Заколдованный каркас. Ливерпульцы «на тоненького» прошли в четвертьфинал ЛЧ

«Ливерпуль» на родном «Энфилде» уступил «Интеру» — 0:1. Лаутаро Мартинес украсил матч классным голом, а Алексис Санчес подвел команду удалением. Несмотря на успех «нерадзурри» в гостях, в четвертьфинал вышли мерсисайдцы, добившиеся на «Сан-Сиро» более убедительной победы со счётом 2:0.

Ход матча

7’ Дюмфрис подкараулил отскок у радиуса штрафной площади «Ливерпуля» и в касание пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно под правую штангу, Алиссон спокойно переместился и забрал его в руки.

10’ Прострел Робертсона позволил мерсисайдцам заработать угловой, а уже подача от Эндрю во вратарскую едва не привёл к удару в упор — Шкриньяр помешал в последний момент.

16’ Право на второй угловой получили хозяева. Трент совершил навес от флажка в штрафную «Интера», ван Дейк пробил головой, но получилось по центру ворот — Ханданович на месте.

26’ Одному из болельщиков на трибунах стало плохо, врачи «Ливерпуля» отправились оказать ему помощь, а судья Антонио Матеу Лаос на несколько минут приостановил игру.

31’ Трент со стандартного положения сделал подачу в центр штрафной «Интера», откуда Матип без прыжка пробил головой — мяч врезался в перекладину.

42’ Чалханоглу со стандарта закрутил мяч под левый угол ворот «Ливерпуля», Алиссон смог в прыжке грамотно отбить мяч к левому флангу.

52’ Тьяго с левой половины поля протолкнул мяч в центр штрафной площади «Интера», Ханданович в прыжке сыграл на опережении и не дал Жоте пробить по воротам, смахнув мяч прямо на ногу Салаху, но тот ударом из центра штрафной угодил в штангу.

60’ Лаутаро в центре штрафной «Ливерпуля» выдержал паузу и пробил низом — мяч после рикошета прошёл мимо створа.

62’ 0:1 Лаутаро Мартинес. Санчес с левого фланга выполнил передачу на левую половину поля к линии штрафной площади «Ливерпуля», Мартинес грамотно набежал на мяч и великолепно пробил в правый угол ворот, Алиссон ничего не смог сделать, мяч полетел точно в девятку.

62’ Удаление! Санчес дотянулся в подкате до мяча, а после наступил Фабиньо на ногу. Лаос без промедления достал жёлтую, которая для Алексиса стала второй.

77’ Очередную атаку по левому флангу разогнал «Ливерпуль», затем последовала подача в центр штрафной площади от Мане. Салах здорово набежал на мяч и в касание пробил в левый угол ворот, но уже в третий раз за матч каркас ворот сыграл за «Интер».

90+2’ «Ливерпуль» провёл отличную контратаку, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади. Александер-Арнольд выполнил передачу в центр штрафной, Диас подработал мяч и пробил в открытый правый угол ворот, но Видаль успел вернуться и в прыжке блокировать попытку.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Ливерпуль — Интер 0:1 Гол: 0:1 Лаутаро Мартинес (61') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Кёртис Джонс (Наби Кейта, 65'), Фабиньо, Тьяго Алькантара, Мохамед Салах, Диогу Жота (Луис Диас, 83'), Садио Мане Интер: Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 76'), Алексис Санчес, Иван Перишич, Хакан Чалханоглу (Матиас Весино, 83'), Марсело Брозович (Маттео Дармиан, 75'), Артуро Видаль, Дензел Дюмфрис (Роберто Гальярдини, 75'), Алессандро Бастони, Стефан де Врей (Danilo D`Ambrosio, 46'), Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Диогу Жота (40'), Алексис Санчес (45 + 5'), Артуро Видаль (45 + 6'), Эндрю Робертсон (47'), Алексис Санчес (63'), Садио Мане (71'), Алессандро Бастони (85'), Роберто Гальярдини (90 + 4')

Лучшим игроком матча был признан защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который продемонстрировал блестящую выдержку, строил атаки из глубины и помог гостям добиться редкой сухой победы на «Энфилде».

Милан Шкриньяр globallookpress.com

Следующие матчи

В первом матче «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0 и по сумме матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

5/6 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала, 12/13 апреля — ответные матчи.

Прямая речь

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

— Я примерно и ожидал те проблемы, которые у нас возникли. «Интер» действительно хорош и готов играть в таких матчах. У нас были явные моменты, несмотря на то, что играли мы не лучшим образом. Учитывая обе игры, меня вполне устраивает то, что они победили, но дальше прошли мы. Мы могли выступить и получше, несмотря на созданные нам неудобства.

Игра получилась по-настоящему интересной. В итоге мы уступили, что не радует, конечно, ведь мы вышли на поле не ради домашнего поражения. Соперник создавал проблемы, но мы победили бы, если бы использовали свои моменты. Мы часто теряли мяч в простых ситуациях, такое бывает. А когда мяч взмывал в воздух, то из-за ветра начиналась настоящая комедия. Контрпрессинг был недостаточно хорош, мы недостаточно хорошо навязывали борьбу и не могли получить нужный импульс.

Юрген Клопп и Симоне Индзаги globallookpress.com

Симоне Индзаги, главный тренер «Интера»

— Разумеется, мы много о чем сожалеем. Мы хотели показать в 1/8 финала всю нашу мощь. Жребий свел нас с «Ливерпулем» — одной из лучших команд Европы наряду с «Манчестер Сити» и «Баварией». И мы бились на равных. В итоге мы поплатились за то, как провели последние 15 минут первого матча, потому что в остальном мы провели две замечательные игры против прекрасного соперника.

Мы приехали на «Энфилд» для того, чтобы показать себя с лучшей стороны, и после матча с топ-командой мы станем лишь сильнее. Удаление Санчеса случилось в самый неподходящий момент: когда мы играли лучше всего, а они — хуже всего. Я не жалею, что не заменил его раньше, он был нужен мне на поле, я не собирался менять его в такой вечер. Но мне жаль, что так получилось, «Ливерпуль» был потрясен голом Лаутаро, и я хотел посмотреть. что же будет дальше.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Лаутаро Мартинес, нападающий «Интера»

— Мы сделали то, что хотели, проявили характер, желание пройти дальше. И жаль, что мы остались вдесятером, как только повели в счете на стадионе, на котором так тяжело играть. Такие вещи определяют исход противостояния. Надо сразу перевернуть страницу и смотреть вперед. Мы покинули ЛЧ, но продолжаем выступать в Кубке Италии, боремся за титул в Серии А. Надо проявить себя с лучшей стороны, вынести урок и постараться стать сильнее. Мы снова доказали, что хороши, но нам нужно прибавлять в деталях. То же самое было в матчах с «Реалом» — на таком уровне слишком сложно играть вдесятером.

Мохамед Салах и Садио Мане globallookpress.com

Мохамед Салах, форвард «Ливерпуля»

— Сложный соперник. Выездной матч мы смогли выиграть, и главное — выход в четвертьфинал. Я дважды попал в штангу, но ничего страшного в этом нет. Возможно, в следующем матче я сделаю хет-трик. Мы проиграли, и это, возможно, даст нам необходимый толчок и послужит хорошим уроком. Все хотят выиграть Лигу чемпионов и АПЛ. Мы будем бороться за оба трофея и посмотрим, что из этого выйдет.