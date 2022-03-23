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    Лишь бы о Суперлиге забыли. УЕФА меняет финансовые правила ради комфорта топ-клубов

    УЕФА делает все, чтобы большие клубы окончательно забыли о Суперлиге

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    Александер Чеферин и Нассер Аль-Хелайфи
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    Александер Чеферин и Нассер Аль-Хелайфи
    Европейский футбольный союз (УЕФА) на фоне последних событий всерьез задумался о пересмотре правил финансового фэйр-плей (ФФП). Данную инициативу уже поддержала Ассоциация европейских клубов (ECA), которую возглавляет президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи.
    На самом деле, УЕФА частично отказался от классического правила ФФП почти два года назад. Из-за пандемии коронавируса реакция на финансовые проблемы клубов была не такой строгой, как раньше.

    Однако главная причина возможных изменений вряд ли связана с коронавирусом.

    Президент УЕФА Александер Чеферин намерен сделать все, чтобы, прежде всего, сохранить доверие топ-клубов. Другими словами, союз хочет окончательно добить любые попытки появления Суперлиги, о создании которой по-прежнему мечтают мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    Если не случится никаких форс-мажоров, исполком УЕФА проголосует за финансовую реформу в первой половине мая, а уже с 1 июля она будет запущена.

    Пять главных изменений

    У нового проекта регулирования финансовой деятельности клубов есть пять ключевых пунктов. Об этом стало известно журналистам французской радиостанции RMC Sport.

    Реформа заработает перед началом следующего сезона. До 2024 года будет переходный период. С 2024 по 2027-й год будет первый полноценный цикл новых правил финансовой устойчивости. То есть в ближайшие годы УЕФА не будет слишком строго наказывать нарушителей.

    Будет увеличен с 30 до 60 миллионов евро за три года порог убытков, покрываемых владельцем.

    Клубы смогут тратить на трансферы, зарплаты и вознаграждения для агентов определенный процент от оборота. Точной цифры пока нет.

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    • Будет усилен контроль за собственным капиталом клубов. Если за отчетный период финансовые обязательства будут превышать активы, клубу придется ежегодно улучшать показатели на 10 процентов, чтобы избавиться от отрицательного капитала.

    Клубы будут получать информацию о допустимых тратах в конкретном сезона. Это позволит избежать санкций по итогам трехлетнего периода. В связи с этим клубам придется регулярного предоставлять УЕФА финансовую отчетность.

    Клубам подскажут, сколько можно тратить в конкретном сезоне, чтобы не попасть под санкции по итогам трехлетнего периода. Для этого им нужно будет отчитываться о деятельности гораздо оперативнее, чем сейчас. УЕФА будет оценивать финансовые показатели клубов за текущий, а не за предыдущий год.

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    • Теперь УЕФА попробует добиться того, чтобы клубы как можно скорее узнавали о финансовых нарушениях, а не через год или два, как это происходит по правилам действующего ФФП. Не исключено, что в этом помогут ежеквартальные отчеты клубов. По сути, контроль будет вестись почти в онлайн-режиме.

    Большое значение будет иметь контроль собственных капиталов клубов. Собственные активы должны покрывать возможные убытки. То есть обязательства не должны превышать активы. В противном случае, от клуба будут требовать ежегодного роста активов как минимум на 10 процентов.

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    • Этот пункт может стать лазейкой для богатых клубов, которые благодаря своим влиятельным владельцам всегда найдут не один способ для наращивания собственного капитала. За примерам далеко ходить не надо, достаточно вспомнить, что этим регулярно занимаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

    Превышение порога убыточности с 30 до 60 миллионов евро указывает на то, что УЕФА все-таки смягчает правила. Опять-таки, больше всех этому будут рады большие клубы, чьи владельцы без труда справятся с подобным лимитом убыточности.

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    • При этом УЕФА, безусловно, продолжит внимательно контролировать трансферы, зарплаты и агентские вознаграждения. По всей видимости, будет сохранен лимит отрицательного трансферного баланса, который сейчас зафиксирован на отметке в 100 миллионов евро в течение одного трансферного окна. Не исключено, что появится что-то вроде потолка зарплат и трансферов.

    Еще одним заметным изменением может стать введение налога на роскошь. Превысил лимит на трансферы? Не проблема. Просто переведи на счет УЕФА определенную сумму в качестве штрафа. Поговаривают, что это будет 50-100 процентов от суммы нарушения. И снова УЕФА показывает всем видом, что готов помогать топ-клубам, лишь бы они только не помышляли о создании Суперлиги.

    Сложно сказать, как сильно эти изменения повлияют на деятельность обычных клубов, тогда как европейская футбольная элита точно будет довольна. И есть подозрение, что идею подкорректировать финансовые правила главе УЕФА подкинул президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи. Впрочем, конкуренты «Парижа» наверняка двумя руками «за». Теперь ни о каком бане или запретах на трансферы не может быть и речи.

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