
    Прогноз и ставки на «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук
    26 июня в матче регулярного чемпионата американской МЛС по футболу сыграют «Коламбус Крю» и «Атланта Юнайтед». Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 26 Июня 2025 года

    Коламбус Крю

  • Коламбус
    •  Коламбус Крю 02:30 Атланта Юнайтед

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
    •

    «Коламбус Крю»

    Турнирное положение: после 18 матчей «Коламбус Крю» идет четвертым в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: матч против «Ванкувера» получился очень бурным в первом тайме и уже к 23-й минуте «Коламбус Крю» вел со счетом 2:1 после точных ударов Алиу и Росси. Вторая половина получилась намного спокойнее, «Коламбус» сбавил обороты и легко контролировал ход игры, ничего не дав сделать сопернику. Три очка по делу.

    Коламбус Крю — Атланта Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Ранее было крупное поражение в гостях от «Интера Майами» (1:5) и ничья дома с «Нэшвиллом» (2:2).

  • Танк из «Ботафого», легенда Саудовской Аравии и еще четыре героя первой недели КЧМ
  • Их невозможно был не заметить в первых турах группового этапа
  • Сегодня

    • Не сыграют: травмированы — Шульте (в), Камачо (п), в сборной — Хаген (в).

    Состояние команды: на протяжении двух с половиной сезонов с «Коламбус Крю» довольно успешно работает французский специалист Уилфрид Нанси. При нем команда показывает очень яркий и результативный футбол.

    Сейчас у команды 29 забитых и 25 пропущенных мячей в 18 играх. Главным звездами здесь являются уругваец Росси и венгр Газдак, именно они отвечают в «Коламбусе» за весь креатив и через них развивается большинство атак.

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: сейчас «Атланта Юнайтед» занимает 13-е место на «Востоке» с 17 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: игра против «Нью-Йорка Сити» откровенно не удалась «Атланте Юнайтед» и поражение со счетом 0:4 было абсолютно заслуженным. Соперник играл лучше, хотя забил первый мяч только на 44-й минуте. Алексей Миранчук провел на поле 90 минут за «Атланту» и ничем особым не выделялся.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого была неудача в гостях против «Нью-Йорка Ред Буллз» (0:2) и победа дома над «Орландо» (3:2).

    Не сыграют: травмированы — Коэн (п), Москера (з), Уильямс (з), в сборной — Форчун (п).

    Состояние команды: пока в этом сезоне «Атланта Юнайтед» откровенно разочаровывает своими результатами, располагаясь вне зоны плей-офф. Перед стартом сезона команду возглавил известный норвежец Рони Дейла, приводивший «Нью-Йорк Сити» к победе в МЛС, а также успешно работавший с другими клубами.
    Пока не очень сильно смотрится в нынешнем чемпионате и Алексей Миранчук, на счету которого лишь два забитых гола и три ассиста в 18 проведенных матчах.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Атланта» выиграла дома (2:1), но уступила в гостях (0:1)

    • В 2023 году все три домашних матча остались за «Коламбусом» (4:2, 2:0, 6:1)

    • «Атланта» на своем поле победила со счетом 4:2 и сыграла вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Коламбус Крю» дают 1,63, а на «Атланту Юнайтед» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: хозяева играют сами и дают это делать сопернику. «Аталанта» тоже не прочь ввязаться в открытый и безбашенный футбол, это вообще специфика стиля его главного тренера Дейлы. Сейчас гости имеют разницу 21-34 после 18 матчей, поэтому стоит ждать открытого футбола. К тому же у команд есть потери в составе, особенно в линии обороны из-за травм и матчей Кубка КОНКАКАФ.

    Основная ставка: тотал больше 3 за 1,75.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход за высокий коэффициент. Он вполне вероятен.

    Дополнительная ставка: ничья за 4,40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Коламбус Крю — Атланта Юнайтед?

    Матч Коламбус Крю — Атланта Юнайтед состоится 26 июня 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Коламбус Крю — Атланта Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Коламбус Крю — Атланта Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Коламбус Крю — Атланта Юнайтед?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Коламбус Крю — Атланта Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Коламбус Крю» дают 1,63, а на «Атланту Юнайтед» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Гваделупа — Гватемала
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Панама — Ямайка
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Эсперанс — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Гондурас — Кюрасао
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Канада — Сальвадор
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Носкова — Векич
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Таусон
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Александрова — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сонего — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йокогама Маринос — Токио
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Меншик — Опелка
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кызылжар — Ордабасы
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Коламбус Крю — Атланта Юнайтед: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 26.06.202502:30. Нас ждет разухабистый футбол
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры