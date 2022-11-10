Флик назвал состав сборной Германии на ЧМ-2022. Ройс пропустит турнир из-за травмы, вместо него вызван 17-летний Мукоко

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик назвал окончательный состав на чемпионат мира в Катаре, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Из-за травмы на предстоящем турнире не сыграет нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс. Вместо него в заявку попал 17-летний форвард «Дортмунда» Юссуфа Мукоко.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»);

защитники: Армель Белла-Кочап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба — «Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерманн, Давид Раум (оба — «РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (оба — «Боруссия» Дортмунд);

полузащитники: Карим Адейеми, Юлиан Брандт (оба — «Боруссия» Дортмунд), Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Лерой Сане (все — «Бавария»), Марио Гетце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хавертц («Челси»), Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах),

нападающие: Никлас Фюллькруг («Вердер»), Серж Гнабри («Бавария»), Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет на групповом этапе с командами Испании, Коста-Рики и Японии.