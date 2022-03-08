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    «Я не Нагельсманн 2.0. Я — Маттиас Яйссле». Как молодой тренер «Зальцбурга» делает себе имя в Европе

    Матиас Яйссле — новая надежда тренерского дела

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    Матиас Яйссле«Я не Нагельсманн 2.0. Я — Маттиас Яйссле». Как молодой тренер «Зальцбурга» делает себе имя в Европе Кейн сделал хет-трик«Тоттенхэм» ближе к Лиге чемпионов, «Эвертон» — к вылету Пауло ДибалаТрансферный дайджест. 1-7 марта
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    Матиас Яйссле
    The Athletic выпустил целую статью, посвященную молодому главному тренеру «Зальцбурга» Маттиасу Яйссле. Вашему вниманию история менеджера «быков».
    Вечером, 16 февраля, «Бавария» и «Зальцбург» сошлись в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов, который закончился ничьей 1:1. Это была битва двух немцев с блестящим будущим. Их общая черта — достаточно молодой возраст. И для главного тренера он действительно небольшой.

    С одной стороны, у гостей — Юлиан Нагельсманн, который уже зарекомендовал себя на самом высоком уровне. После впечатляющей работы в «Хоффенхайме» и «Лейпциге» он возглавил «Баварию» в этом сезоне, и в свои 34 года претендует на то, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

    Маттиас Яйссле и Юлиан Нагельсманн
    globallookpress.com

    С другой стороны — Матиас Яйссле, который на год младше Нагельсмана. Он впервые вывел «Зальцбург» в плей-офф Лиги чемпионов и вполне заслужил овации в свою сторону.

    Из-за возраста, национальности и зрелищного футбола его сравнивают с Нагельсманном. Но, как однажды сказал сам Яйссле в интервью: «Я не Юлиан Нагельсманн 2.0. Я — Маттиас Яйссле».

    И это его история.

    В Яйссле поразительны две вещи: его пристрастие к моде и его зрелость в совсем молодые 33 года. Все, что он говорит — продумано и наполнено уверенностью. Это высказывание о Нагельсманне не стало исключением.

    «Это относилось не только к игровой философии и к Юлиану», — сказал он в интервью The Athletic. «Это было сказано в целом, потому что я не любитель сравнений. В работе тренера кроется гораздо больше, чем просто тактика. Имеет значение то, как ты общаешься с игроками и персоналом, как обращаешься к ним, как появляешься на публике и так далее. В таком случае сходства маловероятны».

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    • Сам Яйссле превратился в скрупулезного трудягу, который уделяет огромное внимание общению и деталям. «Он первым приходит на поле и последним уходит», — сказал источник в клубе изданию The Athletic. «Его планы тренировок составляются на две-три недели вперед».

    Это часть его тренерской индивидуальности. «У каждого тренера есть свои принципы и идеи», — говорит Яйссле. «Конечно, важно быть любознательным, чтобы видеть, что происходит в футболе в настоящее время. Но в конечном итоге нужно идти своим собственным путем развития».

    Путь Яйссле был непростым. При этом у него была возможность учиться у отличного специалиста Ральфа Рангника, который сейчас является временным тренером «Манчестер Юнайтед». «Он привел меня из "Штутгарта" в "Хоффенхайм", когда мне было 18 лет. Он сделал меня профессионалом и придал мне уверенности в себе», — вспоминает Яйссле.

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    Яйссле был самым молодым игроком в команде, которая прошла путь от третьего дивизиона Германии до Бундеслиги. В сезоне 2008/2009 Маттиас дебютировал за сборную Германии. Но его многообещающая игровая карьера так и не получила успешного продолжения. Разрыв передней крестообразной связки, последующие травмы и проблемы с ахилловым сухожилием привели Яйссле к постоянным проблемам вне поля. В 2014 году в возрасте 26 лет он был вынужден повесить бутсы на гвоздь и завершить карьеру игрока.

    Именно в тот момент одна карьера умерла и родилась другая. Рангник, который начал работать в системе «Ред Булл», открыл Яйссле дверь в мир тренерской работы.

