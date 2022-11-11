Рамос и Де Хеа не попали в состав сборной Испании на ЧМ-2022

В список не попали защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа и вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»);
защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба — «Барселона»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба — «Валенсия»);
полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Серджи Бускетс, Гави, Педри (все — «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба — «Атлетико»), Карлос Солер («ПСЖ»);
нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба — «Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал»), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Испанцы сыграют на групповом этапе с командами Германии, Коста-Рики и Японии.