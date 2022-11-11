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  • 14:58
    • Рамос и Де Хеа не попали в состав сборной Испании на ЧМ-2022
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    Рамос и Де Хеа не попали в состав сборной Испании на ЧМ-2022

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал окончательный состав сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.

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    В список не попали защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа и вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага.

    Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»);

    защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба — «Барселона»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба — «Валенсия»);

    полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Серджи Бускетс, Гави, Педри (все — «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба — «Атлетико»), Карлос Солер («ПСЖ»);

    нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба — «Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал»), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Испанцы сыграют на групповом этапе с командами Германии, Коста-Рики и Японии.

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