«Этот парень — гений». Роналду снова взлетел выше всех и установил мировой рекорд

Хет-трик Криштиану Роналду в матче с «Тоттенхэмом» — главное футбольное событие субботы. Португалец не только помог «Манчестер Юнайтед» одержать важнейшую победу, но и стал рекордсменом по количеству забитых мячей.

Первый с 2008 года хет-трик Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

принес команде победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:2. А еще он установил мировой рекорд по голам в официальных матчах.

На счету Криштиану теперь 807 мячей в играх на клубном уровне и за сборную Португалии. Это лучший результат в истории футбола.

«Безумно доволен своим первым хет-триком с тех пор, как вернулся на "Олд Траффорд". Непередаваемые ощущения.

Мы еще раз доказали, что способны обыграть любого соперника в любой день, если будем усердно работать и держаться вместе как одно целое. Для "МЮ" нет никаких пределов!», — написал Роналду в инстаграме.

Интересно, что Роналду устроил шоу всего лишь через неделю после того, как не попал в заявку на матч с «Манчестер Сити». Отсутствие Криштиану в дерби стало большим сюрпризом. Но еще больше всех удивил отъезд форварда в Португалию.

Позже главный тренер «МЮ» Ральф Рангник сообщил, что Роналду пропустил встречу с «Ман Сити» из-за травмы бедра. Несмотря на это, у многих все равно осталось ощущение, что дело не в травме, а в конфликте между игроком и тренером. Но немец, похоже, говорил правду.

По словам Рангника, в матче с «Тоттенхэмом» Роналду показал свою лучшую игру с тех пор, как он пришел в команду.

«Это был его лучший матч в клубе — как минимум с момента моего появления здесь.

Он способен поднять 70 тысяч зрителей на ноги, но все же для этого ему нужна помощь команды. Выступление фантастическое. И дело не только в трех голах, но и в работе на команду, когда мяч был у нас.

Если учитывать уровень соперника, то это было наше лучшее выступление, пожалуй. Было важно победить», — сказал Рангник.

The moment @Cristiano hit 8️⃣0️⃣6️⃣ career goals and became the all-time leading scorer 👑#MUFC | #MUNTOT — Manchester United (@ManUtd) March 13, 2022

Любопытно, что Роналду почти не тренировался перед игрой с «Тоттенхэмом». Рангник по этому поводу даже пошутил, мол, возможно, стоит и дальше придерживаться подобного плана подготовки.

«Мы шутили, что, может быть, стоит и дальше отправлять его в Португалию на три дня, а потом разрешать два дня не тренироваться.

В четверг он тренировался на прежнем уровне, поэтому я выпустил его в стартовом составе. Возможно, мы так и будем делать до конца сезона», — добавил временный тренер «МЮ».

Как известно, в последнее время способность Роналду быть ключевым игроком «МЮ» была поставлена под сомнение. И тем не менее, только Мохамеду Салаху удалось забить в текущем чемпионате больше 12-ти мячей — именно столько сейчас в активе 37-летнего португальца.

«Роналду никогда не было проблемой для "МЮ". Когда в твоей команде играет лучший нападающий в истории, это не может быть проблемой. Сегодня он снова напомнил о себе. Игра всей команды была просто блестящей», — сказал полузащитник «МЮ» Поль Погба.

Роналду — лучший бомбардир в истории?

По мнению некоторых, Роналду благодаря хет-трику в ворота «Тоттенхэма» стал лучшим бомбардиром в истории футбола обогнав чешско-австрийского форварда Йозефа Бицана, забившего в свое время 805 мячей.

Правда, в единственной статье на официальном сайте ФИФА, в которой шла речь о достижении Бицана, отмечалось, что это приблизительный результат, а не рекорд.

В твиттере ФИФА нет никаких упоминаний о хет-трике Роналду в контексте мирового рекорда.

Check our cover photo 😉📸 https://t.co/lsZTU0btWC — Manchester United (@ManUtd) March 12, 2022

Чешская футбольная федерация утверждает, что Бицан, ушедший из жизни в 2001 году, забил 821 гол. Статистическая организация Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), которая ранее сообщала, что Бицан наколотил 805 мячей, теперь говорит о том, что на его счету более 950 голов. Это в том числе с учетом матчей в любительских лигах.

Роналду же, безусловно, является лучшим бомбардиром на высшем уровне.

Легендарные бразильцы Пеле и Ромарио, а также икона венгерского футбола Ференц Пушкаш забили приблизительно по 700 мячей.

На счету Лионеля Месси сейчас 759 мячей.

В тройке лучших, по данным RSSSF, помимо Бицана, немец Эрвин Хельмхен (987) и англичанин Рональд Кук (929).

«Этот парень — гений»

Эксперты Sky Sports были в полном восторге от игры Роналду в субботу вечером.

«Это было что-то невероятное. Реакция Роналду на случившееся неделю назад это что-то с чем-то. Первый гол — это нечтно особенное. Криштиану был главной звездой шоу. Меня поражает его целеустремленность», — сказал экс-защитник «МЮ» Гари Невилл.

«Роналду выглядел злым, он играл с большой агрессией. Он явно расстроен тем, что произошло на прошлой неделе, но он показал то, что мы видели на протяжении многих лет.

Этот парень — гений, три его гола невероятны. Роналду так много дает команде, почему люди думают, что он не может забивать или приносить пользу?», — добавил бывший капитан «МЮ» Рой Кин.