«Бенфика» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция

Бенфика и Бавария встретятся во вторник на Bank of America Stadium, чтобы расставить последние акценты в группе C Клубного чемпионата мира. Для португальцев этот матч — шанс не просто выйти в плей-офф, но и обыграть одну из сильнейших команд своего континента. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Клубный ЧМ. Группа C Бенфика — Бавария 1:0 Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Антониу Силва, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Леандро Баррейро Мартинс, Ренату Саншеш, Фредрик Аурснес, Анхель Ди Мария, Андреас Шельдеруп, Джанлука Престианни, Вангелис Павлидис Бавария: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Йосип Штанишич, Деотшанкюль Юпамекано, Саша Боэ, Лерой Зане, Том Бишоф, Александар Павлович, Жоау Палинья, Томас Мюллер, Серж Гнабри

Ход игры

38' Ди Мария забрасывал на дальнюю штангу в сторону Павлидиса, но перестарался с силой передачи.

36' Ганбри сыграл вперёд на Мюллера — Томас потерял мяч после неудачной обработки.

34' Матч возобновлён.

30' Объявлен перерыв на водопой.

29' Боэ фолит на Шельдерупе — снова фол в атаке со стороны немцев.

27' Темп игры чуть снизился, у Баварии всё ещё стерильный контроль.

24' Долго комбинировала Бавария на чужой половине — в итоге зафиксирован офсайд.

21' Нойер выбил мяч на выходе и попал в Упамекано! Повезло, что мяч на угловой ушёл, а не в свои ворота.

19' Санчеш получает жёлтую карточку — грубо сыграл против Мюллера.

18' Павлидис падает в штрафной после контакта с Упамекано! Арбитр молчит.

16' Ди Мария ворвался в штрафную Баварии, но не смог обыграть второго соперника на своём пути.

13' ГООООООООООЛ! Бенфика впереди! Шельдеруп замкнул прострел с правого фланга, Нойер был бессилен! 1:0!

12' Павлович перестарался в прессинге, сбил Санчеша у чужой штрафной.

9' Близко к голу была Бенфика! Рядом со штангой прошёл удар Ди Марии.

7' Ди Мария подал угловой, защитники Баварии тоже на месте.

5' Гнабри навесил с угла — Силва выбил мяч из штрафной.

4' Мюллер подал в штрафную — первый угловой заработали немцы.

3' Не прошёл заброс вперёд на Гнабри, Серж поблагодарил партнёра за передачу.

1' Звучит стартовый свисток, поехали!

До матча

21:55 Команды выходят на поле, всё готово к старту!

21:25 А вот у Баварии выходит почти полностью резервный состав. Венсан Компани даёт отдохнуть всем лидерам. Их мы, возможно, увидим, только во второй половине матча. А в воротах остаётся Нойер — видимо, ещё не наигрался немец после травмы.

21:15 В составе Бенфики удивляет лишь появление Андреаса Шельдерупа с перых минут. До этого на турнире он сыграл 30 минут против Окленда и не успел отметиться результативным действием.

21:10 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Бенфика»: Трубин, Баррейру, Силва, Отаменди, Даль, Эурснес, Санчеш, Ди Мария, Престианни, Шьелдеруп, Павлидис.

«Бавария»: Нойер, Геррейру, Станишич, Упамекано, Боэ, Павлович, Палинья, Бишоф, Сане, Мюллер, Гнабри.

«Бенфика»

Исторический дебют «Бенфики» на Клубном чемпионате мира складывается пока удачно: португальцы забили шесть безответных мячей «Окленду» и впервые за пять игр почувствовали вкус победы. Лаже нашёл верную формулу — его команда забивает в 17 матчах подряд, причём два и более — в 13 из них.

В стартовом составе вновь ожидаются центрбеки Антониу Силва и опытный Николас Отаменди, а в полузащите — связка Оркун Кёкчю и Леандру Баррейру, который оформил дубль в прошлом туре. В атаке Анхель Ди Мария, забивший дважды «Окленду», наверняка получит поддержку от Павлидиса и Актюркоглу.

Против «Баварии» «Бенфика» не побеждала с 1976 года — за последние семь встреч шесть поражений и одна ничья, но одна уверенная ничья во вторник отодвинет эту мрачную статистику на второй план.

«Бавария»

«Бавария» Венсана Компани идёт безошибочно: две победы, шесть очков и самая высокая результативность среди европейских грандов на старте турнира. Если матч с «Оклендом» превратился в формальность, то «Бока» заставила потрудиться: гол Олисе под занавес принёс минимальную победу (2:1).

Ключевые игроки в строю: Йозуа Киммих и Леон Горецка задают ритм в центре поля, а в атаке — Харри Кейн и Олисе, который стал героем второго тура. Правда, Джамал Мусиала хоть и тренировался в полном объёме, может остаться в запасе во избежание рецидива.

Победа даст мюнхенцам 100% результат на групповом этапе и путёвку на более удобного соперника в первом матче плей-офф. Для немцев, разумеется, это важный мотиватор.

Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч со ставкой 2.01.