Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно?

Во вторник, 22 марта, в Москве состоялось общее заседание клубов РПЛ. На нем обсуждался ряд вопросов, с которыми руководство лиги пойдет в РФС, где и будет приниматься окончательное решение.

Расширение лиги до 18 команд и мораторий на вылет

Два главных решения, принятых на общем собрании клубов РПЛ, идут в тесной связке друг с другом — это мораторий на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/22 и расширение РПЛ до 18 команд с сезона-2022/2023 .

Основная идея в том, чтобы по итогам сезона-2021/2022 из РПЛ никто не вылетел никто, а из ФНЛ в элиту российского футбола поднялись команды, занявшие 1-е и 2-е место .

Причина — форс-мажорные обстоятельства: отъезд легионеров, финансовый кризис. Но тут возникает сразу много вопросов.

Для начала, мораторий на вылет — это фундаментальное нарушение спортивного принципа. В РПЛ не впервые меняют правила по ходу турнира, но никогда — в таких грандиозных масштабах. Это на корню убивает все уважение к регламенту и подрывает доверие к лиге.

К тому же, это решение напрямую касается как РПЛ, так и ФНЛ, но никто даже не подумал обсудить его с клубами из первого дивизиона. Вместо этого им бросили подачку, пообещав, что два клуба в любом случае поднимутся в РПЛ.

Тульский «Арсенал» выступил за мораторий на вылет globallookpress.com

Но на путевку в высший дивизион всегда претендуют 4 клуба — «стыки» существуют не для галочки, и иногда из ФНЛ на повышение идут 3-4 клуба. И теперь, за два месяца до конца сезона, у клубов ФНЛ, которые планировали задачи на сезон, состав и бюджет, отбирают то, что было обещано регламентом.

Ну и наконец, в случае принятия моратория на вылет пропадет мотивация у коллективов из нижней части таблицы, соревнования превратятся в отбывание номера, а расширение лиги понизит уровень футбола в РПЛ.

Есть свои аргументы и у сторонников расширения/моратория. Главный из них — спортивный принцип уже нарушен из-за отъезда легионеров, массовый исход которых ослабил составы команд.

Ну а расширение лиги приведет к увеличению количества матчей, что только пойдет на пользу нашему футболу, отлученному от еврокубков.

Вот только отъезд легионеров получился очень неравномерным, если в «Краснодаре» был массовый уход, то у «Уфы», которая являлась одним из главных сторонников моратория, не уехал ни один легионер.

Да и с еврокубками все непросто — до сих пор неясно, какой будет ситуация с ними в следующем сезоне. Запросто можно оказаться в глупом положении и с необходимостью перекраивать календарь на лету.

«Краснодар» сильно пострадал от оттока легионеров globallookpress.com

Как бы то ни было, клубы приняли оба предложения: 10 клубов проголосовали за, 5 — против, 1 («Спартак») воздержался.

На самом деле «Спартак» также выступил против идеи, но на прошлом собрании, где и проводилось голосование, представителя клуба не было. Также против моратория, по сообщениям СМИ выступили «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив».

Свой голос за мораторий и расширение лиги отдал глава РПЛ Ашот Хачатурянц, хотя он и сделал оговорку про спортивный принцип.

Моя точка зрения: любое изменение регламента и исключение стыков — нарушение спортивного принципа. Это факт. Но мы оказались в чрезвычайно форс-мажорной ситуации. Клубы наигрывали определенные составы, а теперь оказались в разных ситуациях. Где-то уехали 8, где-то — 5, где-то — 2 легионера. В этом случае тоже происходит нарушение спортивного принципа. Что больше нарушение — решать РФС. Думаю, сразу решение принято не будет. Вопросы — из-за нарушения спортивного принципа, финансов, состояния стадионов. Предстоит многофакторный анализ. Как президент лиги, я представляю команды лиги. Если большинство хочет расширения, я не могу это не поддержать. Хотя мое мнение — нарушение спортивного принципа происходит в обоих случаях. В любых других обстоятельствах это было бы неприемлемо. Но мы не знаем, как закончится чемпионат, сколько клубов закончит. Есть мнение клубов, которое мы передали в РФС. Сегодня я получил 17-й голос. Как человек, который голосовал бы и знает ситуацию, поддержал бы решение [о расширении]. Ашот Хачатурянц

Слова Хачатурянца о том, что не все клубы могут доиграть чемпионат вызвали ажиотаж — в российском футболе регулярно то один клуб, то другой, не справляется с финансовым бременем.

Сразу после этого клубы со дна таблицы, которые активнее всего продвигали идею моратория, начали один за другим уверять, что у них нет никаких проблем и они доиграют сезон. Так ли это, увидим.

Теперь единая позиция клубов по вопросам моратория на вылет и расширения лиги будет направлена на рассмотрение в РФС. В среду, 23 марта, все инициативы клубов будут изучены исполкомом высшего футбольного органа .

Не исключено, что после этого они будут отложены в долгий ящик — по данным СМИ, в футбольном союзе выступают против моратория на вылет с последующим расширением РПЛ.

