ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор»
  • 16:44
    • Состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги конференций
  • 15:44
    • «Барселона» сыграет с «Ман Юнайтед» в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы
  • 20:30
    • Дани Алвес и Тьяго Силва поедут на чемпионат мира в Катар
  • 19:39
    • Валерий Карпин мог возглавить сборную Армении
  • 19:34
    • Карпин назвал состав сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном
    Все новости спорта

    Дани Алвес и Тьяго Силва поедут на чемпионат мира в Катар

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Бразилии
    Пресс-служба сборной Бразилии опубликовала список игроков, которые поедут на чемпионат мира в Катар. Среди них есть старожилы сборной — Тьяго Силва и Дани Алвес.

    Дани Алвес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дани Алвес

    Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»).

    Защитники: Тьяго Силва («Челси», Англия), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Данилу («Ювентус», Италия), Алекс Теллес («Севилья», Испания), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Эдер Милитао («Реал», Испания), Бремер («Ювентус», Италия), Дани Алвес («УНАМ Пумас», Мексика)

    Полузащитники: Бруну Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Лион», Франция), Фабиньо («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Эвертон Рибейро («Фламенго»)

    Нападающие: Неймар («ПСЖ», Франция), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Антони («Манчестер Юнайтед», Англия), Родриго («Реал», Испания), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Англия), Педру («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал», Англия).

    Чемпионат мира будет проводиться в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет со Швейцарией, Сербией и Камеруном в группе G.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» будет торопиться
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Миннесота» летит в Калифорнию, чтобы поучаствовать в шоу на льду «Лос-Анджелеса»
  • «Лос-Анджелес» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Второй тайм в Неаполе будет результативным
  • «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кремонезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.43
  • Прогноз на матч Даллас Маверикс — Бруклин Нетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:45
    •  3.84
  • Прогноз на матч Сан-Антонио Спёрс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры