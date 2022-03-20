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    Уход Абрамовича не повлиял на силу «Челси»

    Реакция прессы на матч «Мидлсбро» — «Челси»

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    «Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии
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    «Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии
    В четвертьфинале Кубка Англии «Челси» на выезде победил «Мидлсбро» (2:0). Приводим самые интересные публикации медиа об этой игре.

    Неопределенность вокруг клуба не помешала «Челси»

    «Неопределенность и замешательство нежелательно вторглись в мир "Челси", но, по крайней мере, на данный момент он не проявляет никаких посторонних признаков на поле. Невероятное число потенциальных покупателей ждало, когда же им вручат ключи от "Стэмфорд Бридж". Сочетание временами безжалостного контроля и взвешенной эффективности вывело команду Тухеля в полуфинал благодаря голам Лукаку и превосходного Зиеша», — пишет на страницах The Guardian Луиз Тэйлор.

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  • 11/03/2022

    • «"Мидлсбро" упорно борется за выход в АПЛ из Чемпионшипа и выбил "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" в предыдущих раундах турнира, но, несмотря на некоторые достойные периоды умной игры, команде Криса Уайлдера редко удавалось вывести из строя защиту гостей, которой хорошо руководили Тиаго Силва и Антонио Рюдигер».

    «Челси» успешно завершил трудную неделю

    «12-й гол Ромелу Лукаку в сезоне безмятежно направил "Челси" в полуфинал Кубка Англии, в то время, как проблемы клуба вне поля снова были отложены в сторону», — отмечает в материале The Independent Дамиан Спеллман.

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    «Комфортная победа стала более чем удовлетворительным завершением трудной недели, когда вопрос будущего владельца "Синих" и текущие операционные трудности привлекли гораздо больше внимания, чем их усилия на поле... Подопечные Томаса Тухеля вышли в следующий раунд с минимумом суеты в погоне за своим девятым вкусом славы в старейшем соревновании клубного футбола».

    «Челси» борется за трофеи вопреки проблемам клуба

    «Те, кто связан с "Челси", давно знают, что их клуб существует на футбольном эквиваленте линии разлома. Конечно, не было ничего столь же сейсмического, как события последних недель, но среди толчков перемен в их шкаф неизменно попадали трофеи», — рассуждает в обзоре Daily Mail Крейг Хоуп.

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  • 14/03/2022

    • «Хаос за пределами поля обычно способствует стабильности, и это была четвертая победа кряду с тех пор, как всего 10 дней назад против их будущего экс-владельца Романа Абрамовича были введены правительственные санкции. Как и победа лондонцев в Лиге чемпионов в середине недели в Лилле, эта приближает команду на один раунд к трофею, который начинает казаться чем-то неизбежным, если история должна повториться».

    После ухода Абрамовича «Челси» только побеждает

    «Эпоха Абрамовича в "Челси" закончилась, но "Синие" максимально используют его наследие, поскольку команда, которую он создал и за которую заплатил, с легкостью вышла в полуфинал Кубка Англии. Что бы ни случилось с клубом дальше, станет ли он снова той же машиной для завоевания трофеев, на данный момент лондонцы остаются отличным коллективом», — пишет на страницах The Telegraph.

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    • «С тех пор, как клуб попал под санкции, и Абрамович был вынужден выставить его на продажу, "Челси" выиграл четыре матча кряду. С начала года "Синие" проиграли только дважды: небольшое поражение со счетом 0:1 от лидера АПЛ "Манчестер Сити" и по пенальти от "Ливерпуля" в Кубке лиги. Они также вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов».

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