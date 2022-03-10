ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Без лишней траты сил. «Ман Сити» не стал добивать «Спортинг» после разгрома

    Нулевая ничья на «Этихаде»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Португалия Спортинг Лиссабон
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи ДоннарумаMamma mia! Привоз Доннаруммы оставил ПСЖ без четвертьфинала Лиги чемпионов Андрей ЕпишинАндрей Епишин: Оглядываясь назад понимаю, что нет ничего невозможного Доменико ТедескоТедеско заставил «Лейпциг» снова быть собой
  • 00:53
    • Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над ПСЖ и вывел мадридцев в четвертьфинал ЛЧ
  • 00:49
    • «Ман Сити» и «Спортинг» разошлись нулевой ничьей
  • 00:31
    • Обвинение Промесу могут переквалифицировать на более тяжкое
  • 22:44
    • Гол Пакета принес «Лиону» победу над «Порту» в Лиге Европы
  • 22:42
    • «Айнтрахт» с минимальным разрывом одолел «Бетис»
    Все новости спорта
    Рахим Стерлинг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рахим Стерлинг
    «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола после разгрома «Спортинга» в первом матче (5:0) на своем поле решил разыграть с соперником нулевую ничью. Подробнее в нашем обзоре.

    Ход матча

    5' Матч начался под диктовку «Ман Сити». «Горожане» контролировали мяч с первых минут.

    9' Против игрока «Сити» сфолили, посчитали хозяева, но арбитр не дал пенальти.

    13' «Горожане» продолжает демонстрировать высокий уровень контроля мяча.

    20' Фоден и Стерлинг были особенно активны в течение 10 минут.

    24' Первый опасный момент. Бил Фил Фоден, но вратарь справился.

    26' Фоден обхитрил стенку и вместо удара сделал навес со штрафного.

    29' Обороне гостей дважды пришлось выносить мяч после опасных навесов Стерлинга и Фернандиньо.

    38' Пас Бернарду Силвы не нашел адресата.

    39' Стерлинг выполнил неудачный и слабый удар с выгодной позиции.

    40' Две желтые дал судья. Жезусу («Ман Сити») и Слимани («Спортинг»).

    45+1' Перерыв.

    46' Гвардиола меняет Фодена на Джеймса Макэйти.

    48' Только Рияд Марез вышел на поле, как сразу отдал голевую на Жезуса. Бразилец забил, но после VAR гол отменили из-за офсайда.

    56' Удар Жезуса низом — вратарь забирает мяч в руки.

    57' Команды стали обмениваться ударами. Теперь игрок «Спортинга» пробил, но Эдерсон на месте.

  • Mamma mia! Привоз Доннаруммы оставил ПСЖ без четвертьфинала Лиги чемпионов
  • Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу со счетом 3:1 над «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • 60' Маркус Эдвардс, вышедший на замену, ворвался в штрафную и пробил по воротам Эдерсона. Правда удар пришелся по центру.

    67' Рияд Марез очень хорошо обострил и сделал опаснейший прострел, но защита выбила мяч в аут.

    70' Матеус Реис отправляет отличный навес в штрафную, но один из защитников «Сити» сыграл на опережение.

  • Заколдованный каркас. Ливерпульцы «на тоненького» прошли в четвертьфинал ЛЧ
  • Миланский «Интер» одержал гостевую победу со счетом 1:0 над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • 72' Зинченко на подборе пробил издали, но защитник встал на пути мяча.

    73' Матеус Реис осмелился на дальний удар, но оказалось выше.

    76' Паулиньо опасно пробил из штрафной по центру ворот «Ман Сити». Там был уже Скотт Карсон, который сменил Эдерсона. Он сделал сэйв.

    82' Марез пробил с угла штрафной, но удар заблокировали.

    88' Марез неудачно исполнил штрафной и отправил мяч прямо в руки вратарю.

    90+1' Марез сделал сольный проход через двух защитников. Он пробил, но мяч снова блокировали. Будет угловой.

    90+2' Джон Стоунз выиграл верховую борьбу и головой пробил чуть выше перекладины.

    90+3' Рахим Стерлинг оказался в свободной зоне, откуда нанес удар в левый угол. Чуть мимо прошел мяч.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Манчестер Сити — Спортинг 0:0
    Манчестер Сити: Эдерсон (Scott Carson, 73'), Conrad Egan-Riley, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт (Luke Mbete-Tatu, 84'), Александр Зинченко, Бернарду Силва (Рияд Марез, 46'), Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Филип Фоден (James John McAtee, 46') Спортинг: Ислам Слимани (Зухаир Феддаль, 89'), Паулинью (Нуну Сантуш, 78'), Пабло Сарабия (Маркус Эдвардс, 58'), Матеус Рейс, Manuel Ugarte, Бруно Табата, Педро Порро (Рикарду Эсгаю, 79'), Гонсалу Инасиу, Себастьян Коатес, Луиш Нету (Жоау Виржиния, 89'), Антонио Адан Предупреждения: Паулинью (15'), Габриэл Жезус (39'), Ислам Слимани (40')

    90+4' Финальный свисток. 0:0 на табло.

    Полузащитник «Манчестер Сити»Фернандиньо был признан лучшим игроком этого поединка.

    Следующие матчи

    Первая игра, которая проходила в Лиссабоне, закончилась разгромом португальцев со счетом 5:0.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Следующий матч «Ман Сити» проведет 14 марта, когда в Лондоне сыграет с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии.

    «Спортинг» вылетает из еврокубков. 14 марта команда сыграет с «Морейренсе» в чемпионате Португалии.

    Прямая речь

    Вратарь «Спортинга» Адан

    — После результата первого матча спасти противостояние было практически невозможно. Но мы должны гордиться, потому что это часть процесса. Команда лучше сыграла в обороне и доставила «Сити» проблемы. Мы довольны тем, как завершаем этот турнир.

  • «Я не Нагельсманн 2.0. Я — Маттиас Яйссле». Как молодой тренер «Зальцбурга» делает себе имя в Европе
  • Матиас Яйссле — новая надежда тренерского дела
  • 08/03/2022

    • Капитан «Ман Сити» Фернандиньо

    — Мы сыграли так, как играем всегда. Во втором тайме даже удалось забить, но гол отменили из-за офсайда. Это футбол. Здесь не всегда удача оказывается на твоей стороне. Рад, что мне удалось сегодня сыграть. Надеюсь, что буду получать больше игрового времени.

    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим

    — Это был трудный матч. Во втором тайме мы прибавили, и мастерство [Маркуса] Эдвардса помогло. Я доволен результатом — всегда приятно не проиграть такому сильному сопернику.

  • Сказка оборвалась разгромом. «Бавария» не оставила никаких шансов «Зальцбургу»
  • Самая молодая команда этого розыгрыша Лиги чемпионов покидает турнир
  • Вчера

    • Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола

    — Последнее десятилетие, шаг за шагом, клуб рос. В течение многих лет мы играли в Лиге чемпионов и попадали в 1/8 финала. Теперь мы снова пробились в четвертьфинал и оказались среди восьми лучших команд Европы.

    Я из тех, кто учится вовремя наслаждаться моментом. Когда выхожу в четвертьфинал, я радуюсь этому, когда выхожу в 1/8 финала, я знаю, как это сложно. С продвижением по турнирной сетке соперники не становятся легче. Пришло время поздравить всех и сосредоточиться на премьер-лиге, а на следующей неделе мы увидим жеребьевку.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.07
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барселона — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Севилья — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брага — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Флорида — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры