«Бенфика» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
38' Ди Мария забрасывал на дальнюю штангу в сторону Павлидиса, но перестарался с силой передачи.
36' Ганбри сыграл вперёд на Мюллера — Томас потерял мяч после неудачной обработки.
34' Матч возобновлён.
30' Объявлен перерыв на водопой.
29' Боэ фолит на Шельдерупе — снова фол в атаке со стороны немцев.
27' Темп игры чуть снизился, у Баварии всё ещё стерильный контроль.
24' Долго комбинировала Бавария на чужой половине — в итоге зафиксирован офсайд.
21' Нойер выбил мяч на выходе и попал в Упамекано! Повезло, что мяч на угловой ушёл, а не в свои ворота.
19' Санчеш получает жёлтую карточку — грубо сыграл против Мюллера.
18' Павлидис падает в штрафной после контакта с Упамекано! Арбитр молчит.
16' Ди Мария ворвался в штрафную Баварии, но не смог обыграть второго соперника на своём пути.
13'
12' Павлович перестарался в прессинге, сбил Санчеша у чужой штрафной.
9' Близко к голу была Бенфика! Рядом со штангой прошёл удар Ди Марии.
7' Ди Мария подал угловой, защитники Баварии тоже на месте.
5' Гнабри навесил с угла — Силва выбил мяч из штрафной.
4' Мюллер подал в штрафную — первый угловой заработали немцы.
3' Не прошёл заброс вперёд на Гнабри, Серж поблагодарил партнёра за передачу.
1' Звучит стартовый свисток, поехали!
До матча
21:55 Команды выходят на поле, всё готово к старту!
21:25 А вот у Баварии выходит почти полностью резервный состав. Венсан Компани даёт отдохнуть всем лидерам. Их мы, возможно, увидим, только во второй половине матча. А в воротах остаётся Нойер — видимо, ещё не наигрался немец после травмы.
21:15 В составе Бенфики удивляет лишь появление Андреаса Шельдерупа с перых минут. До этого на турнире он сыграл 30 минут против Окленда и не успел отметиться результативным действием.
21:10 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«Бенфика»: Трубин, Баррейру, Силва, Отаменди, Даль, Эурснес, Санчеш, Ди Мария, Престианни, Шьелдеруп, Павлидис.
«Бавария»: Нойер, Геррейру, Станишич, Упамекано, Боэ, Павлович, Палинья, Бишоф, Сане, Мюллер, Гнабри.
«Бенфика»
Исторический дебют «Бенфики» на Клубном чемпионате мира складывается пока удачно: португальцы забили шесть безответных мячей «Окленду» и впервые за пять игр почувствовали вкус победы. Лаже нашёл верную формулу — его команда забивает в 17 матчах подряд, причём два и более — в 13 из них.
В стартовом составе вновь ожидаются центрбеки Антониу Силва и опытный Николас Отаменди, а в полузащите — связка Оркун Кёкчю и Леандру Баррейру, который оформил дубль в прошлом туре. В атаке Анхель Ди Мария, забивший дважды «Окленду», наверняка получит поддержку от Павлидиса и Актюркоглу.
Против «Баварии» «Бенфика» не побеждала с 1976 года — за последние семь встреч шесть поражений и одна ничья, но одна уверенная ничья во вторник отодвинет эту мрачную статистику на второй план.
«Бавария»
«Бавария» Венсана Компани идёт безошибочно: две победы, шесть очков и самая высокая результативность среди европейских грандов на старте турнира. Если матч с «Оклендом» превратился в формальность, то «Бока» заставила потрудиться: гол Олисе под занавес принёс минимальную победу (2:1).
Ключевые игроки в строю: Йозуа Киммих и Леон Горецка задают ритм в центре поля, а в атаке — Харри Кейн и Олисе, который стал героем второго тура. Правда, Джамал Мусиала хоть и тренировался в полном объёме, может остаться в запасе во избежание рецидива.
Победа даст мюнхенцам 100% результат на групповом этапе и путёвку на более удобного соперника в первом матче плей-офф. Для немцев, разумеется, это важный мотиватор.
Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч со ставкой 2.01.