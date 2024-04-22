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    «Болонья» может снова удивить

    «Рома» — «Болонья». Ставка (к. 2.30) и прогноз на чемпионат Италии 22 апреля 2024 года

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    Тиаго Мотта — тренер «Болоньи» и Джошуа Зиркзее
    22 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Болонья». Начало игры — в 19:30 мск. «Рома» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Апреля 2024 года
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    «Рома»

    Турнирное положение: после 32 матчей команда Даниэле Де Росси идет на пятом месте в таблице Серии А с 55 очками. При определенных раскладах это дает возможность получить место в Лиге чемпионов.

    Последние матчи: в последней игре «Рома» не закончила до конца матч с «Удинезе» (1:1) из-за потери сознания защитника Эвана Ндика. Он был прерван и будет доигран позже. Единственный гол в составе римлян на счету Ромелу Лукаку.

    Рома — Болонья: коэффициенты букмекеров

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    На неделе в Лиге Европы команда смогла пройти по сумме двух матчей «Милан» (1:0, 2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: кроме француза Ндика потерь в составе нет.

    Состояние команды: после увольнения Моуринью и назначения Де Росси команда успокоилась, стала играть гораздо спокойнее и увереннее, снова заблистал капитан Пеллегрини, вернулся на прежний уровень Дибала, да и сзади команда стала играть надежнее.

    «Болонья»

    Турнирное положение: сейчас «Болонья» в таблице Серии А идет на четвертом месте с 59 очками, это зона Лиги чемпионов на следующий сезон.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре подопечные Тиаго Мотты на своем поле завершили встречу с «Монцей» (0:0) бледной ничьей. «Болонья» владела инициативой на поле, но забить в итоге так и не смогла.

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    Ранее была также ничья с «Фрозиноне» (0:0) и разгромная победа над «Салернитаной» (3:0).

    Не сыграют: порвал кресты ключевой полузащитник Фергюсон, в лазарете нападающий Одгаард.

    Состояние команды: главной сенсацией этого сезона по праву является «Болонья». Тиаго Мотте удалось собрать крепкий и сбалансированный состав, который дает бой любой команде и показывает очень качественный футбол.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Болонья» взяла верх на своем поле (2:0)

    • В прошлом сезоне «Болонья» дома сыграла 0:0, а на выезде уступила со счетом 0:1

    • «Болонья» по пропущенным мячам имеет второй показатель в Серии А, у нее всего 25 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ромы» дают 2,45, а на успех «Болоньи» — 3,40. Ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,58, а тотал больше 2,5 за 2,47.

    Прогноз: «Рома» провела тяжелую и эмоциональную игру в Лиге Европы против «Милана», поэтому с ходу перестроиться на матч Серии А будет непросто. Сейчас соперники показывают примерно одинаковый уровень футбола, но «Болонья» подойдет свежее, и над ней не будет довлеть результат.

    Ставка: победа «Болоньи» с форой 0 за 2,30.

    Прогноз: в качестве более рискового варианта можно рассмотреть вариант с чистой победой.

    Ставка: «Болонья» выиграет за 3,40.

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    Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Болонья» с коэффициентом 2.30. Дата матча: 22.04.2024. Прогнозы на футбол. «Болонья» может снова удивить
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