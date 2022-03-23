Лишь бы о Суперлиге забыли. УЕФА меняет финансовые правила ради комфорта топ-клубов

Однако главная причина возможных изменений вряд ли связана с коронавирусом.
Если не случится никаких форс-мажоров, исполком УЕФА проголосует за финансовую реформу в первой половине мая, а уже с 1 июля она будет запущена.
Пять главных изменений
У нового проекта регулирования финансовой деятельности клубов есть пять ключевых пунктов. Об этом стало известно журналистам французской радиостанции RMC Sport.
Реформа заработает перед началом следующего сезона. До 2024 года будет переходный период. С 2024 по 2027-й год будет первый полноценный цикл новых правил финансовой устойчивости. То есть в ближайшие годы УЕФА не будет слишком строго наказывать нарушителей.
Будет увеличен с 30 до 60 миллионов евро за три года порог убытков, покрываемых владельцем.
Клубы смогут тратить на трансферы, зарплаты и вознаграждения для агентов определенный процент от оборота. Точной цифры пока нет.
Будет усилен контроль за собственным капиталом клубов. Если за отчетный период финансовые обязательства будут превышать активы, клубу придется ежегодно улучшать показатели на 10 процентов, чтобы избавиться от отрицательного капитала.
Клубы будут получать информацию о допустимых тратах в конкретном сезона. Это позволит избежать санкций по итогам трехлетнего периода. В связи с этим клубам придется регулярного предоставлять УЕФА финансовую отчетность.
Клубам подскажут, сколько можно тратить в конкретном сезоне, чтобы не попасть под санкции по итогам трехлетнего периода. Для этого им нужно будет отчитываться о деятельности гораздо оперативнее, чем сейчас. УЕФА будет оценивать финансовые показатели клубов за текущий, а не за предыдущий год.
Теперь
Большое значение будет иметь
Превышение порога убыточности с 30 до 60 миллионов евро указывает на то, что УЕФА все-таки смягчает правила. Опять-таки, больше всех этому будут рады большие клубы, чьи владельцы без труда справятся с подобным лимитом убыточности.
При этом УЕФА, безусловно, продолжит внимательно контролировать трансферы, зарплаты и агентские вознаграждения. По всей видимости, будет сохранен лимит отрицательного трансферного баланса, который сейчас зафиксирован на отметке в 100 миллионов евро в течение одного трансферного окна. Не исключено, что появится что-то вроде потолка зарплат и трансферов.
Еще одним заметным изменением может стать введение
Сложно сказать, как сильно эти изменения повлияют на деятельность обычных клубов, тогда как