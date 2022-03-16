Не забиваешь ты, забивают тебе. «Бенфика» наказала «Аякс» за неиспользованные моменты

Португальский клуб сделал огромный прорыв в этом сезоне, пройдя в четвертьфинал Лиги чемпионов. О том, как он это сделал, в нашем отчете.

Ход матча

2' Стивен Бергейс («Аякс») сделал опасный прострел, но защита выбила.

7' Душан Тадич («Аякс» ) отправил мяч в сетку, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

11' Эдсон Альварес («Аякс») выиграл верховую дуэль, но пробил выше ворот.

19' Дэйли Блинд («Аякс») сделал передачу на Эдсона Альвареса, который из-за пределов штрафной нанес неточный удар.

22' Николас Отаменди («Бенфика») с близкого расстояния нанес очень неточный удар головой.

26' Стивен Бергейс («Аякс») вышел на ударную позицию в штрафной площади «Бенфики», но пробил выше ворот.

31' Юрриен Тимбер («Аякс») с выгодной позиции пробил головой чуть выше перекладины.

35' Антони («Аякс») нанес хороший удар с неблизкого расстояния и вратарь «Бенфики» сделал сэйв. Спустя минуту голкипер «орлов» потащил удар под перекладину в исполнении Райана Гравенберха.

40' Игроки «Аякса» продолжают совершать давление на оборону «Бенфики». В частности, активны Душан Тадич и Антони.

45+3' Концовка первого тайма получилась неинтересной. Отаменди оказывали медицинскую помощь.

49' Душан Тадич нанес неточный удар по воротам «Бенфики».

52' Себастьян Алле («Аякс») из выгодной позиции пробил мимо.

58' Один из немногих опасных моментов у гостей. Ян Вертонген выиграл борьбу за мяч и после подачи с углового нанес удар головой в сторону правой штанги. Мяч пошел мимо.

62' Антони с подачи Дэйли Блинда пробил чуть выше ворот из очень хорошей позиции.

67' Первая желтая карточка в матче. Ее заработал Гонсало Рамос («Бенфика»).

71' Райан Гравенберх («Аякс») почти один на один оказывается с вратарем, но пробить не удалось. На пути мяча встал защитник. Очень быстро у «Аякса» появился еще один момент — Антони подкручивал мяч под правую штангу, но чуть не хватило точности.

77' Алекс Гримальдо сделал отличный навес со штрафного в район вратарской, где Дарвин Нуньес первым подставил голову под мяч и отрыл счет. Вратарь не успел на опережение.

Darwin Núñez heads Benfica in front ⚽️#UCL pic.twitter.com/GyabSMjVvr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2022

79' Нуссаир Мазрауи («Аякс») попытал счастья дальним ударом. Получилось неточно.

81' Автора гола Дарвина Нуньеса («Бенфика») из-за травмы меняют на Диогу Гонсалвеша.

87' Без опасных моментов к 87 минуте. Только серия замен нарушений.

90' Себастьян Алле имел шанс пробить. Он пробил, но удар был заблокирован защитником.

90+3' Душан Тадич делал острый навес, но защита отвела угрозу.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Аякс — Бенфика 0:1 Гол: 0:1 Дарвин Нуньес (77') Аякс: Андре Онана, Нуссайр Мазрауи, Юрриен Тимбер (Mohammed Kudus, 90'), Лисандро Мартинес, Дейли Блинд, Райан Гравенберх, Эдсон Альварес (Брайан Бробби, 82'), Антони, Стивен Бергёйс (Дави Классен, 82'), Душан Тадич, Себастьен Аллер Бенфика: Дарвин Нуньес (Диогу Гонсалвеш, 81'), Эвертон (Роман Яремчук, 72'), Гонсалу Рамуш (Paulo Bernardo, 90'), Рафаэл Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт (Суалихо Мейте, 46'), Алехандро Гримальдо, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Жилберто Жуниор (Валентин Лацаро, 90'), Одиссеас Влаходимос Предупреждения: Гонсалу Рамуш (67'), Юрриен Тимбер (83'), Дейли Блинд (90 + 5'), Райан Гравенберх (90 + 5')

90+8' Конец матча. Победа «Бенфики» 1:0.

Лучшим игроком матча стал Дарвин Нуньес, который стал автором единого забитого мяча.

Следующие матчи

Прошлая встреча команд закончилась ничьей 2:2. По сумме двух игр «Бенфика» выиграла 3:2.

«Аякс» проведет следующий матч 20 марта в Эредивизии с «Фейеноордом».

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«Бенфика» 20 марта будет принимать «Эшторил» в матче чемпионата Португалии.

Прямая речь

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес

— Тяжелейший матч. Нам противостоял очень сильный соперник. Знали, что придется очень непросто. Нужно было радоваться тем моментам, когда мяч был у нас.

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди

— Все вместе мы сегодня прекрасно отзащищались. Знали, как важно лишить «Аякс» свободного пространства. У них очень классные игроки. Забив, было даже еще важнее надежно сыграть в обороне и удержать победный счет. Невероятно счастлив, что нам это удалось.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг

— Я так долго не делал замены, поскольку ждал какого-то волшебного момента от Бергхейса или Антони. Мы доминировали, так что я не видел смысла что-то менять.