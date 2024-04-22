«Милан»
Турнирное положение: сейчас «россонери» идут на втором месте с 69 очками в Серии А фактически гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.
Последние матчи: в 31-м туре «Милан» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» (3:3), причем, уступал по ходу матча 1:3, но нашел в себе силы переломить ход поединка и сравнять счет. Голы забивали Леау, Йович и Окафор.
Милан — Интер: коэффициенты букмекеров
В Лиге Европы команда уступила по сумме двух матчей «Роме» и вылетела из турнира.
Не сыграют: травмированы защитники Калюлю, Кьяер, дисквалифицирован Тшау.
Состояние команды: Стефано Пиоли качественно работает уже какой сезон с «Миланом» и выжимает из него максимум с учетом довольно скромных кадровых ресурсов по сравнению с другими конкурентами. После зимней паузы «россонери» еще прибавили и смотрятся очень солидно.
«Интер»
Турнирное положение: дружина Симоне Индзаги фактически гарантировала себе чемпионский титул после долгого перерыва. Сейчас «Интер» идет на первом месте в таблице Серии А с 83 очками.
Последние матчи: в последней игре «Интер» неожиданно потеря очки в матче с «Кальяри», сыграв с ним вничью со счетом 2:2. Голы забивали Тюрам и Чалханоглу. «Нерадзурри» дважды вели по ходу встречи, но удержать победу так и не смогли.
Ранее была победа над «Удинезе» (2:1) в гостях и дома над «Эмполи» (2:0).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: по ходу сезона ни у кого не было сомнений, что «Интер» — сильнейший клуб Серии А. Подопечные Симоне Индзаги показывают очень мощный сбалансированный футбол и что самое важное стабильны на протяжении всего чемпионата.
Статистика для ставок
- В первом круге «Интер» обыграл «Милан» со счетом 5:1
- В прошлом сезоне «Интер» победил сначала в гостях 2:0, а затем и дома — 1:0
- «Интер» имеет разницу — 77:17, команда лучшая по забитым и пропущенным голам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 4,0, а на «Интер» — 2,0. Ничья букмекерами оценивается в 3,70.
Тотал меньше 2,5 можно взять 2,20, а тотал больше 2,5 за 1,72.
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Прогноз: «Интер» гораздо сильнее всех в нынешнем сезоне, к тому же команда отдыхала посреди недели, так как вылетела из еврокубков. Матч очень принципиален, поэтому подопечные Индзаги не будут валять дурака и будет нацелены на победу в миланском дерби.
Ставка: победа «Интера» за 2,0.
Прогноз: более рисковым вариантом станет победа «нерадзурри» через тотал, матч должен получится интересным и результативным.
Ставка: победа «Интера» + тотал больше 2,5 за 2,85.