От восхищения до разочарования один сезон. Месси стал обузой для «ПСЖ»

Лионель Месси в прошлое воскресенье был освистан болельщиками «Пари Сен-Жермен». Криштиану Роналду днем ранее сделал хет-трик в матче с «Тоттенхэмом» и пообщался в легендой НФЛ Томом Брэди прямо на поле «Олд Траффорд» под пристальным вниманием видеокамер, чтобы это мог увидеть весь мир.

Два максимально контрастных момента для игроков, которые доминировали в мировом футболе на протяжении последних 15 лет. Но иногда некоторые эпизоды могут быть обманчивыми. Бодрый разговор Роналду с Брэди маскирует реальность его пребывания на «Олд Траффорд» с тех пор, как он вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе прошлого года, пишет обозреватель ESPN Марк Огден.

До своего хет-трика в игре с «Тоттенхэмом» — 59-го в своей выдающейся карьере — Роналду забил всего лишь один мяч в 2022 году. Если быть совсем точным, один гол в десяти матчах, из-за чего Ральф Рангник в какой-то момент даже решил оставить португальца на скамейке запасных. А его отсутствие в команде сразу после поражения от «Манчестер Сити» породило волну слухов о том, что он недоволен обстановкой в «МЮ» и готов уйти из команды.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В последние недели все чаще появляются вопросы о целесообразности присутствия Роналду в «МЮ» — способен ли он выполнять роль основного центрального нападающего. Он играет в соответствии со своим возрастом (Криштиану уже 37 лет)? Неужели «МЮ» по глупости пожертвовал командной этикой ради возрастной звезды? Все эти вопросы возникают каждый раз, когда он не показывает того, что сделал в матче с «Манчестер Юнайтед», когда он играл так, будто ему 27, а не 37.

Похожая история и с Месси в «ПСЖ». Месси, который на три года моложе Роналду, должен был статью последней и важнейшей деталью в составе команды, которая создавалась ради победы в Лиге чемпионов. Такая идея имеет смысл с точки зрения фэнтези-футбола. Задумка заключалась в том, что атакующее три Месси — Неймар — Мбаппе будет неудержимым даже в главном европейском турнире.

Тем не менее, реальность, как правило, всегда не совпадает с фэнтези-идеями. Месси освистали во время воскресного победного матча с «Бордо» (как и Неймара) из-за вылета из Лиги чемпионов уже после 1/8 финала. «ПСЖ» в ответной игре с «Реалом» упустил преимущество в два мяча.

Месси на этот раз запомнился только тем, что не реализовал пенальти в первом матче с «Реалом». Лео забил пять мячей в семи матчах Лиги чемпионов, в том числе два гола, которые помогли обыграть «Лейпциг», и сделал потрясающий удар в сентябрьской игре с «Манчестер Сити». Но «ПСЖ» ждал от Месси большего. И не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате Франции, где у него всего лишь два гола в 18-ти матчах.

Проще говоря, Месси привезли в Париж, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Но даже ему не удалось изменить ситуацию.

Тем не менее, «ПСЖ» должен предпринять еще одну попытку стать лучшим клубом Европы. Потенциальная победа в Лиге 1 может подарить Месси хоть какую-то радость.

Об этом также можно говорить в контексте их личного противостояния с Роналду, который, скорее всего, завершит сезон с пустыми руками, если только «МЮ» не выиграет ЛЧ, что маловероятно.

Хотя повторное подписание Роналду было ностальгическим путешествием с большим коммерческим подъемом для «Юнайтед», его пригласили в первую очередь для того, чтобы сделать команду Оле-Гуннара Сульшера серьезным конкурентом в борьбе за титул чемпиона АПЛ. Но Сульшер был уволен еще в первой половине сезона, а «МЮ» сейчас даже не мечтает о чемпионстве, рискуя финишировать за пределами топ-4, ниже «Арсенала».

Лионель Месси globallookpress.com

По сути, сейчас Роналду и «МЮ» сражаются за то, чтобы по итогам сезона не попасть в Лигу конференций. 18 голов Криштиану в 32-х матчах, возможно, не будут иметь никакого значения.

Да, у и у Месси, и у Роналду были взлеты. Можно вспомнить гол Месси в ворота «Манчестер Сити». У Роналду есть хет-трик против «Тоттенхэма» и несколько победных мячей в АПЛ и ЛЧ. Но стоит ли это всех усилий «МЮ» и «ПСЖ»? Действительно ли Месси и Роналду сделали свои команды лучше? Ни один из них не помог своему клубу достичь своих целей. Более того, порой они только отвлекали от необходимой и трудоемкой работы по созданию команды.

Вряд ли это был «Последний танец» для Месси и Роналду. Для Месси время в Париже — это рассказ о неверных решениях и неудовлетворенности. Роналду же не хватило рядом классного партнера.

Лучше, скорее всего, уже не будет. Оба станут еще старше, давление будет только нарастать — сейчас никто не готов сказать, что следующий сезон будет успешным для Месси и Роналду.