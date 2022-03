Не забиваешь ты, забивают тебе. «Бенфика» наказала «Аякс» за неиспользованные моменты

2' Стивен Бергейс («Аякс») сделал опасный прострел, но защита выбила.

7' Душан Тадич («Аякс» ) отправил мяч в сетку, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

11' Эдсон Альварес («Аякс») выиграл верховую дуэль, но пробил выше ворот.

19' Дэйли Блинд («Аякс») сделал передачу на Эдсона Альвареса, который из-за пределов штрафной нанес неточный удар.

22' Николас Отаменди («Бенфика») с близкого расстояния нанес очень неточный удар головой.

26' Стивен Бергейс («Аякс») вышел на ударную позицию в штрафной площади «Бенфики», но пробил выше ворот.

31' Юрриен Тимбер («Аякс») с выгодной позиции пробил головой чуть выше перекладины.

35' Антони («Аякс») нанес хороший удар с неблизкого расстояния и вратарь «Бенфики» сделал сэйв. Спустя минуту голкипер «орлов» потащил удар под перекладину в исполнении Райана Гравенберха.

40' Игроки «Аякса» продолжают совершать давление на оборону «Бенфики». В частности, активны Душан Тадич и Антони.

45+3' Концовка первого тайма получилась неинтересной. Отаменди оказывали медицинскую помощь.

49' Душан Тадич нанес неточный удар по воротам «Бенфики».

52' Себастьян Алле («Аякс») из выгодной позиции пробил мимо.

58' Один из немногих опасных моментов у гостей. Ян Вертонген выиграл борьбу за мяч и после подачи с углового нанес удар головой в сторону правой штанги. Мяч пошел мимо.

62' Антони с подачи Дэйли Блинда пробил чуть выше ворот из очень хорошей позиции.

67' Первая желтая карточка в матче. Ее заработал Гонсало Рамос («Бенфика»).

71' Райан Гравенберх («Аякс») почти один на один оказывается с вратарем, но пробить не удалось. На пути мяча встал защитник. Очень быстро у «Аякса» появился еще один момент — Антони подкручивал мяч под правую штангу, но чуть не хватило точности.

77' Алекс Гримальдо сделал отличный навес со штрафного в район вратарской, где Дарвин Нуньес первым подставил голову под мяч и отрыл счет. Вратарь не успел на опережение.

79' Нуссаир Мазрауи («Аякс») попытал счастья дальним ударом. Получилось неточно.

81' Автора гола Дарвина Нуньеса («Бенфика») из-за травмы меняют на Диогу Гонсалвеша.

87' Без опасных моментов к 87 минуте. Только серия замен нарушений.

90' Себастьян Алле имел шанс пробить. Он пробил, но удар был заблокирован защитником.

90+3' Душан Тадич делал острый навес, но защита отвела угрозу.

90+8' Конец матча. Победа «Бенфики» 1:0.

Лучшим игроком матча стал Дарвин Нуньес, который стал автором единого забитого мяча.

