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    Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно?

    Рассказываем о предложениях по реформирования РПЛ, которые лига направила в РФС

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    Случится ли расширение РПЛ?
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    Случится ли расширение РПЛ?
    Во вторник, 22 марта, в Москве состоялось общее заседание клубов РПЛ. На нем обсуждался ряд вопросов, с которыми руководство лиги пойдет в РФС, где и будет приниматься окончательное решение.

    Расширение лиги до 18 команд и мораторий на вылет

    Два главных решения, принятых на общем собрании клубов РПЛ, идут в тесной связке друг с другом — это мораторий на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/22 и расширение РПЛ до 18 команд с сезона-2022/2023.

    Основная идея в том, чтобы по итогам сезона-2021/2022 из РПЛ никто не вылетел никто, а из ФНЛ в элиту российского футбола поднялись команды, занявшие 1-е и 2-е место.

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    • Причина — форс-мажорные обстоятельства: отъезд легионеров, финансовый кризис. Но тут возникает сразу много вопросов.

    Для начала, мораторий на вылет — это фундаментальное нарушение спортивного принципа. В РПЛ не впервые меняют правила по ходу турнира, но никогда — в таких грандиозных масштабах. Это на корню убивает все уважение к регламенту и подрывает доверие к лиге.

    К тому же, это решение напрямую касается как РПЛ, так и ФНЛ, но никто даже не подумал обсудить его с клубами из первого дивизиона. Вместо этого им бросили подачку, пообещав, что два клуба в любом случае поднимутся в РПЛ.

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    Но на путевку в высший дивизион всегда претендуют 4 клуба — «стыки» существуют не для галочки, и иногда из ФНЛ на повышение идут 3-4 клуба. И теперь, за два месяца до конца сезона, у клубов ФНЛ, которые планировали задачи на сезон, состав и бюджет, отбирают то, что было обещано регламентом.

    Ну и наконец, в случае принятия моратория на вылет пропадет мотивация у коллективов из нижней части таблицы, соревнования превратятся в отбывание номера, а расширение лиги понизит уровень футбола в РПЛ.

    Есть свои аргументы и у сторонников расширения/моратория. Главный из них — спортивный принцип уже нарушен из-за отъезда легионеров, массовый исход которых ослабил составы команд.

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    • Ну а расширение лиги приведет к увеличению количества матчей, что только пойдет на пользу нашему футболу, отлученному от еврокубков.

    Вот только отъезд легионеров получился очень неравномерным, если в «Краснодаре» был массовый уход, то у «Уфы», которая являлась одним из главных сторонников моратория, не уехал ни один легионер.

    Да и с еврокубками все непросто — до сих пор неясно, какой будет ситуация с ними в следующем сезоне. Запросто можно оказаться в глупом положении и с необходимостью перекраивать календарь на лету.

    «Краснодар» сильно пострадал от оттока легионеров

    Как бы то ни было, клубы приняли оба предложения: 10 клубов проголосовали за, 5 — против, 1 («Спартак») воздержался.

    На самом деле «Спартак» также выступил против идеи, но на прошлом собрании, где и проводилось голосование, представителя клуба не было. Также против моратория, по сообщениям СМИ выступили «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив».

    Свой голос за мораторий и расширение лиги отдал глава РПЛ Ашот Хачатурянц, хотя он и сделал оговорку про спортивный принцип.

  • Моя точка зрения: любое изменение регламента и исключение стыков — нарушение спортивного принципа. Это факт. Но мы оказались в чрезвычайно форс-мажорной ситуации. Клубы наигрывали определенные составы, а теперь оказались в разных ситуациях. Где-то уехали 8, где-то — 5, где-то — 2 легионера. В этом случае тоже происходит нарушение спортивного принципа. Что больше нарушение — решать РФС. Думаю, сразу решение принято не будет. Вопросы — из-за нарушения спортивного принципа, финансов, состояния стадионов. Предстоит многофакторный анализ. Как президент лиги, я представляю команды лиги. Если большинство хочет расширения, я не могу это не поддержать. Хотя мое мнение — нарушение спортивного принципа происходит в обоих случаях. В любых других обстоятельствах это было бы неприемлемо. Но мы не знаем, как закончится чемпионат, сколько клубов закончит. Есть мнение клубов, которое мы передали в РФС. Сегодня я получил 17-й голос. Как человек, который голосовал бы и знает ситуацию, поддержал бы решение [о расширении].
  • Ашот Хачатурянц

    • Слова Хачатурянца о том, что не все клубы могут доиграть чемпионат вызвали ажиотаж — в российском футболе регулярно то один клуб, то другой, не справляется с финансовым бременем.

    Сразу после этого клубы со дна таблицы, которые активнее всего продвигали идею моратория, начали один за другим уверять, что у них нет никаких проблем и они доиграют сезон. Так ли это, увидим.

    Теперь единая позиция клубов по вопросам моратория на вылет и расширения лиги будет направлена на рассмотрение в РФС. В среду, 23 марта, все инициативы клубов будут изучены исполкомом высшего футбольного органа.

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    • Не исключено, что после этого они будут отложены в долгий ящик — по данным СМИ, в футбольном союзе выступают против моратория на вылет с последующим расширением РПЛ.

    РФС уже несколько раз блокировал попытки лиги расшириться до 18 команд. Похоже, так произойдет и в этот раз.

    Внутреннее трансферное окно и потолок зарплат для молодежи

    Идея открыть с 23 марта по 15 апреля трансферное окно для внутренних переходов в Российской Премьер-Лиге прозвучала еще на общем собрании руководителей клубов лиги 2 марта, особо активно ее поддерживал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков, на счету которого много причудливых идей.

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    • Причина выдвинутого предложения проста — со дня на день ФИФА планировала разрешить легионерам РПЛ разрывать действующие контракты с командами без последствий. Нужно было играть на опережение.

    Внутреннее трансферное окно позволило был клубам РПЛ заключать контакты с футболистами из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2, чтобы залатать внезапно образовавшиеся прорехи в составе.

    Идея звучит привлекательно, но противоречит регламентам ФИФА, а потому была снята с повестки общего собрания клубов РПЛ.

    Гендиректор «Уфы» предложил ввести потолок зарплат

    Еще одна проблема обострившаяся на фоне надвигающегося финансового кризиса — раздутые зарплаты в РПЛ, при том что подавляющее большинство клубов убыточны и существуют за государственный счет, будь то кошелек госкорпрораций или бюджеты регионов.

    Но в новых обстоятельствах выбрасывать миллионы евро в футбольную топку никто не будет. А значит, не ввести ли так называемый «потолок зарплат», ограничив количество средств, которые будут тратиться на зарплаты игроков. Среди клубов, активно продвигавших идею опять же фигурировали «Химки» и «Уфа».

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    • Потолок зарплат уже существует в ФНЛ, где он...не работает от слова «совсем». Да, там существует лимит в 300 тысяч рублей в месяц, но он касается только зарплат, поэтому клубы делают допсоглашения по премиям, бонусам, доплатам и всяческим надбавкам «за вредность».

    Кроме того, лимит на зарплату есть только в ФНЛ, а если у клуба вторая команда играет в ПФЛ (где потолка зарплат нет), то при сквозной заявке игрок может выступать ещё и там, полностью наплевав на все ограничения.

    Короче говоря, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги» — идея ограничить зарплаты для всех игроков умерла, так и не родившись. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов попытался протолкнуть идею потолка зарплат хотя бы для игроков возрастом до 21 года.

    Потолка зарплат для молодежи не будет

    Он предложил, чтобы доход игроков до 21 года не превышал 10 миллионов рублей в год, чтобы хоть как-то унять аппетиты молодых паспортистов и удержать их от перехода в клубы побогаче.

    Но и этот вопрос был снят с голосования, так как просто-напросто противоречит российскому законодательству — по Трудовому кодексу вы не можете в одностороннем порядке менять условия трудового договора.

    Возвращение системы «весна-осень» и пива на стадионы

    Также на общем собрании клубов обсуждался еще целый рад вопросов. Так, например, в очередной раз была вброшена идея возвращения к системе «весна-осень».

    Реформа «осень-весна», идеологами которой в свое время были Валерий Газзаев и Евгений Гинер, по мнению ее противников отрицательно сказалась на низших лигах и ничего хорошего не принесла в еврокубках, а значит пора вернуться к привычной «осень-весне».

  • По системе «весна-осень» было обсуждение. В момент, когда предлагалась эта схема, предлагались ее плюсы. Предложил проанализировать, что из этих плюсов сработало, а что — нет. Когда будет детальнее? Ближе к маю. Полуторагодичный чемпионат? Будем думать и принимать решение. Но в приоритете другие вопросы. И решение должно быть обдуманным.
  • Ашот Хачатурянц

    • Куда больше энтузиазма у главы РПЛ вызвала идея возвращения пива на стадионы:

    «Мы хотим вернуть пиво на стадион. Для меня это не является стоп-фактором по безопасности. Пиво должно вернуться, но это не решение первой недели».

    Также обсуждалась возможность введения единого технического партнера и общего авиаперевозчика для всех команд.

    Пиво может вернуться на стадионы

    Это связано с возможным уходом с российского рынка части иностранных экипировщиков, из-за чего у всех клубов уже возникли проблемы с формой на следующий сезон.

    Также идея предлагается в связи с ограничениями на перелеты авиакомпаний. Предлагается проводить тендеры среди поставщиков форм и авиакомпаний.

    «Принимаем все предложения, которые есть. Российские, китайские. Мячи производятся в Пакистане. Думаем о будущем стратегическом партнерстве», — сказал президент РПЛ.

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    Другие актуальные для российского футбола темы:

    — Из-за изоляции российского футбола развитие РПЛ невозможно;

    — Об объединенном чемпионате с клубами из Беларуси и Казахстана президент РПЛ не думает;

    — Fan ID не заморожен: идет бумажная работа и подготовка к финансированию обновления стадионов;

    — «Совкомбанк» сделал щедрое предложение по титульному спонсорству лиги, «в разы» превышающее действующее;

    — после ухода Витора Перейры система судейства будет полностью перестроена, но от ЭСК отказываться не собираются;

    — лимит на легионеров в повестке не стоит, поскольку и самих легионеров все меньше;

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