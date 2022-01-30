Лэмпард спасет «Эвертон» от вылета, но не более того

Фрэнк Лэмпард близок к назначению на пост главного тренера «Эвертона». Разбираемся, что ожидает команду и ее нового рулевого.

«Эвертон» предпочел Лэмпарда Витору Перейре

Это оказалось самым влиятельным граффити в АПЛ. Желание того, кто на этой неделе написал: «Перейра — нет, Лэмпард — да» на стенах стадиона «Эвертона» «Гудисон Парк», исполнилось. Поскольку «Ириски» уже решили, что Рафаэля Бенитеса заменит не Витор Перейра, а Фрэнк Лэмпард.

Мерсисайдцы получают тренера, который, в отличие от португальца, не связан прочно с одиозным агентом Киа Джурабчаном, что очень важно. Лэмпард сумел убедить своих будущих работодателей в своей профпригодности, а его великолепная игровая карьера и статус бывшего тренера «Челси» должны удовлетворить прихоть владельца клуба Фархада Мошири назначать громкие имена.

Но не нужно притворяться и что молодой специалист изначально был первым выбором «Эвертона», и что это работа его мечты — таковой была его последняя должность. Если бы Перейра не снял свою кандидатуру, возможно, безработный статус Лэмпарда продолжилося бы. Вероятно, он поступил мудро, отказавшись быть соискателем на пост рулевого «Норвича» в ноябре.

Тренерский класс Лэмпарда вызывает вопросы

Тем не менее, то, что прошлым летом «Кристал Пэлас» предпочел ему другого бывшему легендарного полузащитника, Патрика Виейра, вызвало вопросы о том, насколько хорош тренер, который стремительно возглавил «Челси», и вернется ли вообще Лэмпард на тренерскую работу.

Он приезжает со скромным послужным списком, который вызывает споры. Блестящие выступления «Синих» под руководством Томаса Тухеля с теми же игроками, с которыми он попрощался на девятом месте АПЛ, говорит не в его пользу. Но самое главное, конечно, это то, что с этой же группой исполнителей немец выиграл Лигу чемпионов по другой системе и значительно лучшими показателями в защите.

Антонио Рюдигер иногда был его четвертым выбором в центре обороны и стал одним из лучших в Европе под руководством Тухеля. Жоржиньо прошел путь от запасного до места на подиуме в опросе на «Золотой мяч».

Лэмпард умеет строить фундамент команды

Более широкий анализ полутора лет, проведенных Лэмпардом в «Челси», демонстрирует, что он поступал во многом правильно, будь то попадание в топ-4, несмотря на трансферный запрет, или же подписание Бена Чилуэлла, Тьяго Силвы и Эдуара Менди, а также нарушение традиций клуба времен Романа Абрамовича, когда он делал ставку на молодежь.

В Рисе Джеймсе и Мэйсоне Маунте Тухель извлек выгоду, а ведь это наследие Лэмпарда. Катастрофические последние семь недель привели его от лидерства в АПЛ до заявления президента лондонцев Брюса Бака, которое заставило наставника понять, что его увольняют.

Его единственный сезон у руля «Дерби Каунти» также считается успешным. Финансовые и футбольные проблемы «Баранов» обострились после его ухода, но он закончил работу с прибылью на трансферном рынке и выходом в финал плей-офф Чемпионшипа отчасти благодаря арендованными им Гарри Уилсону, Фикайо Томори и тому же Маунту.

У Лэмпарда нет опыта борьбы за выживание

«Эвертон» представляет собой третью сложную и совершенно другую работу для Лэмпарда, чьи две предыдущие задачи заключались в попытает обойти более сильных соперников наверху турнирной таблицы. Пожалуй, его единственная настоящая битва за выживание была с «Вест Хэмом», когда он был еще тинейджером, в сезоне 1996/97.

Теперь «Ирискам», набравшим шесть очков в 13 матчах, грозит понижение в классе впервые за 71 год. Как и «Челси» в его дебютной кампании у его руля, они склонны пропускать со стандартных положений. Их новый менеджер показал, что не откажется от этого вызова, который мерсисайдцы обеспечивает ему как на поле, так и за его пределами.

Лэмпарду будет сложно справиться с хаосом в «Эвертоне»

На этой неделе было достаточно примеров, как его новый клуб воюет с самим собой: Бенитес, чью команду его преемник как капитан привел к победе в Лиге Европы 2013 года, так и не смог преодолеть разногласия в правлении. Более того, новость о том, что Абдулай Дукуре выбыл из строя на четыре недели, навела на мысль, что, если бы страдающий от травм «Эвертон» смог найти способ перемотать время назад, он мог бы позвать Лэмпарда в качестве полузащитника.

Отчасти привлекательность кандидатуры Лэмпарда заключается в неустанном стремлении к самосовершенствованию на протяжении всей его карьеры. У него было меньше таланта, чем у Стивена Джеррарда и Пола Скоулза, но в итоге забил больше обоих. Если он, как тренер, способен развиваться, его первоначальная цель — не допустить падения «Эвертона» в Чемпионшип.

Скорее всего, за счет умения создавать фундамент команды и развивать молодежь, ему это удастся, но вряд ли затем Лэмпард сделает клуб тем грандом, которого хочет видеть его амбициозный владелец. Ведь если не удалось выиграть что-то с более богатым и просто классным «Челси», то как он сможет хотя бы приблизиться к таким результатам в «Эвертоне»?