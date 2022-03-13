«Ливерпуль» не спешит моргать в гонке с «Манчестер Сити»

В 29 туре АПЛ «Ливерпуль» победил на выезде «Брайтон» (2:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Вопреки проблемам с новым контрактом Салах все также хорош

«На три очка больше и снова трехочковый разрыв. И продолжается главный в мире турнир, кто кого переморгнет — мигать строго запрещено. Пока внимание было сосредоточено на Мохаммеде Салахе после того, как его агент Рами Аббас Исса ответил на комментарии Юргена Клоппа о [застрявших переговорах о] продлении контракта семью смеющимися смайликами, египтянин не сводил глаз с мяча», — пишет на страницах The Guardian Сэм Даллинг.

«Его решительный удар с пенальти во втором тайме, пробитый по центру на глазах у гостевой трибуны, обеспечил "Ливерпулю" восьмую победу кряду в АПЛ. Луис Диас же еще раз показал, почему, если случится самое худшее, [и Салах уйдет,] жизнь может продолжаться. Сказать, что он взялся за дело, это все равно, что назвать Усэйна Болта бегуном».

«Ливерпуль» продолжает оказывать давление на «Сити»

«Изначально гостям пришлось усердно работать над этой победой, в результате чего они остаются в пределах досягаемости до "Манчестер Сити" с 10 матчами, оставшимися для обоих клубов до конца сезона. Влиятельное январское усиление Диаса снова впечатлил своими энергичными рывками и неустанным прессингом, а второй гол колумбийца за клуб стал справедливой наградой за его усилия и смелость», — отмечает в отчете BBC о поединке Гарри Пул.

«Многообещающий сезон грозит обернуться крахом для команды Поттера, которая на сегодня забила один гол в шести матчах во время мрачной серии, когда ее надежды на финиш в топ-10 начали таять. В то время как ответ "Брайтона" после двух пропущенных мячей, которые принесли ничью на "Энфилде" в октябре, еще может оказаться важной деталью в захватывающей чемпионской гонке, теперь у "Ливерпуля", рвущегося за всеми четырьмя трофеями, таких проблем не возникло.

Клопп будет ждать ответа "Сити" в понедельник, и только встречи с "Арсеналом" и "Уотфордом" ожидают его в АПЛ перед игрой с конкурентом на "Этихад" 10 апреля».

Салаху покорился большой показатель

«По мере того, как идут победы, это все превращается в рутину для "Ливерпуля". "Брайтон", чья роль, похоже, заключается в том, чтобы дать возможность менеджерам команд топ-4 делать высокомерные замечания, даже когда они набирают три очка, должным образом позволила мерсисайдцам сократить отставание от "Манчестер Сити", который остается лидером», — пишет на страницах The Telegraph Джим Уайт.

«Действуя как идеальные хозяева, "Брайтон" проверил своих гостей всего одним ударом в створ за всю игру. Однако голы — это другое дело для команды Юргена Клоппа, а поскольку в каждом тайме они забивали по мячу, "Красные" преодолели пару достигли статистических ориентиров. Например, их второй гол стал 2000-м для клуба в АПЛ, и, забив его, Салах забил свой двадцатый мяч в чемпионате четвертый сезон кряду за "Ливерпуль"".

Матип снова стал ключевым игроком матча 'Ливерпуля'

'Когда мы составляем список самых продуктивных игроков в атаке, которые демонстрируют прекрасную форму, в английской Премьер-лиге, Жоэль Матип — вероятно, не тот футболист, чье имя обычно приходит на ум', — рассказал в материале The Independent Карл Митчетт.

'Возможно, это несколько преувеличено, но лучший игрок февраля в АПЛ забил один гол и дважды отдавал голевые передачи в своих последних пяти матчах, и именно он нашел время и четкость в своих пасах, чтобы помочь Ливерпулю открыть счет в этой игре. Это завершило ту фазу игры, в которой гости хаотично вышли вперед, и после этого это была совершенно другая игра'.