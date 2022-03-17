Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции

«Челси» одержал волевую победу над «Лиллем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Хозяева открыли счёт благодаря точному удару Иылмаза с пенальти, но Пулишич в концовке первого тайма восстановил равновесие на табло, а во втором тайма Аспиликуэта принёс гостям победу.

Ход матча

7’ Жоржиньо допустил обрез в середине поля, хозяева моментально вышли на позицию для удара — и Йылмаз мощно зарядил по воротам. На пути мяча оказался Тьяго Силва, который заблокировал удар турка.

16’ Бамба с правого фланга совершил навес в штрафную «Челси», где Аспиликуэта не позволил игроку хозяев пробить по воротам Менди.

26’ Алонсо с левого фланга выполнил навес в штрафную «Лилля», защита хозяев справилась с угрозой, после чего Канте совершил тактический фол.

36’ Пенальти! Мяч попал в руку Жоржиньо — и это произошло уже внутри штрафной «Челси». После подсказки от VAR Масса остановил игру и отправился к монитору, после чего указал на «точку».

38’ 1:0 Бурак Йылмаз (П). Йилмаз с одиннадцатиметровой отметки пробил в правый угол. Менди достать мяч не мог, хотя и угадал направление.

45+3’ 1:1 Кристиан Пулишич. Жоржиньо отличной передачей вывел справа к воротам Пулишича, который ударом в дальний угол переиграл Лео.

52’ Бамба раскрутил на фланге Алонсо и совершил навес в центр штрафной «Челси», где Бурак Йылмаз перевесил Чалобу и головой пробил совсем рядом со штангой.

63’ Йылмаз на правом фланге не смог проскочить мимо Рюдигера, зато ему удалось заработать угловой. Хозяева моментально разыграли стандарт — и Шека после навеса в исполнении всё того же Йылмаза головой пробил в штангу.

71’ 1:2 Сесар Аспиликуэта. Маунт совершил прострел в штрафную «Лилля», а Аспиликуэта опередил Уэа в борьбе за мяч и в касание вогнал игровой снаряд в девятку.

81’ Йылмаз не смог обработать мяч после стеночки, игровой снаряд отскочил к Бен-Арфа, который следом не сумел обыграть Аспиликуэту.

90+2’ Лукаку не дали отправить третий мяч в ворота «Лилля», в последний момент перехватив передачу в направлении бельгийца. Следом Леонардо в ближнем бою парировал удар Алонсо.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Лилль — Челси 1:2 Голы: 1:0 Бурак Йилмаз (пенальти) (38'), 1:1 Кристиан Пулишич (45 + 3'), 1:2 Сесар Аспиликуэта (71') Лилль: Леонардо Жардим, Зеки Мехмет Челик (Тимоти Уэа, 58'), Жозе Фонте, Свен Ботман (Amadou Onana, 58'), Тьягу Джало, Жонатан Бамба (Анхель Гомес, 77'), Бенжамен Андре, Шека, Габриэль Гудмундссон (Домагой Брадарич, 77'), Бурак Йилмаз, Джонатан Дэвид (Атем Бен-Арфа, 77') Челси: Кай Хаверц (Хаким Зиеш, 83'), Кристиан Пулишич (Ромелу Лукаку, 74'), Маркос Алонсо, Матео Ковачич (Мэйсон Маунт, 46'), Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 74'), Н’Голо Канте, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен (Трево Чалоба, 33'), Эдуард Менди Предупреждения: Трево Чалоба (34'), Габриэль Гудмундссон (43'), Жозе Фонте (90 + 4')

Лучшим игроком матча был признан Кристиан Пулишич, сравнявший счет встречи.

Кристиан Пулишич uefa.com

Следующие матчи

В первом матче «Челси» победил со счетом 2:0 и по сумме двух матчей лондонцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

5/6 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала, 12/13 апреля — ответные матчи.

Прямая речь

Томас Тухель, главный тренер «Челси»

Замечательно! Было так приятно видеть, сколько болельщиков приехали во Францию, чтобы нас поддержать. Мы вышли в четвертьфинал, и это большой шаг. Снова продемонстрировали несгибаемый характер и преодолели ряд трудностей. Мы сделали то, что должны были сделать. Это заслуженная победа, и я хочу похвалить своих ребят.

Такова культура нашего клуба. С первого дня здесь я понял, что футбол — это самое главное. Все очень стараются, чтобы каждые три дня выходить на поле. Все пытаются превозмочь себя и думают только о футболе. Мы всегда пытаемся воодушевить игроков. Очень здорово, что мы продолжаем добиваться результатов. Мы хотим биться за все трофеи. Выход в 1/4 финала нам дался нелегко, пришлось многим пожертвовать. Теперь ждем жеребьевку.

Жослен Гурвеннек, главный тренер «Лилля»

— Мы сыграли очень хорошо. Футболисты могут гордиться собой. Болельщики сегодня тоже были на высоте. Мы сражались храбро и отважно. Это очень обидное поражение, которого мы сегодня не заслуживали. Но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой.

Сесар Аспиликуэта, капитан «Челси»

— Мы должны делать то, что зависит от нас — тренироваться изо всех сил и готовиться к матчам. Сейчас мы проводим сложные матчи каждые три дня. Лига чемпионов — непростой турнир, и сегодня мы получили очередное тому доказательство. Конечно, все очень рады, что мы одержали победу и пробились в четвертьфинал.

Первый тайм мы начали неудачно. «Лилль» был активнее, у них было много времени на подготовку, и мы понимали, что легко нам не будет. Допустили ряд ошибок. Позволяли сопернику проводить контратаки, которые у «Лилля» всегда крайне опасны. Что касается моего гола, я пытался просто подставить ногу. Получилось забить коленом. Я, конечно, очень рад, ведь забиваю не так часто. А этот гол, к тому же, помог нам выйти в 1/4 финала.

Наш коллектив всегда готов биться, в любом турнире. Все понимают, что на поле нужно показывать свой лучший футбол. Болельщики тоже всегда за нас. Так что нужно оставаться сплоченными. Надеюсь, концовка сезона получится хорошей.

Джонатан Дэвид, нападающий «Лилля»

— Все решили мелочи. Мы здорово отыграли первый тайм, а они перед самым перерывом реализовали свой единственный момент. Так что да, матч неплохой, но мы уступили. Но у нас нет проблем с мотивацией, и мы сделаем все, чтобы в следующем сезоне снова играть в еврокубках. Каждый мечтает играть в таких матчах.

Амаду Онана, полузащитник «Лилля»

— Мы очень разочарованы результатом. Но я горжусь тем, чего мы добились в Лиге чемпионов. Пожалуй, нам просто не хватило эффективности у чужих ворот. Если бы Шека не попал в штангу, все могло бы быть по-другому.