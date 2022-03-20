«Монако» наказал ПСЖ за наивность

В 29 туре французской Лиги 1 «Монако» разгромил ПСЖ (3:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Бен Йеддер превзошел в очной дуэли Мбаппе

«С таким выступлением конец сезона ПСЖ обещает быть столь же долгим, сколь и безрадостным. В то время как парижане борются только за чемпионство с большим отрывом, где только некий катаклизм не обеспечит им титул, они крайне разочаровали. "Монако" в свой мрачный период через три дня после вылета от "Браги" в Лиге Европы воспользовался слабостью соперника, чтобы проснуться», — пишет L'Équipe.

«Этот успех позволяет монегаскам вернуться на расстояние двух очков от "Лилля", который идет на шестом месте. После пяти матчей без голов Виссам Бен Йеддер выбрал момент, чтобы [двумя мячами] положить конец своей засухе. С 17 голами форвард в одиночку занимает первое место в списке бомбардиров Лиги 1, опережая промолчавшего в Княжестве Килиана Мбаппе (15)».

ПСЖ проиграл на выезде в третий раз кряду в Лиге 1

«ПСЖ продемонстрировал плачевное выступление, проиграв 0:3 "Монако", и этот результат окажет большее давление на Маурисио Почеттино менее чем через две недели после вылета из Лиги чемпионов. Парижане, набравшие 65 очков в 29 турах, по-прежнему опережают "Марсель" и "Ниццу" на 15 очков, прежде чем эти команды встретятся позже в воскресенье после третьего поражения на выезде кряду в Лиге 1», — констатирует Reuters.

«Пока Месси отсутствовал из-за гриппа, столичная команда почти ничего не показала на "Луи II", а "Монако" поднялось на седьмое место с 44 очками. Полузащита гостей была подавлена на выезде, и вскоре они были наказаны. Почеттино заменил Паредеса на Икарди, а Неймара на Дракслера, но эти замены не возымели никакого эффекта, поскольку ПСЖ пропустил еще один гол за шесть минут до конца основного времени».

«Монако» тактически переиграл ПСЖ

«Как это часто бывает в этом сезоне, "Монако" проявил себя в большом матче в значительной степени при содействии ПСЖ, чья наивность была должным образом наказана. Княжеский клуб хорошо приучен доминировать во владении мячом, хотя он гораздо меньше привык к созданию хороших моментов. Возможно, это объясняет расточительность хозяев в начале матча», — отмечает Люк Энтвисл в блоге Get French Football News.

«Выступление парижан во втором тайме было чуть более вдохновляющим, хотя перед лицом невзгод они снова потерпели неудачу. Возможно, все было бы иначе, если бы Мбаппе реализовал свой момент, но "Монако" был рад играть от обороны на контратаках, как это делал соперник до перерыва. Гибкость и энергия хозяев в конце концов принесли плоды, когда Бен Йеддер использовал свободное пространство из-за рейдов Нуну Мендеша».

Почеттино рискует уйти еще до конца сезона

«Воскресное поражение от "Монако", возможно, стало самой низкой точкой пребывания Маурисио Почеттино в "Пари Сен-Жермен". Вылетев из Кубка Франции и Лиги чемпионов в последние недели, парижане показали признаки того, что сезон заканчивается, несмотря на то, что титул еще не завоеван», — отмечает Eurosport.

«Бледное выступление без работоспособности, желания или единения, о чем фанаты в последние недели ясно дали понять, что они думают о нынешнем руководстве ПСЖ, но то, как проиграли гости, еще больше ужалит фанатов на "Парк де Пренс". Учитывая предстоящий международный перерыв, воспользуются ли клубные боссы этим периодом, чтобы уволить Почеттино?».