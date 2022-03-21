В одну калитку. «Барса» разнесла «Реал» на «Бернабеу»

Ход матча
5’ Родриго ворвался в штрафную каталонцев с правого края штрафной, после чего нанес мощный удар по воротам соперника. Мяч просвистел рядом с правой стойкой.
7’ Винисиус расправился с Араухо, после чего выполнил скидку назад под удар Вальверде — испанец пробил в нижний угол и тер Штеген совершил первое в матче спасение.
12’ Сначала Куртуа парировал удар из убойной позиции от Обамеянга, а следом Тибо в прыжке совершил ещё одно эффектное спасение после выстрела от Дембеле.
18’ Позиционная атака гостей завершилась выводом на ударную позицию Торреса — Ферран на исполнение крутил в дальний угол и совсем чуть-чуть не попал в створ ворот.
29’ 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг. Дембеле на фланге раскрутил Начо и вырезал идеальный навес во вратарскую, откуда Обамеянг головой расстрелял ворота «Реала».
35’ Де Йонг получил мяч в мадридской штрафной и низом пробил в створ — Куртуа снова тащит.
36’ Винисиус вылетел один на один с тер Штегеном, почти обыграл немецкого голкипера и завалился на газон с надеждой на пенальти. Но Мунуэра показывает подниматься.
38’ 0:2 Рональд Араухо. Подача Дембеле от углового. Никто в центре не держал Араухо, который оказался между Милитао и Алабой, и головой выстрелил в правый угол.
46’ Ферран Торрес вышел один на один с Куртуа и пробил в дальний угол, но не попал в створ.
47’ 0:3 Ферран Торрес. Обамеянг пяткой ассистирует Торресу, и Ферран из пределов штрафной укладывает мяч в девятку.
53’ 0:4 Пьер-Эмерик Обамеянг. Торрес получил мяч после дальнего заброса со своей половины поля, обработал мяч и вывел Обамеянга один на один с Куртуа, а габонец оформил дубль. У Феррана был первоначально зафиксирован офсайд, но ВАР определил, что игрок «Барсы» находился в правильном положении.
58’ Всё тот же Обамеянг в падении не смог замкнуть штангу и упустил прекрасную возможность оформить хет-трик.
61’ Родриго из пределов штрафной «Барсы» пробивал в ближний угол — тер Штеген идеально выбрал позицию и намертво поймал мяч.
64’ Куртуа в очередной раз спасает «Реал» от позора. Бельгийский вратарь вытащил мяч после опасного удара от Торреса.
73’ Усман Дембеле ворвался в штрафную «Реала», выиграл борьбу у Милитао и пробил рядом со штангой.
78’ Каземиро неудачно выложил мяч прямо на ногу Мемфису Депаю, который в касание произвел удар по воротам соперника — сфера прямиком в Куртуа прилетела.
84’ Винисиус входил в чужую штрафную с левого края. Нанес он удар по воротам, но попал в Адама Траоре, сыгравшего в роли последнего рубежа.
Следующие матчи
Каталонская команда набрала 54 очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице примеры.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал», имея в активе 66 очков, продолжает уверенно лидировать в чемпионате, опережая идущую на втором месте «Севилью» на девять очков.
В следующем туре 2 апреля мадридская команда сыграет на выезде против «Сельты», а клуб из Барселоны днем ранее на своем поле встретится с «Севильей».
Прямая речь
Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны»
— Это радостный день для всех фанатов «Барсы». Мы могли забить и больше. Мы не ожидали, что будем настолько превосходить «Реал» на его стадионе. У них была неделя отдыха, а мы прилетели из Турции в пятницу. Мы сыграли фантастически, и я очень доволен. Мы намного превзошли «Реал» и по игре, и по результату. Мы уходим с улыбкой до ушей. Нам нужно продолжать работать, не думая о титуле. Нужно продолжать с максимальным смирением.
Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»
— Начало матча было хорошим, но при счете 0:1 мы потеряли контроль, «Барса» нашла пространство и доставила нам неприятности. Мы начали с тройкой защитников, пытались играть один в один, но это не сработало, не тот день. У нас есть преимущество в чемпионате. Теперь нам нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к следующим двум неделям. Во втором тайме я хотел прессинговать немного повыше, но не получилось. Это моя вина.
Это тяжелое поражение, потому что это класико. Это удар, мы проиграли битву. Но у нас есть преимущество [в Ла Лиге], и мы должны сохранять спокойствие, ждать восстановления травмированных. Не надо драматизировать из-за этой игры. Нас было не узнать, все пошло не так. Мы должны забыть об этом и двигаться дальше, у нас большое преимущество. Это моя вина, вина тренера.
Начо, защитник «Реала»
— Очень плохая игра с нашей стороны. Результат говорит сам за себя. Мы вышли расслабленными из-за преимущества в турнирной таблице. Больно уступать в класико. Мы проводим в целом отличный сезон, созданное преимущество позволяет лидировать в таблице. «Реал» не был хорош ни в одном аспекте: ни в защите, ни в нападении. Нам даже с мячом было некомфортно. Это один из худших матчей, но мы все еще на первом месте. Все пошло не так с самого начала, а после перерыва мы пропустили еще два мяча. Поздравляем «Барселону». Нас ждут тяжелые несколько дней, но «Реал» сможет оправиться. Это зависит только от нас.
Серджи Бускетс, полузащитник «Барселоны»
— Это было нашей целью — не думать о результате и делать то, что должны, прессинговать и отбирать мяч настолько быстро, насколько возможно. Мы могли забить намного больше голов. Мы знали, что если сделаем все правильно, это [разгромная победа] может случиться. В прошлой игре они сильно навредили нам при помощи контратак, сегодня мы это хорошо контролировали и могли забить намного больше голов.