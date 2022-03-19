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    Шанс на реванш для «Реала», дуэль Симеоне и Гвардиолы, конец сказки «Вильярреала»

    Главные интриги четвертьфиналов Лиги чемпионов сезона 2021/22

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    Пеп Гвардиола
    В пятницу, 18 марта, в Ньюне прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. «Бавария» и «Ливерпуль» попали на «Вильярреал» и «Бенфику» соответственно, «Челси» сыграет с «Реалом», а «Манчестер Сити» — с «Атлетико». Матчи запланированы на 5-6 апреля и 12-13 апреля.

    «Реал» возьмет реванш за прошлый год?

    Самой громкой афишей четвертьфиналов, конечно, стало противостояние «Челси» и «Реала», повторяющее полуфинал прошлогоднего розыгрыша ЛЧ. Тогда сильнее оказалась команда Томаса Тухеля, сыгравшая 1:1 на выезде и 2:0 дома.

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    • За прошедший год многое поменялось. «Реал» сейчас уверенно лидирует в Примере, обгоняя ближайшего преследователя на 10 очков, а главное оружие «сливочных», Карим Бензема, находится в отличной форме — 45 очков результативности (32+13) в 34 матчах.

    А вот у «Челси» дела обстоят не лучшим образом, хотя связано это не с турнирными перспективами. После того, как Роман Абрамович попал под санкции Великобритании, «синие» столкнулись с серьезными ограничениями, заметно усложняющими им жизнь и сказывающимися на психологическом состоянии команды.

    «Челси» — «Реал»

    Например, из-за запрета продажи билетов домашний матч с «Реалом» пройдет при пустых трибунах, а вопрос, как добираться в Мадрид на ответный матч, еще предстоит решать — лондонцы не могут тратить на организацию выезда более 20 тысяч фунтов.

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    • Если говорить о подоплеке противостояния, не стоит забывать и о том, что нынешний наставник «Реала» Карло Анчелотти 12 лет назад выигрывал с «Челси» чемпионат и Кубок Англии, да и Эдену Азару и Тибо Куртуа не чужды синие цвета.

    Выбьет ли «Атлетик» еще один манчестерский клуб?

    Дуэль между «Атлетиком» и «Манчестер Сити» тоже должна быть очень интересной, хотя обещать, что она будет результативной и зрелищной нельзя.

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    • Банде Диего Симеоне не впервой приезжать в Англию и выносить именитые местные клубы вперед ногами. Так, два года назад «матрасники» на «Энфилде» расправились с действующим на тот момент победителем Лиги чемпионов «Ливерпулем».

    В этом сезоне с мерсисайдцами в группе все прошло не так гладко, зато в предыдущем раунде мадридцы выбили «МЮ» с Криштиану Роналду.

    «МЮ» — «Атлетико»

    «Сити» в данный момент, конечно, серьезно превосходит «Юнайтед», но команда Диего Симеоне еще не разучилась терпеть и упорно работать на поле, а сам аргентинский специалист уже брал верх над Пепом Гвардиолой.

    В 2016 голу «Атлетико» за счет гостевого гола и вдохновенной игры Яна Облака прошел «Баварию» Пепа Гвардиолы в полуфинале (1:0 дома и 1:2 в гостях).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Так что, мадридцы хоть и являются андердогами, но их выход в полуфинал сенсацией не станет.

    Прыгнут ли «Вильярреал» и «Бенфика» выше головы?

    А вот выход в полуфинал лиссабонских «орлов» или «желтой субмарины» из Испании будет действительно чем-то из ряда вон выходящим — в соперники командам достались одни из главных фаворитов турнира.

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  • 17/03/2022

    • «Вильярреал», у которых половина состава — воспитанники, сумел удивить всех уже в 1/8 финала, выбив «Ювентус», да еще как — разгромив «старую синьору» в Турине со счетом 3:0.

    Но «Бавария» — соперник совсем другого уровня. Немецкая машина перемолет харизматичных испанцев и не подавится.

    «Вильярреал» — «Ювентус»

    Единственный козырь «субмарины» — опыт Уная Эмери, который не просто так выиграл четыре Лиги Европы, вынося по ходу дела соперников совершенно разного калибра и игрового стиля. А вот наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн на международном уровне пока никогда не побеждал.

    Противостояние «Бенфики» и «Ливерпуля» — встреча старых знакомых, которые пересекались в еврокубках десять раз, правда последний раз — еще в 2010 году, когда мерсисайдцы выбили «орлов» в четвертьфинале Лиги Европы (1:2 в гостях, 4:1 дома).

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  • 16/03/2022

    • В четырех противостояниях из пяти дальше шли англичане, лишь в сезоне-2005/06 «Бенфике» удалось поразить «Ливерпуль» — 1:0 дома и 2:0 в гостях. Если португальцам удастся повторить успех, это станет настоящей сенсацией.

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