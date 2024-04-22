22 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Интер». Начало игры — в 18:00 мск. «Милан» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: сейчас «россонери» идут на втором месте с 69 очками в Серии А фактически гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Последние матчи: в 31-м туре «Милан» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» (3:3), причем, уступал по ходу матча 1:3, но нашел в себе силы переломить ход поединка и сравнять счет. Голы забивали Леау, Йович и Окафор.

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В Лиге Европы команда уступила по сумме двух матчей «Роме» и вылетела из турнира.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: травмированы защитники Калюлю, Кьяер, дисквалифицирован Тшау.

Состояние команды: Стефано Пиоли качественно работает уже какой сезон с «Миланом» и выжимает из него максимум с учетом довольно скромных кадровых ресурсов по сравнению с другими конкурентами. После зимней паузы «россонери» еще прибавили и смотрятся очень солидно.

«Интер»

Турнирное положение: дружина Симоне Индзаги фактически гарантировала себе чемпионский титул после долгого перерыва. Сейчас «Интер» идет на первом месте в таблице Серии А с 83 очками.

Последние матчи: в последней игре «Интер» неожиданно потеря очки в матче с «Кальяри», сыграв с ним вничью со счетом 2:2. Голы забивали Тюрам и Чалханоглу. «Нерадзурри» дважды вели по ходу встречи, но удержать победу так и не смогли.

Ранее была победа над «Удинезе» (2:1) в гостях и дома над «Эмполи» (2:0).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: по ходу сезона ни у кого не было сомнений, что «Интер» — сильнейший клуб Серии А. Подопечные Симоне Индзаги показывают очень мощный сбалансированный футбол и что самое важное стабильны на протяжении всего чемпионата.

Статистика для ставок

В первом круге «Интер» обыграл «Милан» со счетом 5:1

В прошлом сезоне «Интер» победил сначала в гостях 2:0, а затем и дома — 1:0

«Интер» имеет разницу — 77:17, команда лучшая по забитым и пропущенным голам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 4,0, а на «Интер» — 2,0. Ничья букмекерами оценивается в 3,70.

Тотал меньше 2,5 можно взять 2,20, а тотал больше 2,5 за 1,72.

Прогноз: «Интер» гораздо сильнее всех в нынешнем сезоне, к тому же команда отдыхала посреди недели, так как вылетела из еврокубков. Матч очень принципиален, поэтому подопечные Индзаги не будут валять дурака и будет нацелены на победу в миланском дерби.

Ставка: победа «Интера» за 2,0.

Прогноз: более рисковым вариантом станет победа «нерадзурри» через тотал, матч должен получится интересным и результативным.

Ставка: победа «Интера» + тотал больше 2,5 за 2,85.