Матрасная классика. «Атлетико» разобрался с «МЮ» на «Олд Траффорд»

Ход матча
5’ Неплохо смотрелся выход гостей в контратаку, но Жоау Феликсу не удалось на скорости протолкнуть мяч в чужую штрафную, куда уже врывался Гризманн.
13’ Атака с ходу прошла у манкунианцев. Бруну Фернандеш справа прострелил на ближний угол вратарской, а Эланга пробил в касание — мяч угодил в голову Облаку.
16’ Родриго Де Пауль нанёс плотный удар из-за штрафной «МЮ». По пути случился ещё и рикошет от Фреда, но де Хеа в роскошном прыжке дотянулся до мяча, летящего в девятку.
26’ После скидки от Роналду пробивал в одно касание Далот, но мяч полетел слабо и точно в руки Облаку.
34’ Отличным пасом Коке запустил в штрафную «МЮ» Гризманна, который, вместо удара, отдал поперек на Фелиша, а уже тот отправил сферу в сетку. Судья отменил гол из-за офсайда.
41’ 0:1 Ренан Лоди. Жоау Феликс пяткой сделал передачу к правому краю штрафной, откуда Гризманн выполнил навес на дальний угол вратарской, а Лоди головой пробил под самую штангу.
45+1’ Облак среагировал на неприятный удар от Бруну Фернандеша, в прыжке отбив мяч в сторону от ворот «Атлетико».
59’ Ушел от соперника по флангу Далот и подал на дальнюю штангу, где пробил с лету Санчо, но мяч полетел немного выше перекладины.
67’ Со штрафного закрутил Фернандеш на дальнюю штангу, где пробивал с лету Роналду, но не попал в створ ворот «Атлетико».
77’ Варан пришёл в штрафную гостей на розыгрыш стандарта, выбрал хорошую позицию и практически без борьбы пробил головой — Облак потащил. А добивание Роналду уже пошло из положения вне игры, да и было неточным.
87’ Со штрафного Хуан Мата прострелил на ближнюю штангу ворот гостей, куда врывался Кавани, но мяч в подкате перехватил Де Пауль.
Опорный полузащитник «Атлетико» Коке был лучшим игроком матча.
Следующие матчи
Первый матч в Мадриде завершился со счетом 1:1 и по сумме двух матчей «Атлетико» вышле в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.
5/6 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала, 12/13 апреля — ответные матчи.
Прямая речь
Ральф Рангник, главный тренер «Манчестер Юнайтед»
— Думаю, мы очень хорошо провели первый тайм — именно с таким высоким уровнем заряженности мы хотели играть, но не смогли конвертировать это в один-два гола. У нас было несколько моментов, когда мы должны были забить, но нам это не удалось. А пропущенный мяч после контратаки в концовке тайма добавил сложностей.
Во втором тайме нам было непросто, игра постоянно прерывалась. Постоянно кто-то лежал на газоне. Некоторые решения арбитра были странными. Не скажу, что они сыграли решающую роль, но он слишком часто попадался на попытки потянуть время, а четыре добавленные минуты — это просто смешно.
Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»
— Я доволен. Очень много людей работают над тем, чтобы добиваться успеха. Многие хотят уйти от нестабильных результатов. Мы были конкурентоспособной командой, нам было не стыдно сыграть от обороны, и мы понимали, как действовать при выходе в атаку. Гол не совсем соответствовал характеру игры, но он вселил в нас уверенность, что мы можем доставлять трудности сопернику. Мы вышли вперед, а во втором тайме показали блестящую командную работу, одну из лучших в сезоне, и я этим очень доволен. Все игроки «Атлетико» провели отличный матч, нет такого, кто плохо отработал.
Коке, полузащитник «Атлетико»
— Хотим по ходу турнира пройти как можно дальше, и просто невероятные ощущения, что нам это удается. Нам важно продолжать борьбу в Лиге чемпионов по ходу такого сезона, в котором переживаем то взлеты, то падения. В первом матче мы заслуживали победы, ну а здесь уже упорно бились, чтобы получить то, чего были достойны в этом противостоянии. Я считаю, что Облак — лучший в мире вратарь. Сегодня он доказал это в очередной раз.
Родриго де Пауль, полузащитник «Атлетико»
— Мы провели отличный матч, проявляли терпение, когда это было необходимо, и наносили удар, как только появлялась возможность для этого. И все это — на великолепном стадионе великого клуба. Игра была равной — моменты были у обеих команд. Понимали, что приходится терпеть, но знали при этом, что получим свой шанс в контратаках, и воспользовались одной из них.