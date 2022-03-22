Трансферный дайджест. 15-21 марта

Франк Кессиэ

Полузащитник, «Милан», 25 лет

Контракт ивуарийца с «Миланом» истекает в конце сезона. Он уже в поисках нового клуба и похоже, что процесс почти завершен. Как сообщает Фабрицио Романо, Кессиэ станет игроком «Барселоны» этим летом.

Франк Кессиэ globallookpress.com

Журналист отметил, что футболист даже отверг несколько выгодных предложений из АПЛ, чтобы перейти в «Барселону». Это говорит о большом желании игрока.

Также источник утверждает, что «Барса» якобы даже добилась устной договоренности в Кессиэ. «Каталонцы» предложили ему 6,5 млн евро и бонус в случае подписания контракта.

Наш прогноз: Обе стороны заинтересованы в трансфере — перейдет в «Барселону».

Дивок Ориги

Нападающий, «Ливерпуль», 26 лет

Инсайдер Николо Скира сообщил, что Дивок Ориги по итогам этого сезона станет свободным агентом, так как «Ливерпуль» не будет продлевать с ним контракт.

Дивок Ориги globallookpress.com

Форварда якобы уже предложили «Милану» и «Аталанте». Заинтересовались «россонери», которые даже провели с ним переговоры по трансферу. По крайней мере так написал Романо.

В то же время Скира пишет, что футболисту предложили контракт на 4 года с окладом 3,5 млн евро.

У Ориги есть возможность продлить договор с «Ливерпулем» еще на один сезон, однако сам футболист, по данным источников, не заинтересован в этом.

Наш прогноз: Игровой практики у «мерсисайдцев» все меньше, поэтому Ориги будет искать счастья в другом клубе, не исключено, что в «Милане».

Райан Гравенберх

Полузащитник, «Аякс», 19 лет

The Athletic сообщает, что полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

Райан Гравенберх globallookpress.com

При этом главным претендентом на игрока является именно клуб из Мюнхена. В частности, так думают из-за связей «Баварии» с агентом Мино Райолой, который его представляет.

Журналист Фабрицио Романо написал с Twitter о том, что за Гравенберхом следил спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич. Баварцы готовы отдать 19-летнего игрока сборной Нидерландов не больше 25 млн евро.

Наш прогноз: Учитывая хорошие отношения «Баварии» с агентом игрока Мино Райолой, шансы мюнхенцев на подписание полузащитника очень высоки.

Антонио Рюдигер

Защитник, «Челси», 29 лет

К игроку огромный интерес проявляет «Ювентус». По данным La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» удалось согласовать с Рюдигером контракт на 4 года.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

При этом Goal.com опровергает эту информацию, утверждая, что «Челси» договорился с немцем о продлении договора.

Но здесь «аристократы» мало что решают. Даже если игрок согласится, а с клуба не снимут санкции, то контракт все равно нельзя будет подписать. Именно поэтому эту ситуацию активно мониторят «бьянконери».

До санкций «Челси» обсудил с Рюдигером новый контракт на 200 тыс фунтов в неделю. Если «пенсионеры» получат нового владельца в ближайшее время, то, скорее всего, немец останется в Лондоне. Тем более что такой оклад сделает его самым высокооплачиваемым защитником в истории.

Наш прогноз: Если санкции с «Челси» снимут, то останется в «Челси».

Рафинья

Полузащитник, «Лидс», 25 лет

Другим желанным игроком для топов является Рафинья из «Лидса». За ним ведут охоту, «Барселона», «Ливерпуль», «Челси» и «Бавария».

Рафинья globallookpress.com

По данным Liverpool Echo и инсайдера Фабрицио Романо, бразилец запрашивает у «Лидса» возможность снизить сумму отступных в его контракте. Сейчас она составляет 75 млн фунтов.

При этом в случае вылета «павлинов» в Чемпионшип, этот показатель будет равен 25 млн фунтов. В таком случае очень высока вероятность перехода полузащитника в другой клуб.

Ранее «Лидс» отказал Рафинье в его запросе и он сорвал процесс продления контракта.

По информации UOL, недавно запрос на трансфер делали «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария».

Наш прогноз: Если «Лидс» вылетит в Чемпионшип, то Рафинья точно уйдет.