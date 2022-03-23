«Ман Сити» против «Ливерпуля»: кто станет чемпионом

В чемпионской гонке английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» на один балл опережает «Ливерпуль». Изучаем расклады за девять туров до конца первенства.

«Ливерпуль» отыграл 13 очков у «Ман Сити»

В том, чтобы быть футбольным менеджером в жесткой гонке за чемпионство, есть определенное присутствие детской психологии. В конце концов, никто не хочет быть Кевином Киганом, тыкающим пальцем и разглагольствующим о том, что он «должен поехать в Мидлсбро и что-то получить» только для того, чтобы в конечном итоге проиграть.

Если «Ливерпуль» выиграет эту битву, он отыграет отставание от «Манчестер Сити» в 14 очков, что на два больше, чем отставание «Ньюкасла» Кигана от «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона в сезоне 1995/96.

Но, намекая на календарь гонки за титул, в которой он участвует, рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп настаивал на том, что он «действительно мало думает о "Сити"" после того, как сократил отставание до одного очка, что вполне может стать новой версией от того же Кигана образца 1996 года: 'мне будет приятно, если мы их победим'.

Очный матч 10 апреля — определяющий

'Я знаю, что единственный шанс, который у нас есть, — это выиграть невероятное количество матчей, — заявил наставник Красных после победы над Арсеналом, — потому что наши соперники выигрывают невероятное количество матчей'.

Клопп может только притворяться, что не думает о выступлениях 'Горожан'. Два великих соперника современной эпохи английской Премьер-лиги встретятся 10 апреля, на 'Этихаде' в поединке, к которому 'Ливерпуль' почти наверняка уже готовится по крайней мере морально.

По всей вероятности, к тому моменту разрыв между ними все еще будет измеряться одним баллом, учитывая, что мерсисайдцы принимают 'Уотфорд', а манкунианцы навестят 'Бернли', но при этом эта игра приходится между поединками четвертьфинала Лиги чемпионов, и если 'Ливерпуль' ожидает дуэль с легко проходимой 'Бенфикой', то 'Сити' будет иметь дело с крепким 'Атлетико'.

'Манчестер Сити' имеет чуть проще календарь

Помимо 10 апреля, будут и другие даты, о которых командами стоит побеспокоиться, хотя у 'Горожан', похоже, более простой календарь. Двумя главными заботами Пепа Гвардиолы, вероятно, будут поездка к 'Вулверхэмптону' 17 апреля, а затем предпоследний тур Премьер-лиги против 'Вест Хэма', который и сам выступает в еврокубках.

Дружина Клоппа потенциально может споткнуться на следующих соперниках: 'Манчестер Юнайтед' не понадобится никаких предлогов, чтобы настроиться на игру на 'Энфилде' 19 апреля, а 'Эвертон' может бороться не только за то, что это дерби пятью днями позже, после чего на 'Энфилд' 7 мая приедет 'Тоттенхэм'.

Однако вполне возможно, что легенда 'Ливерпуля' Стивен Джеррард сыграет огромное влияние на судьбу чемпионской гоки: подопечные Клоппа посетят 'Вилла Парк' через шесть дней после матча с 'Манчестер Сити', в то время как Гвардиола надеется поднять трофей после визита к его коллективу 'Астон Виллы' в последнем туре.

'Ливерпуль' в лучшей форме, чем 'Сити'

Несмотря на великолепный спурт мерсисайдцев, букмекеры все равно считают фаворитом борьбы за титул манкунианцев — 1,44. Коэффициент на то, что чемпионство достанется 'Красным' — 2,62. Впрочем, букмекеры наверняка будут оценивать расклады иначе, если 10 апреля 'Ливерпуль' победит 'Манчестер Сити' на его поле и выйдет в лидеры.

Это более чем реально, с учетом того, что дружина Клоппа явно в лучшей форме, выиграв девять последних матчей АПЛ кряду и пропустив всего два мяча. Тем временем, коллектив Гвардиолы победил лишь дважды в последних четырех играх АПЛ, в которых, для сравнения, пропустила трижды. Но, возможно, именно на эту игру настрой 'Горожан' будет таким, который позволит прервать серию конкурента и зарядиться уверенностью в свой итоговый успех.