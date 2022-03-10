«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером

Маурисио Почеттино уверен, что следующие несколько недель после поражения от мадридского «Реала» и вылета из Лиги чемпионов будут непростыми для «Пари Сен-Жермен».

За час до завершения ответного матча в Мадриде «ПСЖ» полностью контролировал ситуацию благодаря второму голу Килиана Мбаппе.

Но во втором тайме все перевернулось с ног на голову: Карим Бензема в течение 17 минут оформил хет-трик. Итог — очередное болезненное поражение «Парижа» в турнире, о победе в котором они мечтают с тех пор, как владельцем клуба стал эмир Катара.

«Первый гол Бензема полностью изменил игру.

В течение часа мы были лучше "Реала". Но потом атмосфера на стадионе изменилась. Мы допустили несколько ошибок, нельзя отрицать, что их не было. Это ужасное ощущение, мы были лучше большую часть противостояния, но в итоге проиграли.

"ПСЖ" не первый год пытается выиграть Лигу чемпионов. Я очень разочарован, но такое иногда случается. Следующие несколько недель будут непростыми », — сказал Почеттино.

Карим Бензема globallookpress.com

С 2011 года, когда «ПСЖ» перешел в собственность катарских шейхов, клуб неоднократно собирал звездный состав. Но их мечты каждый раз рушились, несмотря на то, что перед ответной игрой ситуация была почти идеальной. Можно вспомнить эпичное поражение от «Барселоны» в 2017 году и от «Манчестер Юнайтед» в 2019-м.

«Мы уже видели раньше что-то подобное. Каждый раз все завершается огромным провалом. Многое зависит от футболистов на поле, некоторые ошибки просто недопустимы.

Почеттино не будет в "ПСЖ" в следующем сезоне. Могу сказать об этом с полной уверенностью. Думаю, у него нет желания оставаться в Париже, он хочет в Англию .

Семья Почеттино по-прежнему находится в Лондоне, а он уже год живет в парижском отеле. Возможно, это тоже часть проблемы», — считает французский журналист Жюльен Лоран.

По мнению Лорана, Почеттино явно ошибся с постоянной сменой вратарей. Кроме того, аргентинец совершенно зря не придавал значения слабой игре команды в гостях. С начала года «ПСЖ» выиграл только один выездной матч в чемпионате Франции.

« Ситуация с вратарями просто сумасшедшая . Никогда не знаешь, кто будет играть в ближайшем матче — Кейлор Навас или Джанлуиджи Доннарумма. Такую обстановку сложно назвать правильной.

У "ПСЖ" огромные психологические проблемы в гостевых матчах. И это касается не только Лиги чемпионов. Такое впечатление, что они не прилагают достаточно усилий. У них ничего не получается в ситуации, когда они находятся под давлением», — добавил Лоран.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Еще одну убийственную оценку очередному провалу «ПСЖ» дал бывший полузащитник сборной Англии Стив Макманаман, дважды выигрывавший Лигу чемпионов вместе с мадридским «Реалом».

«ПСЖ» вылетал после 1/8 финала в четырех из шести предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов.

« Мы ожидали, что "ПСЖ" развалится . Ничего нового: как только они столкнулись с давлением, то тут же расклеились.

Ни организации, ни лидерства — все это в какой-то момент просто исчезло. Когда что-то идет не по плану, игрокам, похоже, все равно. Они играют так, как хотят.

"ПСЖ" постоянно ошибался во втором тайме. Нужно отдать должное "Реалу", они остаюся в игре в любой ситуации, даже в самой непростой.

Тренеры приходят и уходят, но ничего не меняется», — считает Макманаман.

«Такова культура и менталитет "ПСЖ". Это ни для кого не стало новостью. У них есть фантастические игроки, но, когда проблемы с менталитетом, оставаться в игре не так уж и просто. Это уже часть укоренившейся культуры ПСЖ», — сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.