РФС уже несколько раз блокировал попытки лиги расшириться до 18 команд. Похоже, так произойдет и в этот раз.

Внутреннее трансферное окно и потолок зарплат для молодежи

Идея открыть с 23 марта по 15 апреля трансферное окно для внутренних переходов в Российской Премьер-Лиге прозвучала еще на общем собрании руководителей клубов лиги 2 марта, особо активно ее поддерживал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков, на счету которого много причудливых идей.

Причина выдвинутого предложения проста — со дня на день ФИФА планировала разрешить легионерам РПЛ разрывать действующие контракты с командами без последствий. Нужно было играть на опережение.

Внутреннее трансферное окно позволило был клубам РПЛ заключать контакты с футболистами из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2, чтобы залатать внезапно образовавшиеся прорехи в составе.

Идея звучит привлекательно, но противоречит регламентам ФИФА, а потому была снята с повестки общего собрания клубов РПЛ.

Гендиректор «Уфы» предложил ввести потолок зарплат globallookpress.com

Еще одна проблема обострившаяся на фоне надвигающегося финансового кризиса — раздутые зарплаты в РПЛ, при том что подавляющее большинство клубов убыточны и существуют за государственный счет, будь то кошелек госкорпрораций или бюджеты регионов.

Но в новых обстоятельствах выбрасывать миллионы евро в футбольную топку никто не будет. А значит, не ввести ли так называемый «потолок зарплат», ограничив количество средств, которые будут тратиться на зарплаты игроков . Среди клубов, активно продвигавших идею опять же фигурировали «Химки» и «Уфа».

Потолок зарплат уже существует в ФНЛ, где он...не работает от слова «совсем». Да, там существует лимит в 300 тысяч рублей в месяц, но он касается только зарплат, поэтому клубы делают допсоглашения по премиям, бонусам, доплатам и всяческим надбавкам «за вредность».

Кроме того, лимит на зарплату есть только в ФНЛ, а если у клуба вторая команда играет в ПФЛ (где потолка зарплат нет), то при сквозной заявке игрок может выступать ещё и там, полностью наплевав на все ограничения.

Короче говоря, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги» — идея ограничить зарплаты для всех игроков умерла, так и не родившись. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов попытался протолкнуть идею потолка зарплат хотя бы для игроков возрастом до 21 года .

Потолка зарплат для молодежи не будет globallookpress.com

Он предложил, чтобы доход игроков до 21 года не превышал 10 миллионов рублей в год , чтобы хоть как-то унять аппетиты молодых паспортистов и удержать их от перехода в клубы побогаче.

Но и этот вопрос был снят с голосования, так как просто-напросто противоречит российскому законодательству — по Трудовому кодексу вы не можете в одностороннем порядке менять условия трудового договора.

Возвращение системы «весна-осень» и пива на стадионы

Также на общем собрании клубов обсуждался еще целый рад вопросов. Так, например, в очередной раз была вброшена идея возвращения к системе «весна-осень» .

Реформа «осень-весна», идеологами которой в свое время были Валерий Газзаев и Евгений Гинер, по мнению ее противников отрицательно сказалась на низших лигах и ничего хорошего не принесла в еврокубках, а значит пора вернуться к привычной «осень-весне».

По системе «весна-осень» было обсуждение. В момент, когда предлагалась эта схема, предлагались ее плюсы. Предложил проанализировать, что из этих плюсов сработало, а что — нет. Когда будет детальнее? Ближе к маю. Полуторагодичный чемпионат? Будем думать и принимать решение. Но в приоритете другие вопросы. И решение должно быть обдуманным. Ашот Хачатурянц

Куда больше энтузиазма у главы РПЛ вызвала идея возвращения пива на стадионы :

«Мы хотим вернуть пиво на стадион. Для меня это не является стоп-фактором по безопасности. Пиво должно вернуться, но это не решение первой недели».

Также обсуждалась возможность введения единого технического партнера и общего авиаперевозчика для всех команд .

Пиво может вернуться на стадионы globallookpress.com

Это связано с возможным уходом с российского рынка части иностранных экипировщиков, из-за чего у всех клубов уже возникли проблемы с формой на следующий сезон.

Также идея предлагается в связи с ограничениями на перелеты авиакомпаний. Предлагается проводить тендеры среди поставщиков форм и авиакомпаний.

«Принимаем все предложения, которые есть. Российские, китайские. Мячи производятся в Пакистане. Думаем о будущем стратегическом партнерстве», — сказал президент РПЛ.

Другие актуальные для российского футбола темы:

— Из-за изоляции российского футбола развитие РПЛ невозможно;

— Об объединенном чемпионате с клубами из Беларуси и Казахстана президент РПЛ не думает;

— Fan ID не заморожен: идет бумажная работа и подготовка к финансированию обновления стадионов;

— «Совкомбанк» сделал щедрое предложение по титульному спонсорству лиги, «в разы» превышающее действующее;

— после ухода Витора Перейры система судейства будет полностью перестроена, но от ЭСК отказываться не собираются;

— лимит на легионеров в повестке не стоит, поскольку и самих легионеров все меньше;