22 апреля в 32-м туре испанской Примеры «Севилья» примет «Мальорку». Начало поединка запланировано на 22:00 мск. «Севилья» — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Cевилья»

Турнирное положение: «Cевилья» может чувствовать себя относительно спокойно. Перед командой не стоит угроза вылета в Сегунду.

Сейчас «Севилья» идет 13-й в таблице Примеры с 34-ю очками в активе. У клуба 8 побед, 10 ничьих и 13 поражений. «Cевилья» забила 39 голов и пропустила 44 мяча.

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Последние матчи: «Cевилья» отлично провела две последних встречи в Ла Лиге. Было набрано шесть очков из шести возможных.

В Примере коллектив из Бетиса ранее взял верх над «Хетафе» и «Лас-Пальмасом». Стоит похвалить оборону «Cевильи». В двух играх клуб не пропустил ни одного гола.

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Не сыграют: травмирован — Соу, дисквалифицирован — Салас.

Состояние команды: «Cевилья» смогла ожить под руководством нового наставника Кике Санчеса Флореса. Тренер улучшил ситуацию, благодаря чему команде удалось избежать нервной концовки сезона.

Стоит отметить, что «Cевилья» занимает третье место по количеству созданных голевых моментов за последние пять матчей. Андалусийцы переживают лучший отрезок в сезоне.

Важна и разница в классе. Футболистов уровня Эн-Несири и Серхио Рамоса у «Мальорки» нет и близко.

«Мальорка»

Турнирное положение: По итогам 31 матча Ла Лиги «Мальорка» занимает 15-е место. Клуб набрал 31 очко (6 побед, 13 ничьих и 12 поражений). Разница мячей составила 25-36.

От зоны вылета «Мальорка» находится на расстоянии шести очков. Высока вероятность, что команда в следующем сезоне также будет выступать в Примере.

Последние матчи: «Мальорка» подавлена поражением в финале Кубка Короля и рискует провалить концовку Ла Лиги. Напомним, «островитяне» остались без трофея. В решающей встрече Кубка Короля «Мальорка» уступила «Атлетику» из Бильбао.

В чемпионате Испании «Мальорка» не выигрывает с 16 марта. Тогда в родных стенах удалось победить «Гранаду» со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: У «Мальорки» огромные проблемы в гостевых поединках. В относительной безопасности на данный момент подопечным Агирре удается держаться только за счет встреч на своем поле.

В пятнадцати выездных матчах команда одержала только одну победу. Коллектив забил лишь одиннадцать голов.

«Cевилья» выглядит явным фаворитом. Клуб постарается взять реванш за поражение в первом круге со счетом 0:1.

Статистика для ставок

«Мальорка» не выигрывает в Ла Лиге с 16 марта

«Cевилья» одержала две победы в последних двух матчах Примеры

В первом круге «Cевилья» уступила в гостях со счетом 0:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.99. Ничья — в 3.25, выигрыш «Мальорки» — в 4.50.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.50 и 2.61.

Прогноз: «Мальорка» очень плохо играет в гостях. В пятнадцати выездных встречах команда одержала только одну победу. «Севилья» должна взять три очка.

Ставка: победа «Севильи» за 1.99.

Прогноз: «Cевилья» в двух последних играх Ла Лиги не пропустила ни одного гола. Вряд ли удастся провести еще один «сухой» матч. Скорее всего, забьют обе команды.

Ставка: обе забьют за 2.25