    «Он дал мне возможность начать тренерскую карьеру в Лейпциге, и я очень благодарен ему за это», — объясняет Яйссле.

    Однако, когда Яйссле только пришел в «Лейпциг», он даже не думал о работе тренером.

    «Это было скорее совпадение. "Лейпциг" предложил мне программу стажировки в академии клуба. По плану я должен был пройтись по нескольким департаментам, чтобы понять, что мне подойдет лучше всего», — рассказывает Яйссле в интервью The Athletic. Первой его остановкой была помощь нынешнему тренеру «Хоффенхайма» Себастьяну Хёнессу в работе с командой U16. «Мне это так понравилось, что я остался», — вспоминает он.

    Маттиас Яйссле
    globallookpress.com

    Став частью системы клубов «Ред Булл», Яйссле продолжил проявлять себя. Сначала в команде «Лейпцига» U17, затем в качестве помощника бывшего тренера «Лейпцига» Александра Цорнигера в датском «Брондбю». На тот момент ему было всего 29 лет.

    «Весьма примечательно, чего он достиг», — сказал Цорнигер изданию The Athletic. «Для такого молодого тренера с таким небольшим опытом было поразительно, как мало ошибок он допускал в своей работе. Маттиас имеет много различных подходов и обладает многогранным мышлением».

    В 2019 году он перешел в филиал «Ред Булл» в Зальцбурге, где стал работать с командой U18. В возрасте 32 лет Маттиас возглавил свою первую взрослую команду, заменив в январе 2021 года Бо Свенссона в фарм-клубе «Зальцбурга» «Лиферинге». Спустя шесть месяцев Джесси Марш уехал в «Лейпциг», а Яйссле получил должность в первой команде «Зальцбурга».

    «Решение было подготовлено уже давно на случай, если Яйссле захочет уйти», — сказал спортивный директор Кристоф Фройнд скептически настроенным представителям СМИ в тот день. Их можно было понять, ведь никому не известный Яйссле получил такую высокую должность. Конвейер системы «Ред Булл» выпустил очередное молодое дарование, только уже не игрока, а тренера.

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    • Аналогия не надуманная. Проработав почти 10 лет в «Лейпциге» и «Зальцбурге», Ральф Рангник заложил основы этого конвейера.

    Начиная с 2012 года, немецкий специалист произвел революцию в скаутских системах обоих клубов, которые сегодня известны во всем мире. Их работа действительно похожа на непрерывный производственный процесс, в котором детали идут одна за другой. При этом у «Ред Булл» данный принцип распространяется и на игроков, и на тренеров.

    Марко Розе («Боруссия» Дортмунд), Ади Хюттер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Оливер Глазнер («Айнтрахт»), Бо Свенссон («Майнц») и Франк Крамер («Арминия») были частью системы«Зальцбурга». В итоге все они оказались в немецкой Бундеслиге.

    Несмотря на то, что Рангник покинул клуб в 2020 году, его присутствие все еще ощущается под видом идеала высокоинтенсивного футбола и так называемого «гегенпрессинга».

    Чтобы тренировать одну из команд «Ред Булл», необходимо разделять эту футбольную философию.

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    Нагельсманн, который перешел в «Лейпциг» в 2019 году — лучший тому пример. Он развивался в «Хоффенхайме», который также находился под сильным влиянием Рангника. Именно там и сам Яйссле впервые соприкоснулся с философией, которая до сих пор является основой всей игровой системы «Ред Булла».

    Интенсивность, неустанный прессинг и быстрые переходы из обороны в атаку остаются основными компонентами игры команды Яйссле.

    В основном «Зальцбург» этого специалиста играет по схеме 4-3-1-2 с атакующими защитниками и большим количеством позиционных вариаций. Эта игровая схема больше ориентирована на владение мячом — примерно так, как это делает «Бавария» Нагельсманна. «Я хочу, чтобы мы играли в активный и смелый футбол», — говорит Яйссле.

