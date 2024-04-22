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    Миланское дерби останется за «Интером»

    «Милан» — «Интер». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Италии по футболу 22 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Интер»
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    Лаутаро Мартинес
    22 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Интер». Начало игры — в 18:00 мск. «Милан» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Апреля 2024 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 21:45 Интер Интер
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    «Милан»

    Турнирное положение: сейчас «россонери» идут на втором месте с 69 очками в Серии А фактически гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

    Последние матчи: в 31-м туре «Милан» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» (3:3), причем, уступал по ходу матча 1:3, но нашел в себе силы переломить ход поединка и сравнять счет. Голы забивали Леау, Йович и Окафор.

    Милан — Интер: коэффициенты букмекеров

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    В Лиге Европы команда уступила по сумме двух матчей «Роме» и вылетела из турнира.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: травмированы защитники Калюлю, Кьяер, дисквалифицирован Тшау.

    Состояние команды: Стефано Пиоли качественно работает уже какой сезон с «Миланом» и выжимает из него максимум с учетом довольно скромных кадровых ресурсов по сравнению с другими конкурентами. После зимней паузы «россонери» еще прибавили и смотрятся очень солидно.

    «Интер»

    Турнирное положение: дружина Симоне Индзаги фактически гарантировала себе чемпионский титул после долгого перерыва. Сейчас «Интер» идет на первом месте в таблице Серии А с 83 очками.

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    • Последние матчи: в последней игре «Интер» неожиданно потеря очки в матче с «Кальяри», сыграв с ним вничью со счетом 2:2. Голы забивали Тюрам и Чалханоглу. «Нерадзурри» дважды вели по ходу встречи, но удержать победу так и не смогли.

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    Ранее была победа над «Удинезе» (2:1) в гостях и дома над «Эмполи» (2:0).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: по ходу сезона ни у кого не было сомнений, что «Интер» — сильнейший клуб Серии А. Подопечные Симоне Индзаги показывают очень мощный сбалансированный футбол и что самое важное стабильны на протяжении всего чемпионата.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Интер» обыграл «Милан» со счетом 5:1

    • В прошлом сезоне «Интер» победил сначала в гостях 2:0, а затем и дома — 1:0

    • «Интер» имеет разницу — 77:17, команда лучшая по забитым и пропущенным голам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 4,0, а на «Интер» — 2,0. Ничья букмекерами оценивается в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 можно взять 2,20, а тотал больше 2,5 за 1,72.

    Прогноз: «Интер» гораздо сильнее всех в нынешнем сезоне, к тому же команда отдыхала посреди недели, так как вылетела из еврокубков. Матч очень принципиален, поэтому подопечные Индзаги не будут валять дурака и будет нацелены на победу в миланском дерби.

    Ставка: победа «Интера» за 2,0.

    Прогноз: более рисковым вариантом станет победа «нерадзурри» через тотал, матч должен получится интересным и результативным.

    Ставка: победа «Интера» + тотал больше 2,5 за 2,85.

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    Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Интер» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 22.04.2024. Прогнозы на футбол. Миланское дерби останется за «Интером»
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