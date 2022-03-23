Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно?

Расширение лиги до 18 команд и мораторий на вылет
Два главных решения, принятых на общем собрании клубов РПЛ, идут в тесной связке друг с другом — это
Основная идея в том, чтобы
Причина — форс-мажорные обстоятельства: отъезд легионеров, финансовый кризис. Но тут возникает сразу много вопросов.
Для начала, мораторий на вылет — это фундаментальное нарушение спортивного принципа. В РПЛ не впервые меняют правила по ходу турнира, но никогда — в таких грандиозных масштабах. Это на корню убивает все уважение к регламенту и подрывает доверие к лиге.
К тому же, это решение напрямую касается как РПЛ, так и ФНЛ, но никто даже не подумал обсудить его с клубами из первого дивизиона. Вместо этого им бросили подачку, пообещав, что два клуба в любом случае поднимутся в РПЛ.
Но на путевку в высший дивизион всегда претендуют 4 клуба — «стыки» существуют не для галочки, и иногда из ФНЛ на повышение идут 3-4 клуба. И теперь, за два месяца до конца сезона, у клубов ФНЛ, которые планировали задачи на сезон, состав и бюджет, отбирают то, что было обещано регламентом.
Ну и наконец, в случае принятия моратория на вылет пропадет мотивация у коллективов из нижней части таблицы, соревнования превратятся в отбывание номера, а расширение лиги понизит уровень футбола в РПЛ.
Есть свои аргументы и у сторонников расширения/моратория. Главный из них — спортивный принцип уже нарушен из-за отъезда легионеров, массовый исход которых ослабил составы команд.
Ну а расширение лиги приведет к увеличению количества матчей, что только пойдет на пользу нашему футболу, отлученному от еврокубков.
Вот только отъезд легионеров получился очень неравномерным, если в «Краснодаре» был массовый уход, то у «Уфы», которая являлась одним из главных сторонников моратория, не уехал ни один легионер.
Да и с еврокубками все непросто — до сих пор неясно, какой будет ситуация с ними в следующем сезоне. Запросто можно оказаться в глупом положении и с необходимостью перекраивать календарь на лету.
Как бы то ни было,
На самом деле «Спартак» также выступил против идеи, но на прошлом собрании, где и проводилось голосование, представителя клуба не было. Также против моратория, по сообщениям СМИ выступили «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив».
Свой голос за мораторий и расширение лиги отдал глава РПЛ Ашот Хачатурянц, хотя он и сделал оговорку про спортивный принцип.
Слова Хачатурянца о том, что не все клубы могут доиграть чемпионат вызвали ажиотаж — в российском футболе регулярно то один клуб, то другой, не справляется с финансовым бременем.
Сразу после этого клубы со дна таблицы, которые активнее всего продвигали идею моратория, начали один за другим уверять, что у них нет никаких проблем и они доиграют сезон. Так ли это, увидим.
Теперь
Не исключено, что после этого они будут отложены в долгий ящик — по данным СМИ, в футбольном союзе выступают против моратория на вылет с последующим расширением РПЛ.
РФС уже несколько раз блокировал попытки лиги расшириться до 18 команд. Похоже, так произойдет и в этот раз.
Внутреннее трансферное окно и потолок зарплат для молодежи
Причина выдвинутого предложения проста — со дня на день ФИФА планировала разрешить легионерам РПЛ разрывать действующие контракты с командами без последствий. Нужно было играть на опережение.
Внутреннее трансферное окно позволило был клубам РПЛ заключать контакты с футболистами из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2, чтобы залатать внезапно образовавшиеся прорехи в составе.
Идея звучит привлекательно, но противоречит регламентам ФИФА, а потому была снята с повестки общего собрания клубов РПЛ.
Еще одна проблема обострившаяся на фоне надвигающегося финансового кризиса — раздутые зарплаты в РПЛ, при том что подавляющее большинство клубов убыточны и существуют за государственный счет, будь то кошелек госкорпрораций или бюджеты регионов.
Но в новых обстоятельствах выбрасывать миллионы евро в футбольную топку никто не будет. А значит,
Потолок зарплат уже существует в ФНЛ, где он...не работает от слова «совсем». Да, там существует лимит в 300 тысяч рублей в месяц, но он касается только зарплат, поэтому клубы делают допсоглашения по премиям, бонусам, доплатам и всяческим надбавкам «за вредность».
Кроме того, лимит на зарплату есть только в ФНЛ, а если у клуба вторая команда играет в ПФЛ (где потолка зарплат нет), то при сквозной заявке игрок может выступать ещё и там, полностью наплевав на все ограничения.
Короче говоря, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги» — идея ограничить зарплаты для всех игроков умерла, так и не родившись. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов попытался протолкнуть
Он предложил, чтобы
Но и этот вопрос был снят с голосования, так как просто-напросто противоречит российскому законодательству — по Трудовому кодексу вы не можете в одностороннем порядке менять условия трудового договора.
Возвращение системы «весна-осень» и пива на стадионы
Также на общем собрании клубов обсуждался еще целый рад вопросов. Так, например, в очередной раз была вброшена
Реформа «осень-весна», идеологами которой в свое время были Валерий Газзаев и Евгений Гинер, по мнению ее противников отрицательно сказалась на низших лигах и ничего хорошего не принесла в еврокубках, а значит пора вернуться к привычной «осень-весне».
Куда больше энтузиазма у главы РПЛ вызвала
«Мы хотим вернуть пиво на стадион. Для меня это не является стоп-фактором по безопасности. Пиво должно вернуться, но это не решение первой недели».
Также обсуждалась
Это связано с возможным уходом с российского рынка части иностранных экипировщиков, из-за чего у всех клубов уже возникли проблемы с формой на следующий сезон.
Также идея предлагается в связи с ограничениями на перелеты авиакомпаний. Предлагается проводить тендеры среди поставщиков форм и авиакомпаний.
«Принимаем все предложения, которые есть. Российские, китайские. Мячи производятся в Пакистане. Думаем о будущем стратегическом партнерстве», — сказал президент РПЛ.
Другие актуальные для российского футбола темы:
— Из-за изоляции российского футбола развитие РПЛ невозможно;
— Об объединенном чемпионате с клубами из Беларуси и Казахстана президент РПЛ не думает;
— Fan ID не заморожен: идет бумажная работа и подготовка к финансированию обновления стадионов;
— «Совкомбанк» сделал щедрое предложение по титульному спонсорству лиги, «в разы» превышающее действующее;
— после ухода Витора Перейры система судейства будет полностью перестроена, но от ЭСК отказываться не собираются;
— лимит на легионеров в повестке не стоит, поскольку и самих легионеров все меньше;