«Ливерпуль» показал, насколько хорош должен быть «Ман Сити»

В рамках отложенного поединка «Ливерпуль» победил «Арсенал» (2:0) на выезде. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ливерпуль» воспользовался осечкой «Манчестер Сити»

«Эта победа со счетом 2:0 над "Арсеналом" на "Эмирейтс" приблизила "Красных" к лидеру Премьер-лиги всего на одно очко, и теперь все дороги ведут на стадион "Этихад" в следующем месяце», — констатирует в материале Goal.com Нил Джонс.

«Это может быть кульминацией, которая покончит со всей борьбой. Именно такие вечера, такие недели, как эта, могут решительно изменить ход событий. После того, как "Манчестер Сити" оступился на "Кристал Пэлас" в понедельник вечером, команда Юргена Клоппа знала, что им нужно в полной мере воспользоваться преимуществом, и они это сделали».

«Ливерпуль» вплотную приблизился к «Манчестер Сити»

«Независимо от того, выиграет ли "Ливерпуль" чемпионский титул Премьер-лиги или нет, это была игра чемпионов. Немногие команды выдержали бы яростный натиск энергичного "Арсенала", но "Красные" сделали именно это, а затем разнес их на куски за разрушительный семиминутный период. Это было жестоко и выразительно, и то, что делают чемпионы», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

«Впечатляющая победа сократила преимущество "Ман Сити" на вершине до одного очка, тогда как в январе оно составляло 14, после того, как мерсисайдцы одержали девятую победу в лиге кряду и нанесли удар по растущим амбициям "Арсенала" наконец-то снова попасть в топ-4 после своей выдающейся серии. В это время "Сити" потерял семь очков, и все ближе и ближе крешающий матч между этими двумя превосходными командами на "Этихаде" 10 апреля».

«Ливерпуль» выиграл девять последних матчей кряду

«Было бы неправильно называть этом результат манифестом "Ливерпуля" просто потому, что тот его постоянно предоставляет. Например, в Премьер-лиге команда Юргена Клоппа одержала девять побед кряду», — отмечает в материале Daily Mail Иан Ледимэн.

«Тем не менее, было что-то в том, как мерсисайдцы оставили не у дел "Арсенал" за восемь минут второго тайма, что рассказало нам все о том, насколько хорош должен быть "Манчестер Сити" в оставшихся девяти матчах еще одного увлекательного сезона, если "Горожане" хотят защитить свой титул».

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» накануне очных противостояний

«Это демонстрация того, как нужно ловить момент. "Ливерпуль" продолжает побеждать, эта победа со счетом 2:0 стала его девятой кряду в Премьер-лиге и сохранила инициативу клуба в этой чемпионской гонке», — пишет на страницах The Independent Мигель Дилейни.

«"Красные" держались в пределах одного очка от "Манчестер Сити", чтобы сохранить шансы на титул. Мы приближаемся к битве поколений на "Этихад" в середине апреля — возможно, между четвертьфинальными играми Лиги чемпионов между ними — но также немного ближе к аналогичному четвертому поединку [в Кубке Англии]».