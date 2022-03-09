Сказка оборвалась разгромом. «Бавария» не оставила никаких шансов «Зальцбургу»

Уже после первого тайма баварцы уверенно вели в счете. В частности, благодаря бомбардирским качествам Роберта Левандовски. Второй тайм был всего лишь формальностью.

Ход матча

2' Левандовски нанес опасный удар низом и вратарю пришлось сделать сэйв.

5' У «Зальцбурга» на старте два угловых и один неточный удар.

11' После некоторых раздумий арбитр поставил пенальти за фол на Левандовски. Форвард уверенно переиграл вратаря и нанес точный удар в левый угол.

15' «Зальцбург» ответил неплохо. Николас Зайвальд сильно пробил под перекладину и будет угловой.

21' Очередной фол Вебера и очередной пенальти в ворота «быков». Мяч взял Левандовски. Поляк обманным движением заставил вратаря прыгнуть в другую сторону и удвоил преимущество хозяев.

23' Совсем быстро баварцы ушли в полный отрыв. Защитники «Зальцбурга» прозевали заброс за спину и отпустили Роберта Левандовски на встречу с голкипером, который не сумел выбить мяч. Снаряд отскочил в сторону ворот и поляк просто закинул его в пустую рамку.

📣 B 📣 A 📣 Y 📣 E 📣 R 📣 N pic.twitter.com/PDZ3eXmvuN — FC Bayern München (@FCBayern) March 8, 2022

28' Игроки «Баварии» стали чаще убегать за спины защитникам «Зальцбурга». Игра обрела ускоренный характер.

31' Серж Гнабри получил хорошую передачу с права в штрафной соперника и пробил низом в ближний угол. 4:0.

34' Попытка Улмьера на дальний удар — сэйв Мануэля Нойера.

39' У Бенджамена Павара была отличная возможность забить пятый мяч, удар головой с 11 метров оказался неточным.

45+1' Игроки ушли на перерыв.

54' Лерой Сане сделал точный короткий пас на ход на Томасу Мюллеру, который точно положил мяч в правую часть часть ворот.

60' Томас Мюллер выиграл позицию в штрафной и ударом головой заставил вратаря сделать сэйв. Через минут Левандовски сделал неплохой удар с подкруткой в дальний угол, но мимо.

63' У «Зальцбурга» был неплохой момент, но игрок упал в силовой борьбе. Игрок просили пенальти, арбитр не дал.

67' Четыре замены на поле за несколько секунд.

70' «Зальцбург» убежал в контратаку 3 в 3. Мяч слева получил Мауриц Кьергор, который вторым касанием мощно пробил в ближнюю «девятку».

83' Лерой Сане отдал голевую передачу в район 11 метров штрафной на Томаса Мюллера, который в касание отправил мяч в дальний угол.

85' Левандовски выждал и в нужный момент отдал пас пятой на вбегающего Лероя Сане, который на скорости зашел в штрафную и отправил мяч в сетку через ближний угол.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Бавария — Зальцбург 7:1 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (пенальти) (12'), 2:0 Роберт Левандовски (пенальти) (21'), 3:0 Роберт Левандовски (23'), 4:0 Серж Гнабри (31'), 5:0 Томас Мюллер (54'), 5:1 Maurits Kjaergaard (70'), 6:1 Томас Мюллер (83'), 7:1 Лерой Зане (86') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Никлас Зюле (Nianzou Tanguy Kouassi, 67'), Лукас Эрнандес (Деотшанкюль Юпамекано, 60'), Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Серж Гнабри (Буна Сарр, 46'), Thomas Müller, Лерой Зане, Кингсли Коман, Роберт Левандовски Зальцбург: Карим Адейеми (Maurits Kjaergaard, 62'), Chukwubuike Adamu (Беньямин Шешко, 62'), Бренден Ааронсон, Николас Зайвальд (Kamil Piatkowski, 46'), Мохамед Камара (Samson Tijani, 67'), Николас Капальдо, Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер, Умар Соле (Лука Сучич, 46'), Расмус Кристенсен, Philipp Kohn

90+1' Арбитр не стал много добавлять и обошелся одной минутой. 7:1, «Бавария» идет дальше.

Левандовски признали лучшим игроком матча. На его счету 3 гола и одна результативная передача.

Следующие матчи

«Бавария» прошло в четвертьфинал Лиги чемпионов. 12 марта ей предстоит матч в чемпионате Германии против «Хоффенхайма», который пройдет на выезде.

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«Зальцбург» проведет свой следующий матч на день позже. В чемпионате Австрии команда Маттиаса Яйссле сыграет со «Штурмом».

Прямая речь

Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйсле

— Очень-очень тяжелый вечер для моих ребят. Но другие команды тоже терпели разгромные поражения на этом стадионе. Против такого топового соперника нужно показывать свой максимум, чего мы сделать не смогли.

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер

— Сегодня для нас все сложилось отлично. На этот раз удача компенсировала нам все то, что недодала в Австрии. Мы могли пропустить в начале матча. В таких случаях всегда есть место для удачи.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер

— Считаю, что команда не только отлично сыграла в атаке, но и надежно действовала в обороне. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн

— Без сомнения, отличная игра с нашей стороны. Великолепный результат. Более того, мы не использовали множество отменных возможностей. И все равно забили семь мячей.