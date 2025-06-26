Коламбус Крю — Атланта Юнайтед. Ставка (к. 1.75) и прогноз на американскую МЛС 26 июня 2025 года

Коламбус Крю
Атланта Юнайтед
«Коламбус Крю»
Турнирное положение: после 18 матчей «Коламбус Крю» идет четвертым в таблице Восточной конференции.
Последние матчи: матч против «Ванкувера» получился очень бурным в первом тайме и уже к 23-й минуте «Коламбус Крю» вел со счетом 2:1 после точных ударов Алиу и Росси. Вторая половина получилась намного спокойнее, «Коламбус» сбавил обороты и легко контролировал ход игры, ничего не дав сделать сопернику. Три очка по делу.
Коламбус Крю — Атланта Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Ранее было крупное поражение в гостях от «Интера Майами» (1:5) и ничья дома с «Нэшвиллом» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Шульте (в), Камачо (п), в сборной — Хаген (в).
Состояние команды: на протяжении двух с половиной сезонов с «Коламбус Крю» довольно успешно работает французский специалист Уилфрид Нанси. При нем команда показывает очень яркий и результативный футбол.
Сейчас у команды 29 забитых и 25 пропущенных мячей в 18 играх. Главным звездами здесь являются уругваец Росси и венгр Газдак, именно они отвечают в «Коламбусе» за весь креатив и через них развивается большинство атак.
«Атланта Юнайтед»
Турнирное положение: сейчас «Атланта Юнайтед» занимает 13-е место на «Востоке» с 17 очками.
Последние матчи: игра против «Нью-Йорка Сити» откровенно не удалась «Атланте Юнайтед» и поражение со счетом 0:4 было абсолютно заслуженным. Соперник играл лучше, хотя забил первый мяч только на 44-й минуте. Алексей Миранчук провел на поле 90 минут за «Атланту» и ничем особым не выделялся.
До этого была неудача в гостях против «Нью-Йорка Ред Буллз» (0:2) и победа дома над «Орландо» (3:2).
Не сыграют: травмированы — Коэн (п), Москера (з), Уильямс (з), в сборной — Форчун (п).
Состояние команды: пока в этом сезоне «Атланта Юнайтед» откровенно разочаровывает своими результатами, располагаясь вне зоны плей-офф. Перед стартом сезона команду возглавил известный норвежец Рони Дейла, приводивший «Нью-Йорк Сити» к победе в МЛС, а также успешно работавший с другими клубами.
Пока не очень сильно смотрится в нынешнем чемпионате и Алексей Миранчук, на счету которого лишь два забитых гола и три ассиста в 18 проведенных матчах.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Атланта» выиграла дома (2:1), но уступила в гостях (0:1)
- В 2023 году все три домашних матча остались за «Коламбусом» (4:2, 2:0, 6:1)
- «Атланта» на своем поле победила со счетом 4:2 и сыграла вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Коламбус Крю» дают 1,63, а на «Атланту Юнайтед» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 4,80.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.
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Прогноз: хозяева играют сами и дают это делать сопернику. «Аталанта» тоже не прочь ввязаться в открытый и безбашенный футбол, это вообще специфика стиля его главного тренера Дейлы. Сейчас гости имеют разницу 21-34 после 18 матчей, поэтому стоит ждать открытого футбола. К тому же у команд есть потери в составе, особенно в линии обороны из-за травм и матчей Кубка КОНКАКАФ.
Основная ставка: тотал больше 3 за 1,75.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход за высокий коэффициент. Он вполне вероятен.
Дополнительная ставка: ничья за 4,40.