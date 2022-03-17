Сказка продолжается. «Вильярреал» превосходит сам себя

«Желтая субмарина» очень неожиданно добыла крупную победу над «Ювентусом». Этот сезон уже однозначно можно назвать прорывным для Уная Эмери и его команды.

Ход матча

3' Матч начался в обычном темпе. «Вильярреал» больше контролировал мяч.

10' Отличный момент у Альваро Мораты. После навеса Хуана Куадрадо испанец почти в упор расстреливает вратаря, но тот чудом сумел среагировать и отбить.

17' После опасного момента дело до серьезных ударов не доходило — контроль мяча, тщетные попытки прорыва.

19' Мората классно в касание передал мяч направо на Душана Влаховича, который протащил мяч к штрафной соперника и пробил левой ногой в дальний угол. Снова Рулли на месте.

21' Низкий прострел от Де Шильо слева и Влахович умудрился с неудобной позиции пробить. Мяч попал в перекладину, а затем отскочил в поле.

22' Ло Чельсо решил ответить «Юве» отличным ударом с линии штрафной, но мяч предательски пошел в притирку с левой штангой.

30' Команды обменялись неудачными попытками обострить и серией угловых.

35' После навеса с углового мяч отскочил на совершенно свободного Влаховича, который с близкого расстояния не сумел как следует пробить по воротам.

40' Попытка дальнего паса от Рауля Альбиоля оказалась неудачной.

45' Де Шильо сделал навес в штрафную. Защитники отвели угрозу от ворот.

51' Второй тайм «Ювентус» начал с контроля мяча.

59' Адриен Рабьо сделал дальний удар, но он вышел не сильным. Вратарь гостей легко забрал мяч.

62' Душан Влахович сделал неплохой обостряющий пас. Рулли на месте.

67' Локателли отобрал мяч и нанес удар мимо ворот.

74' Унаи Эмери готовится сделать замену. На поле выйдет Жерар Морено.

76' «Вильярреал» получил возможность пробить пенальти после падения Франциска Коклена.

78' Исполнить стандарт взялся Морено. Он пробил так, что вратарь никак не смог достать мяч из правого угла.

83' Замена у «Ювентуса». Федерико Бернардески выходит на поле.

85' «Вильярреал» удваивает преимущество. После углового мяч летит в кучу игроков и отскакивает в зону, где был один Пау Торрес. Защитник гостей просто отправляет снаряд в сетку.

90' Еще один пенальти. Маттейс Де Лигт блокирует удар рукой и арбитр ставит 11-метровый в ворота «Юве», правда после некоторых раздумий.

90+2' Арно Данжума ударом в нижний левый угол снимает все вопросы в этом матче.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Ювентус — Вильярреал 0:3 Голы: 0:1 Херар Морено (пенальти) (78'), 0:2 Пау Торрес (85'), 0:3 Arnaut Danjuma (пенальти) (90 + 2') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Маттейс де Лигт, Даниэле Ругани (Пауло Дибала, 79'), Маттиа Де Шильо, Хуан Куадрадо, Мануэль Локателли (Федерико Бернардески, 83'), Артур, Адриен Рабьо, Душан Влахович, Альваро Мората (Мойзе Кин, 86') Вильярреал: Arnaut Danjuma, Джовани Ло Чельсо (Херар Морено, 74'), Ману Тригерос (Франсис Коклен, 64'), Этьен Капу, Даниэль Парехо (Альфонсо Педраса, 86'), Йереми Пино (Самуэль Чуквезе, 65'), Первис Эступинан, Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Серж Орье, Херонимо Рульи Предупреждение: Маттейс де Лигт (90 + 1')

90+6' Финальный свисток. «Вильярреал» выиграл 3:0 и прошел в четвертьфинал.

Следующий матч

«Вильярреал» выиграл по сумме двух матчей со счетом 4:1. Он присоединился к другим семи четвертьфиналистам в лице «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», «Челси», «Бенфика» и «Атлетико».

20 марта «Ювентус» примет «Салернитану» в матче чемпионата Италии.

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У «Вильярреала» следующая игра с «Кадисом» в Примере. Тоже 20 марта.

Прямая речь

Вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи

— Сегодняшний вечер войдет в историю. У нас был шанс ее сотворить, и команда этого заслуживает. Подготовка, которую мы провели к сегодняшнему матчу, стала ключевым фактором нашей победы.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри

— У нас были хорошие моменты в первом тайме и несколько меньше — во втором, поскольку «Вильяреал» начал отбиваться всеми 11 игроками, явно дожидаясь дополнительного времени. Но затем все перевернул этот гол.

Бомбардир «Вильярреала» Жерар Морено

— Мы знали, что способны победить великолепную команду здесь, на этом великолепном стадионе. Получилась тяжелая, равная игра. Как только вышли вперед, нам, конечно же, стало полегче. Мы подтвердили, что всегда способны бороться с сильнейшими на самом высоком уровне, кто бы на поле ни вышел.