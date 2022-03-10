Mamma mia! Привоз Доннаруммы оставил ПСЖ без четвертьфинала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» благодаря хет-трику Карима Бензема одержал волевую победу в матче с «ПСЖ» — 3:1. На перерыв парижане ушли с минимальным преимуществом в счёте, а во втором тайме ошибка Доннаруммы помогла хозяевам вернуться в игру, после «сливочные», поймав кураж, отличились ещё дважды.

Ход матча

5’ Винисиус совершил рейд по левому краю, после чего выполнил подачу в штрафную «ПСЖ», откуда Асенсио попытался пробить с лёта — мяч угодил в защитника.

13’ Ошиблись в обороне мадридцы. Мбаппе вырвался слева на ворота, после чего мощно зарядил в ближний угол. Куртуа спасает от неприятностей свой коллектив, отразив мяч ногой.

22’ Неймар получил мяч в центре, сместился к линии штрафной «Реала», после чего нанес выстрел по воротам Куртуа. Тибо забрал сферу в перчатки, распластавшись по газону.

25’ Модрич получил по ногам от Месси в двух метрах от штрафной «ПСЖ», но Бензема продолжил атаку обводящим ударом в касание — чуть мимо дальнего угла ворот.

34’ Мендеш выкатил мяч на Мбаппе, который из пределов штрафной «Реала» низом пробил точно в ближний угол ворот — но рефери отменил гол «ПСЖ», зафиксировав офсайд.

38’ 0:1 Килиан Мбаппе. В быстрой парижской контратаке Неймар выполнил пас в касание на ход Мбаппе, который на высочайшей скорости ворвался в штрафную, прицелился и с правой пробил в ближний угол — мяч от рук Куртуа залетел в сетку ворот.

55’ Неймар сделал разрезающую передачу в мадридскую штрафную, Мбаппе изящным финтом обыграл Куртуа и переправил мяч в сетку ворот. Однако снова в офсайд забрался Килиан.

61’ 1:1 Карим Бензема. Доннарумма, заигравшись с мячом, попал под давление Бензема. Карим в итоге заставил соперника ошибиться. Винисиус получил снаряд в центр, и Бензема выстрелил по воротам с трех метров.

73’ У Бензема не получился пас в штрафную ПСЖ, но мяч отскочил от защитника прямо на ногу Винисиуса, и бразилец с близкого расстояния пробил выше ворот.

76’ 2:1 Карим Бензема. Винисиус двинулся к воротам, после чего отдал пас на Модрича, упустив момент для удара. Лука отдал пас на Бензема, который расстрелял оппонента в упор.

Карим Бензема globallookpress.com

78’ 3:1 Карим Бензема. Прошла еще одна быстрая атака «Реала». Винисиус снова снаряд удерживает у ворот ПСЖ. Маркиньос ногой небрежно отбросил мяч в центр штрафной, но прямо на Бензема, который играет на опережении и отправляет сферу в сетку.

90’ Камавинга дважды наступил на ногу Неймару. В итоге рефери все-таки назначил штрафной удар для футболистов «ПСЖ». Месси ударом со стандарта крутил мяч в направлении девятки — чуть выше.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Реал Мадрид — ПСЖ 3:1 Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (39'), 1:1 Карим Бензема (61'), 2:1 Карим Бензема (76'), 3:1 Карим Бензема (78') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Родриго, 66'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Лука Модрич, Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 58'), Федерико Вальверде, Марко Асенсио (Лукас Васкес, 66'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор ПСЖ: Неймар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Марко Верратти, Перейра Данилу (Анхель Ди Мария, 81'), Леандро Паредес (Идрисса Гейе, 79'), Nuno Mendes, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими (Юлиан Дракслер, 88'), Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Леандро Паредес (7'), Начо (43'), Винисиус Жуниор (44'), Даниэль Карвахаль (60'), Джанлуиджи Доннарумма (62'), Ашраф Хакими (81'), Преснел Кимпембе (83 + 2'), Лукас Васкес (88 + 6')

Лучшим игроком матча стал Карим Бензема. В свои 34 года и 80 дней форвард «Реала» стал самым возрастным игроком, сделавшим хет-трик в Лиге чемпионов.

Он превзошел достижение Оливье Жиру, который в 2020 году забивал за «Челси» в ворота «Севильи» в возрасте 34 лет и 63 дней.

Карим Бензема globallookpress.com

Следующие матчи

В первом матче «Реал» уступил со счетом 0:1 и по сумме матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

5/6 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала, 12/13 апреля — ответные матчи.

Прямая речь

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»

— Мы выиграли очень тяжелый матч, особенно после гола Мбаппе, очень сложная игра. Мы старались высоко прессинговать, как мы делаем на тренировках, и так пришел первый гол. Болельщики начали гнать нас вперед, и мы создавали все больше и больше моментов. Мы счастливы. Мы энергично начали матч, но потом «ПСЖ» начал создавать для нас трудности прессингом. Пришлось помучиться, но это нормально. Мы немного рисковали, оставляли Мбаппе шансы на обыгрыш один в один, и это усложнило нам жизнь

Маурисио Почеттино, главный тренер «Пари Сен-Жермен»

— Первый гол полностью поменял ход игры. На протяжении часа мы были лучше «Реала», изменили атмосферу на трибунах. А после этого, нельзя не признать, мы стали допускать ошибки. Ужаснее всего осознавать то, что мы были сильнее и за 10 минут все упустили. «Пари Сен-Жермен» вот уже несколько лет гонится за победой в Лиге чемпионов. Я чрезвычайно разочарован и расстроен, но такое случается. Ближайшие несколько недель станут непростыми.

Карим Бензема globallookpress.com

Карим Бензема, форвард «Реала»

Нам нужна была поддержка болельщиков: это все — для них. Игра была очень тяжелой, но мы сражались до конца и заслужили победу. Мы уступили в первом матче со счетом 0:1, и наши болельщики придали нам сил, чтобы мы смогли выкладываться без остатка до финального свистка. Надо признать, что в первом матче нам повезло пропустить всего лишь один мяч. Но мы знали, что в Мадриде все будет иначе.

Мы оказывали давление, затем пропустили, но не сомневались в том, что свой шанс у нас появится. Первый гол — это не ошибка [Доннаруммы]. Это давление, оказывавшееся на ворота всей командой. Вратарь ждал-ждал и в итоге потерял мяч, что привело к голу. Он должен был избавиться от него всего-навсего.