    Отлично видно, как игроки понимают требования своего тренера. Это результат разговоров с командой и четких указаний, которые стали визитной карточкой специалиста. Благодаря проделанной работе, каждый игрок знает свою роль на поле. К примеру, Мохамед Камара занимается организацией игры из глубины поля, а его партнер Бренден Ааронсон больше работает впереди, но при надобности создает численное преимущество в середине поля.

    Карим Адейеми
    globallookpress.com

    Особенно ярко в «Зальцбурге» выделяются нападающие. К примеру, стоит отметить Карима Адейеми, который в 18 лет попал в поле зрения дортмундской «Боруссии» благодаря своим 18 голам в этом сезоне. Также у команды есть Ноа Окафор (21 год, 12 голов в этом сезоне) и Беньямин Шешко (18 лет, 7 голов), которого сравнивают Эрлингом Холанном из-за его роста, мощи и умения играть в завершающей стадии атаки.

    Несмотря на то, что в прошлом сезон «Зальцбург» пережил небольшую перестройку после ухода некоторых игроков, клуб продолжает быть в числе лидеров австрийского дивизиона.

    Благодаря такой уверенной игре нападающих «Зальцбург» лидирует в австрийской Бундеслиге с преимуществом в 14 очков.

    «Быки» взяли 8 титулов чемпиона Австрии подряд. При этом в семи случаях они также брали и Кубок страны, выигрывая тем самым так званный «золотой дубль».

    Но именно успехи в еврокубках поспособствовали тому, что Яйссле теперь обсуждают на каждом углу. Его команда прошла квалификацию в Лигу чемпионов, обыграв «Брондбю» (4:2), и попала в группу G, где заняла второе место. Все решил матч с «Севильей» в последнем туре групповой стадии, который РБ выиграл со счетом 1:0.

    Таким образом, «Зальцбург» впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Впервые в истории клуба мы находимся в 1/8 финала Лиги чемпионов, и при этом являемся самой молодой командой в турнире», — говорит Яйссле.

    Эта встреча в 1/8 финала с «Баварией», ответный матч с которой состоится 8 марта в Мюнхене, является «наградой для парней за великолепную первую половину сезона», как выразился Яйссле. Наверное, и для него, как тренера, это тоже награда? «Нет разницы между тренером и командой», — отвечает он.

    «Есть только 'мы'. Мы знаем, что играем против, возможно, лучшей команды в мире на данный момент и что мы являемся полными аутсайдерами. Тем не менее, мы хотим быть смелыми и попытаться играть в свой футбол».

    «Он произвел настоящий фурор», — подчеркнул бывший коллега Яйссле Себастьян Хёнесс. «Он смог быстро настроить очень молодую команду на игровую систему РБ, вобрав из нее все самое лучшее. Его команда тактически очень дисциплинированы и готова выполнять большой объем беговой работы. С такой эмоциональной манерой поведения Яйссле именно тот, кто здесь нужен. Он настоящий профессионал с большим желанием к постоянному развитию. Маттиас открыт, не предвзят. У него есть все качества, чтобы стать великолепным тренером».

    Спортивный директор «Зальцбурга» Фройнд уверен, что «в ближайшие несколько лет мы еще многое услышим о нем».

    Маттиас Яйссле и Карим Адейеми
    globallookpress.com

    Однако Яйссле настаивает на том, что у него нет никаких планов на будущее. «Будучи игроком, я на собственном опыте убедился, насколько быстротечной может быть карьера. Она рано закончилась из-за травмы и долгосрочные карьерные планы просто бесполезны. Поэтому я живу здесь и сейчас. И, честно говоря, в данный момент мне очень нравится быть тренером в "Зальцбурге". Я чувствую себя очень комфортно в клубе и мне нравится в Австрии».

    Тем не менее, кажется, что Яйссле суждено добиться большего, чем быть тренером самой крупной рыбы в довольно маленьком австрийском футбольном пруду. Возможно, у него нет плана, но у него есть четкие цели: «В каждый конкретный день я хочу быть лучшей версией себя, какой я могу быть в данный момент. Я хочу продолжать развиваться, как тренер и как личность».

    И как Маттиас Яйссле.

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