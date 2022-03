«Этот парень — гений». Роналду снова взлетел выше всех и установил мировой рекорд

принес команде победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:2. А еще он установил мировой рекорд по голам в официальных матчах.

На счету Криштиану теперь 807 мячей в играх на клубном уровне и за сборную Португалии. Это лучший результат в истории футбола.

«Безумно доволен своим первым хет-триком с тех пор, как вернулся на "Олд Траффорд". Непередаваемые ощущения.

Мы еще раз доказали, что способны обыграть любого соперника в любой день, если будем усердно работать и держаться вместе как одно целое. Для "МЮ" нет никаких пределов!», — написал Роналду в инстаграме.

Интересно, что Роналду устроил шоу всего лишь через неделю после того, как не попал в заявку на матч с «Манчестер Сити». Отсутствие Криштиану в дерби стало большим сюрпризом. Но еще больше всех удивил отъезд форварда в Португалию.

Позже главный тренер «МЮ» Ральф Рангник сообщил, что Роналду пропустил встречу с «Ман Сити» из-за травмы бедра. Несмотря на это, у многих все равно осталось ощущение, что дело не в травме, а в конфликте между игроком и тренером. Но немец, похоже, говорил правду.

По словам Рангника, в матче с «Тоттенхэмом» Роналду показал свою лучшую игру с тех пор, как он пришел в команду.

«Это был его лучший матч в клубе — как минимум с момента моего появления здесь.

Он способен поднять 70 тысяч зрителей на ноги, но все же для этого ему нужна помощь команды. Выступление фантастическое. И дело не только в трех голах, но и в работе на команду, когда мяч был у нас.

Если учитывать уровень соперника, то это было наше лучшее выступление, пожалуй. Было важно победить», — сказал Рангник.

The moment @Cristiano hit 8️⃣0️⃣6️⃣ career goals and became the all-time leading scorer 👑#MUFC | #MUNTOT