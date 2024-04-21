«Фулхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

Трент Александер-Арнольд Фото: globallookpress.com
На голы Трента Александера-Арнольда, Райана Гравенберха и Диогу Жоты хозяева смогли ответить только точным ударом престижа Тимоти Кастаня.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Фулхэм — Ливерпуль 1:3
Голы: 0:1 Трент Александер-Арнольд (32'), 1:1 Тимоти Кастань (45 + 2'), 1:2 Райан Гравенберх (53'), 1:3 Диогу Жота (72') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Олуватосин Адарабиойо, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Жоау Палинья (Томас Кейрни, 71'), Саша Лукич, Андреас Перейра, Бобби Декордова-Рид (Гарри Уилсон, 71'), Алекс Айуоби (Адама Траоре, 85'), Родриго Мунис Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джарелл Куанса, Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 74'), Луис Диас (Мохамед Салах, 74'), Райан Гравенберх (Алексис Мак Аллистер, 74'), Ватару Эндо, Харви Эллиотт, Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 80'), Коди Матес Гакпо (Доминик Собослаи, 86') Предупреждения: Жоау Палинья (30'), Олуватосин Адарабиойо (39'), Тимоти Кастань (79')
«Ливерпуль» с 74 очками поднялся на второе место в АПЛ. «Фулхэм» с 42 баллами идет 12-м в турнирной таблице.