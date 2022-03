Без лишней траты сил. «Ман Сити» не стал добивать «Спортинг» после разгрома

5' Матч начался под диктовку «Ман Сити». «Горожане» контролировали мяч с первых минут.

9' Против игрока «Сити» сфолили, посчитали хозяева, но арбитр не дал пенальти.

13' «Горожане» продолжает демонстрировать высокий уровень контроля мяча.

20' Фоден и Стерлинг были особенно активны в течение 10 минут.

24' Первый опасный момент. Бил Фил Фоден, но вратарь справился.

26' Фоден обхитрил стенку и вместо удара сделал навес со штрафного.

29' Обороне гостей дважды пришлось выносить мяч после опасных навесов Стерлинга и Фернандиньо.

