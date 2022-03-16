Матрасная классика. «Атлетико» разобрался с «МЮ» на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил мадридскому «Атлетико» — 0:1. Судьбу встречи решил забитый мяч в исполнении Ренана Лоди в концовке первого тайма. Коллектив Диего Симеоне вышел в четвертьфинал турнира.

Ход матча

5’ Неплохо смотрелся выход гостей в контратаку, но Жоау Феликсу не удалось на скорости протолкнуть мяч в чужую штрафную, куда уже врывался Гризманн.

13’ Атака с ходу прошла у манкунианцев. Бруну Фернандеш справа прострелил на ближний угол вратарской, а Эланга пробил в касание — мяч угодил в голову Облаку.

16’ Родриго Де Пауль нанёс плотный удар из-за штрафной «МЮ». По пути случился ещё и рикошет от Фреда, но де Хеа в роскошном прыжке дотянулся до мяча, летящего в девятку.

26’ После скидки от Роналду пробивал в одно касание Далот, но мяч полетел слабо и точно в руки Облаку.

34’ Отличным пасом Коке запустил в штрафную «МЮ» Гризманна, который, вместо удара, отдал поперек на Фелиша, а уже тот отправил сферу в сетку. Судья отменил гол из-за офсайда.

41’ 0:1 Ренан Лоди. Жоау Феликс пяткой сделал передачу к правому краю штрафной, откуда Гризманн выполнил навес на дальний угол вратарской, а Лоди головой пробил под самую штангу.

45+1’ Облак среагировал на неприятный удар от Бруну Фернандеша, в прыжке отбив мяч в сторону от ворот «Атлетико».

59’ Ушел от соперника по флангу Далот и подал на дальнюю штангу, где пробил с лету Санчо, но мяч полетел немного выше перекладины.

67’ Со штрафного закрутил Фернандеш на дальнюю штангу, где пробивал с лету Роналду, но не попал в створ ворот «Атлетико».

77’ Варан пришёл в штрафную гостей на розыгрыш стандарта, выбрал хорошую позицию и практически без борьбы пробил головой — Облак потащил. А добивание Роналду уже пошло из положения вне игры, да и было неточным.

87’ Со штрафного Хуан Мата прострелил на ближнюю штангу ворот гостей, куда врывался Кавани, но мяч в подкате перехватил Де Пауль.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Манчестер Юнайтед — Атлетико 0:1 Гол: 0:1 Ренан Лоди (41') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр (Хуан Мата, 84'), Алекс Теллес, Скотт МакТоминай (Неманья Матич, 67'), Фред (Эдинсон Кавани, 76'), Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш (Поль Погба, 67'), Anthony Elanga (Маркус Рашфорд, 67'), Криштиану Роналду Атлетико: Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 90'), Жоау Фелиш (Фелипе, 90'), Ренан Лоди, Коке (Жоффрей Кондогбиа, 80'), Эктор Эррера, Родриго Де Пауль, Маркос Льоренте, Рейнилду, Стефан Савич, Хосе Хименес, Ян Облак Предупреждения: Родриго Де Пауль (43'), Неманья Матич (81'), Диогу Далот (87')

Опорный полузащитник «Атлетико» Коке был лучшим игроком матча.

Это настоящий лидер на поле. Он не только занимается организацией игры и находит для команды баланс, но также выстраивает атакующие действия, играя между линиями своей команды и находя бреши в построениях соперника. Технические наблюдатели УЕФА

Следующие матчи

Первый матч в Мадриде завершился со счетом 1:1 и по сумме двух матчей «Атлетико» вышле в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

5/6 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала, 12/13 апреля — ответные матчи.

Прямая речь

Ральф Рангник, главный тренер «Манчестер Юнайтед»

— Думаю, мы очень хорошо провели первый тайм — именно с таким высоким уровнем заряженности мы хотели играть, но не смогли конвертировать это в один-два гола. У нас было несколько моментов, когда мы должны были забить, но нам это не удалось. А пропущенный мяч после контратаки в концовке тайма добавил сложностей.

Во втором тайме нам было непросто, игра постоянно прерывалась. Постоянно кто-то лежал на газоне. Некоторые решения арбитра были странными. Не скажу, что они сыграли решающую роль, но он слишком часто попадался на попытки потянуть время, а четыре добавленные минуты — это просто смешно.

Диего Симеоне globallookpress.com

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»

— Я доволен. Очень много людей работают над тем, чтобы добиваться успеха. Многие хотят уйти от нестабильных результатов. Мы были конкурентоспособной командой, нам было не стыдно сыграть от обороны, и мы понимали, как действовать при выходе в атаку. Гол не совсем соответствовал характеру игры, но он вселил в нас уверенность, что мы можем доставлять трудности сопернику. Мы вышли вперед, а во втором тайме показали блестящую командную работу, одну из лучших в сезоне, и я этим очень доволен. Все игроки «Атлетико» провели отличный матч, нет такого, кто плохо отработал.

Коке, полузащитник «Атлетико»

— Хотим по ходу турнира пройти как можно дальше, и просто невероятные ощущения, что нам это удается. Нам важно продолжать борьбу в Лиге чемпионов по ходу такого сезона, в котором переживаем то взлеты, то падения. В первом матче мы заслуживали победы, ну а здесь уже упорно бились, чтобы получить то, чего были достойны в этом противостоянии. Я считаю, что Облак — лучший в мире вратарь. Сегодня он доказал это в очередной раз.

Родриго де Пауль, полузащитник «Атлетико»

— Мы провели отличный матч, проявляли терпение, когда это было необходимо, и наносили удар, как только появлялась возможность для этого. И все это — на великолепном стадионе великого клуба. Игра была равной — моменты были у обеих команд. Понимали, что приходится терпеть, но знали при этом, что получим свой шанс в контратаках, и воспользовались одной из них.