В одну калитку. «Барса» разнесла «Реал» на «Бернабеу»

«Барселона» разгромила «Реал» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании. Дублем в составе победителей отметился Пьер-Эрик Обамеянг, ещё по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.

Ход матча

5’ Родриго ворвался в штрафную каталонцев с правого края штрафной, после чего нанес мощный удар по воротам соперника. Мяч просвистел рядом с правой стойкой.

7’ Винисиус расправился с Араухо, после чего выполнил скидку назад под удар Вальверде — испанец пробил в нижний угол и тер Штеген совершил первое в матче спасение.

«Реал» — «Барселона» twitter.com/realmadrid

12’ Сначала Куртуа парировал удар из убойной позиции от Обамеянга, а следом Тибо в прыжке совершил ещё одно эффектное спасение после выстрела от Дембеле.

18’ Позиционная атака гостей завершилась выводом на ударную позицию Торреса — Ферран на исполнение крутил в дальний угол и совсем чуть-чуть не попал в створ ворот.

29’ 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг. Дембеле на фланге раскрутил Начо и вырезал идеальный навес во вратарскую, откуда Обамеянг головой расстрелял ворота «Реала».

«Реал» — «Барселона» twitter.com/realmadrid

35’ Де Йонг получил мяч в мадридской штрафной и низом пробил в створ — Куртуа снова тащит.

36’ Винисиус вылетел один на один с тер Штегеном, почти обыграл немецкого голкипера и завалился на газон с надеждой на пенальти. Но Мунуэра показывает подниматься.

38’ 0:2 Рональд Араухо. Подача Дембеле от углового. Никто в центре не держал Араухо, который оказался между Милитао и Алабой, и головой выстрелил в правый угол.

«Реал» — «Барселона» twitter.com/realmadrid

46’ Ферран Торрес вышел один на один с Куртуа и пробил в дальний угол, но не попал в створ.

47’ 0:3 Ферран Торрес. Обамеянг пяткой ассистирует Торресу, и Ферран из пределов штрафной укладывает мяч в девятку.

53’ 0:4 Пьер-Эмерик Обамеянг. Торрес получил мяч после дальнего заброса со своей половины поля, обработал мяч и вывел Обамеянга один на один с Куртуа, а габонец оформил дубль. У Феррана был первоначально зафиксирован офсайд, но ВАР определил, что игрок «Барсы» находился в правильном положении.

«Реал» — «Барселона» twitter.com/realmadrid

58’ Всё тот же Обамеянг в падении не смог замкнуть штангу и упустил прекрасную возможность оформить хет-трик.

61’ Родриго из пределов штрафной «Барсы» пробивал в ближний угол — тер Штеген идеально выбрал позицию и намертво поймал мяч.

64’ Куртуа в очередной раз спасает «Реал» от позора. Бельгийский вратарь вытащил мяч после опасного удара от Торреса.

«Реал» — «Барселона» twitter.com/realmadrid

73’ Усман Дембеле ворвался в штрафную «Реала», выиграл борьбу у Милитао и пробил рядом со штангой.

78’ Каземиро неудачно выложил мяч прямо на ногу Мемфису Депаю, который в касание произвел удар по воротам соперника — сфера прямиком в Куртуа прилетела.

84’ Винисиус входил в чужую штрафную с левого края. Нанес он удар по воротам, но попал в Адама Траоре, сыгравшего в роли последнего рубежа.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Барселона 0:4 Голы: 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (29'), 0:2 Рональд Араухо (38'), 0:3 Ферран Торрес (47'), 0:4 Пьер-Эмерик Обамеянг (51') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Мариано Диас, 46'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо Фернандес (Лукас Васкес, 64'), Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 46'), Каземиро, Федерико Вальверде, Родриго (Марко Асенсио, 64'), Лука Модрич, Винисиус Жуниор Барселона: Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг (Мемфис Депай, 71'), Усман Дембеле (Адама Траоре, 80'), Педри (Николас Гонсалес, 86'), Серхио Бускетс, Френки де Йонг (Pablo Gavira, 71'), Жорди Альба (Дани Алвес, 86'), Эрик Гарсия, Жерар Пике, Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Тони Кроос (22'), Френки де Йонг (26'), Серхио Бускетс (31'), Лука Модрич (63'), Жорди Альба (75'), Эдуардо Камавинжа (82'), Лукас Васкес (88')

«Реал» — «Барселона» twitter.com/realmadrid

Следующие матчи

Каталонская команда набрала 54 очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице примеры.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал», имея в активе 66 очков, продолжает уверенно лидировать в чемпионате, опережая идущую на втором месте «Севилью» на девять очков.

В следующем туре 2 апреля мадридская команда сыграет на выезде против «Сельты», а клуб из Барселоны днем ранее на своем поле встретится с «Севильей».

«Реал» — «Барселона» twitter.com/realmadrid

Прямая речь

Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны»

— Это радостный день для всех фанатов «Барсы». Мы могли забить и больше. Мы не ожидали, что будем настолько превосходить «Реал» на его стадионе. У них была неделя отдыха, а мы прилетели из Турции в пятницу. Мы сыграли фантастически, и я очень доволен. Мы намного превзошли «Реал» и по игре, и по результату. Мы уходим с улыбкой до ушей. Нам нужно продолжать работать, не думая о титуле. Нужно продолжать с максимальным смирением.

«Реал» — «Барселона» twitter.com/realmadrid

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»

— Начало матча было хорошим, но при счете 0:1 мы потеряли контроль, «Барса» нашла пространство и доставила нам неприятности. Мы начали с тройкой защитников, пытались играть один в один, но это не сработало, не тот день. У нас есть преимущество в чемпионате. Теперь нам нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к следующим двум неделям. Во втором тайме я хотел прессинговать немного повыше, но не получилось. Это моя вина.

Это тяжелое поражение, потому что это класико. Это удар, мы проиграли битву. Но у нас есть преимущество [в Ла Лиге], и мы должны сохранять спокойствие, ждать восстановления травмированных. Не надо драматизировать из-за этой игры. Нас было не узнать, все пошло не так. Мы должны забыть об этом и двигаться дальше, у нас большое преимущество. Это моя вина, вина тренера.

«Реал» — «Барселона» twitter.com/realmadrid

Начо, защитник «Реала»

— Очень плохая игра с нашей стороны. Результат говорит сам за себя. Мы вышли расслабленными из-за преимущества в турнирной таблице. Больно уступать в класико. Мы проводим в целом отличный сезон, созданное преимущество позволяет лидировать в таблице. «Реал» не был хорош ни в одном аспекте: ни в защите, ни в нападении. Нам даже с мячом было некомфортно. Это один из худших матчей, но мы все еще на первом месте. Все пошло не так с самого начала, а после перерыва мы пропустили еще два мяча. Поздравляем «Барселону». Нас ждут тяжелые несколько дней, но «Реал» сможет оправиться. Это зависит только от нас.

Серджи Бускетс, полузащитник «Барселоны»

— Это было нашей целью — не думать о результате и делать то, что должны, прессинговать и отбирать мяч настолько быстро, насколько возможно. Мы могли забить намного больше голов. Мы знали, что если сделаем все правильно, это [разгромная победа] может случиться. В прошлой игре они сильно навредили нам при помощи контратак, сегодня мы это хорошо контролировали и могли забить намного больше голов.