Без лишней траты сил. «Ман Сити» не стал добивать «Спортинг» после разгрома

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола после разгрома «Спортинга» в первом матче (5:0) на своем поле решил разыграть с соперником нулевую ничью. Подробнее в нашем обзоре.

Ход матча

5' Матч начался под диктовку «Ман Сити». «Горожане» контролировали мяч с первых минут.

9' Против игрока «Сити» сфолили, посчитали хозяева, но арбитр не дал пенальти.

13' «Горожане» продолжает демонстрировать высокий уровень контроля мяча.

20' Фоден и Стерлинг были особенно активны в течение 10 минут.

24' Первый опасный момент. Бил Фил Фоден, но вратарь справился.

26' Фоден обхитрил стенку и вместо удара сделал навес со штрафного.

29' Обороне гостей дважды пришлось выносить мяч после опасных навесов Стерлинга и Фернандиньо.

38' Пас Бернарду Силвы не нашел адресата.

39' Стерлинг выполнил неудачный и слабый удар с выгодной позиции.

40' Две желтые дал судья. Жезусу («Ман Сити») и Слимани («Спортинг»).

45+1' Перерыв.

46' Гвардиола меняет Фодена на Джеймса Макэйти.

48' Только Рияд Марез вышел на поле, как сразу отдал голевую на Жезуса. Бразилец забил, но после VAR гол отменили из-за офсайда.

56' Удар Жезуса низом — вратарь забирает мяч в руки.

57' Команды стали обмениваться ударами. Теперь игрок «Спортинга» пробил, но Эдерсон на месте.

60' Маркус Эдвардс, вышедший на замену, ворвался в штрафную и пробил по воротам Эдерсона. Правда удар пришелся по центру.

67' Рияд Марез очень хорошо обострил и сделал опаснейший прострел, но защита выбила мяч в аут.

70' Матеус Реис отправляет отличный навес в штрафную, но один из защитников «Сити» сыграл на опережение.

72' Зинченко на подборе пробил издали, но защитник встал на пути мяча.

73' Матеус Реис осмелился на дальний удар, но оказалось выше.

76' Паулиньо опасно пробил из штрафной по центру ворот «Ман Сити». Там был уже Скотт Карсон, который сменил Эдерсона. Он сделал сэйв.

82' Марез пробил с угла штрафной, но удар заблокировали.

88' Марез неудачно исполнил штрафной и отправил мяч прямо в руки вратарю.

Sterling chip stopped by Adán 😮#UCL pic.twitter.com/d5ZUUXqhFG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2022

90+1' Марез сделал сольный проход через двух защитников. Он пробил, но мяч снова блокировали. Будет угловой.

90+2' Джон Стоунз выиграл верховую борьбу и головой пробил чуть выше перекладины.

90+3' Рахим Стерлинг оказался в свободной зоне, откуда нанес удар в левый угол. Чуть мимо прошел мяч.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Манчестер Сити — Спортинг 0:0 Манчестер Сити: Эдерсон (Scott Carson, 73'), Conrad Egan-Riley, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт (Luke Mbete-Tatu, 84'), Александр Зинченко, Бернарду Силва (Рияд Марез, 46'), Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Филип Фоден (James John McAtee, 46') Спортинг: Ислам Слимани (Зухаир Феддаль, 89'), Паулинью (Нуну Сантуш, 78'), Пабло Сарабия (Маркус Эдвардс, 58'), Матеус Рейс, Manuel Ugarte, Бруно Табата, Педро Порро (Рикарду Эсгаю, 79'), Гонсалу Инасиу, Себастьян Коатес, Луиш Нету (Жоау Виржиния, 89'), Антонио Адан Предупреждения: Паулинью (15'), Габриэл Жезус (39'), Ислам Слимани (40')

90+4' Финальный свисток. 0:0 на табло.

Полузащитник «Манчестер Сити»Фернандиньо был признан лучшим игроком этого поединка.

🇧🇷 Fernandinho becomes the 44th player to reach 100 Champions League appearances 👏#UCL pic.twitter.com/n2qLGhfBXo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2022

Следующие матчи

Первая игра, которая проходила в Лиссабоне, закончилась разгромом португальцев со счетом 5:0.

Следующий матч «Ман Сити» проведет 14 марта, когда в Лондоне сыграет с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии.

«Спортинг» вылетает из еврокубков. 14 марта команда сыграет с «Морейренсе» в чемпионате Португалии.

Прямая речь

Вратарь «Спортинга» Адан

— После результата первого матча спасти противостояние было практически невозможно. Но мы должны гордиться, потому что это часть процесса. Команда лучше сыграла в обороне и доставила «Сити» проблемы. Мы довольны тем, как завершаем этот турнир.

Капитан «Ман Сити» Фернандиньо

— Мы сыграли так, как играем всегда. Во втором тайме даже удалось забить, но гол отменили из-за офсайда. Это футбол. Здесь не всегда удача оказывается на твоей стороне. Рад, что мне удалось сегодня сыграть. Надеюсь, что буду получать больше игрового времени.

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим

— Это был трудный матч. Во втором тайме мы прибавили, и мастерство [Маркуса] Эдвардса помогло. Я доволен результатом — всегда приятно не проиграть такому сильному сопернику.

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола

— Последнее десятилетие, шаг за шагом, клуб рос. В течение многих лет мы играли в Лиге чемпионов и попадали в 1/8 финала. Теперь мы снова пробились в четвертьфинал и оказались среди восьми лучших команд Европы.

Я из тех, кто учится вовремя наслаждаться моментом. Когда выхожу в четвертьфинал, я радуюсь этому, когда выхожу в 1/8 финала, я знаю, как это сложно. С продвижением по турнирной сетке соперники не становятся легче. Пришло время поздравить всех и сосредоточиться на премьер-лиге, а на следующей неделе мы увидим жеребьевку.