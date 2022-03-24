Се ля ви. «ПСЖ» и Неймар устали друг от друга, все идет к разрыву отношений

Парижские приключение и страдания Неймара, похоже, подходят к концу. Замучившись от постоянных проблем бразильца, катарские владельцы «Пари Сен-Жермен» готовы избавиться от самого дорогого футболиста в истории.

10 августа 2021 года.

Неймар, как и все болельщики «ПСЖ», в шоке. В столицу Франции едет. Не сумев договориться с «Барселоной» о новом контракте, аргентинец решил продолжить карьеру в одной команде с Неймаром. Все мировые СМИ сходили с ума — «Париж собрал у себя лучшее нападение, которое только можно было представить!».

Но больше всех ликовал, конечно же, Неймар. Для бразильца воссоединение с Месси должно было стать судьбоносным событием. Лео не скрывал, что хочет выиграть Лигу чемпионов и помочь своему другу получить «Золотой мяч».

И, кажется, конкуренты «ПСЖ», в том числе за пределами Франции, были слегка напуганы: Месси, Неймар и Мбаппе в одной команде — это чересчур.

16 марта 2022 года, Париж. «ПСЖ» принимает на «Парк де Пренс» «Бордо». Команда Маурисио Почеттино спокойно побеждает, но это никого не интересует. Все обсуждают свист, доносившийся с трибун во время матча. И в этом нет ничего удивительного, несколько дней назад «ПСЖ» проиграл мадридскому «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов уже после 1/8 финала. Сезон провален. Победа в чемпионате Франции это явно не то, чего ждали в Париже.

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А главную, самую громкую порцию свиста получил Неймар. Его игра уже давным-давно напрягала поклонников команды, но если раньше они еще хоть как-то пытались сдерживать себя, то сейчас открыто заявляют, что не могут дождаться, когда клуб избавится от чересчур мнительной звезды.

Ближайшие месяцы будут для Неймара морально сложными . Репутация некогда главной звезды парижского проекта разрушена. Теперь бразильцу и его работодателям предстоит понять — есть ли смысл в дальнейшем сотрудничестве, несмотря на то, что год назад они подписали новый долгосрочный контракт. Кажется, теперь это не имеет никакого значения.

Неймар потерял мотивацию?

В начале феврале Неймару исполнилось 30 лет. Молодым и перспективным его уже не назовешь, но и про завершение карьеры еще явно рано думать. Но Нея, по всей видимости, не сильно мотивируют примеры Криштиану Роналду (37 лет) и Златана Ибрагимовича (40 лет).

Где-то месяц назад, как раз перед матчами с «Реалом», Неймар признался, что хотел бы поиграть в Северной Америке. «В МЛС очень короткий чемпионат. Там отпуск по три-четыре месяца», — бразилец даже не пытался скрывать, почему его так тянет за океан.

Хотя с тех пор, как он перешел в «ПСЖ», у Неймара каждый год есть как минимум пару месяцев, когда он не играет. В первую очередь, из-за травм, которые, похоже, серьезно надломили его и без того не самый стальной характер.

У Неймара проблемы с алкоголем?

Неймар никогда не отрицал, что любит шумные вечеринки, на которых порой тусуются по несколько сотен человек (а, может, и больше). Но судя по всему, «десятка» «ПСЖ» вышел за все возможные рамки приличия.

Почти шокирующие подробности о Неймаре поведал журналист Даниэль Риоло в эфире передачи «After Foot» на RMC Sport.

« Неймар уже почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии, на грани пьянства . Это так, Неймар преисполнен чувством мести по отношению к "ПСЖ". Между клубом и раздевалкой существует тотальный разрыв», — заявил Риоло.

За Неймара тут же вступились друзья, в том числе по сборной, но достаточно посмотреть, как бразилец провел матчи после очередной травмы, чтобы стало ясно — журналист вряд ли далек от истины.

Неймар и Лео Месси globallookpress.com

На фоне Мбаппе, который почти в одиночку тащит «ПСЖ» в этом сезоне, Неймар выглядит откровенно печально. И дело явно не в травме, из-за которой ему снова пришлось пропустить несколько месяцев. Неймара могла бы выручить статистика, но и здесь у него все плохо. Пять голов и пять результативных передач — это все, чем может похвастаться Ней в текущем сезоне.

«ПСЖ» действительно хочет избавиться от Неймара?

Открыто об этом никто не скажет. Хотя бы из тех соображений, что это может сильно ударить по трансферной стоимости футболиста.

Но если внимательно последить за информацией в прессе, то, да, очень похоже на то, что в «Париже» устали от Неймара и его наплевательского отношения. А Неймар, если что, самый высокооплачиваемый игрок «ПСЖ». Хозяева клуба ежемесячно переводят на счет бразильца четыре миллиона евро. Нетрудно догадаться, как это бесит Мбаппе, который получает почти в два раза меньше.

Неймар, Мбаппе и Месси так и не смогли привести «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов globallookpress.com

К слову, желание Мбаппе как можно скорее сбежать из Парижа вполне может быть связано и с токсичной обстановкой в команде. Поговаривают, что латиноамериканцы, объединившиеся вокруг Неймара и Месси, ведут себя, мягко говоря, не очень корректно.

Руководство «ПСЖ» долго терпело, но теперь готово предпринять революционную чистку состава. И Неймар будет под первым номер в списке «на выход».

Foot Mercato утверждает, что Неймар перестал быть неприкасаемым. Более того, «ПСЖ» активно ищем ему новый клуб. Среди тех, кому предложили бразильца, была и «Барселона». Но нужен ли ей такой Неймар? В «Барсе» теперь очень тщательно взвешивают все решения, связанные с трансферами. И столь проблемный и дорогой игрок явно не входит в их планы.

Кто может купить Неймара?

Возможно, страсти улягутся, Неймар в очередной раз пообещает, что «следующий сезон точно станет особенным», а в клубе ему поверят.

Самое смешное, что Неймар не хочет никуда уходить, его все устраивает. Еще бы, такой контракт ему больше никто не предложит. Но теперь бразилец не в том положении, чтобы диктовать условия. Теперь на первый план выходит настроения эмира Катара. Именно от этого человека зависит судьба не только Неймара, но и всего проекта «ПСЖ».

Но избавиться от проблемной звезды будет непросто. Опять-таки, препятствием может стать зарплата Неймара.

Sky Sports не так давно писал об интересе «Ньюкасла». И это очень даже похоже на правду. Новым (и невероятно богатым) владельцам «Ньюкасла» очень нужен игрок, который станет лицом проекта. Они точно способны удовлетворить финансовые запросы Неймара. Но очевидно, что в АПЛ хрупкий бразилец очень быстро заскучает и впадет в депрессию.

Карьеру Неймара может спасти только возвращение в Испанию, но ради этого придется согласиться на существенное снижение зарплаты. Правда, даже в этом случае не факт, что Неймар снова будет блистать. О чем говорить, если его не вдохновило даже воссоединение с Месси, о котором он мечтал чуть ли не с первого дня после ухода из «Барселоны».