«Тоттенхэм» ближе к Лиге чемпионов, «Эвертон» — к вылету

В рамках 28 тура АПЛ «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» (4:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Шансы «Тоттенхэма» на Лигу чемпионов возросли

«Хозяева были великолепны. Кулусевски создавал меньшую угрозу чужим воротам, чем Гарри Кейн и Сон Хын Мин, но проявляли настоящий творческий подход как с навесами, так и с передачами вразрез. "Шпоры" не выигрывали два матча кряду в АПЛ с начала декабря». — пишет на страницах The Guardian Саймон Бернтон.

«Теперь они возвращаются в Манчестер, где уже обыграли "Сити" в прошлом месяце, чтобы встретиться с "Юнайтед" в субботу, выиграв три матча из четырех. Теперь их цель попасть в Лигу чемпионов снова видится реалистичной. Кейн хет-триком довел свои личные показатели против "Эвертона" до 13 голов в 14 матчах АПЛ — результат, которого он достиг в шести из последних девяти матчей против этого соперника в лиге».

«Эвертон» втягивается в борьбу за выживание

«Фрэнк Лэмпард работает на "Гудисон Парк" всего шесть недель, но эта работа быстро превратилась в борьбу за выживание, в которой дырявая защита мерсисайдцев находится под угрозой шокового вылета из высшего эшелона английского футбола, особенно после этой позорной капитуляции», — отмечает в материале The Times Том Родди.

«Лэмпард описал глубоко укоренившийся пессимизм в "Эвертоне" по поводу матчей на выезде, где клуб набрал всего шесть очков в этом сезоне, но в данном случае более актуальной является организация обороны, нежели настрой. Его команда проигрывала 0:3 уже к перерыву, и это были типичные признаки по ходу разрушения игры коллектива».

«Тоттенхэм» переиграл «Эвертон» на всех участках поля

«"Эвертон" провел всего четыре сезона за пределами высшего дивизиона Англии с момента создания Футбольной лиги в 1888 году, но любые другие выступления, подобные этому унижению на севере Лондона, серьезно повысят вероятность первого вылета за почти 70 лет», — убежден на страницах The Telegraph Бен Блум.

«Коллектив Лэмпарда, битый на всех участках поля, был полностью уничтожен командой, в последнем матче которой проиграла чемпиону. Пропущено пять мячей, но, по правде говоря, это могло быть любое число — настолько доминировали "Шпоры" и настолько жалко выглядели "Ириски". Только одно очко отделяет "Эвертон" от места в зоне вылета, и немногим более шести недель работы на Лэмпарда нарастает давление».

«Эвертон» не прогрессирует при Лэмпарде

«Что еще вы можете сказать об этих выступлениях "Эвертона"? Что, наконец, заставит этих игроков изменить свое настроение?», — задается вопросом в материале Liverpool Echo Адам Джонс.

«Мерсисайдцы застряли в борьбе за выживание, с худшей выездной формой в АПЛ и смотрят в пропасть немыслимого. Да, можно сказать, что это поражение от "Тоттенхэма" было постыдным, ужасным и позорным, но все это было сказано слишком много раз в течение этого тяжелого сезона. Как только вы думаете, что этот уровень выступлений наконец позади, они снова опускаются до него».