Дани Алвес и Тьяго Силва поедут на чемпионат мира в Катар

Пресс-служба сборной Бразилии опубликовала список игроков, которые поедут на чемпионат мира в Катар. Среди них есть старожилы сборной —

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Тьяго Силва («Челси», Англия), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Данилу («Ювентус», Италия), Алекс Теллес («Севилья», Испания), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Эдер Милитао («Реал», Испания), Бремер («Ювентус», Италия), Дани Алвес («УНАМ Пумас», Мексика)

Полузащитники: Бруну Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Лион», Франция), Фабиньо («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Эвертон Рибейро («Фламенго»)

Нападающие: Неймар («ПСЖ», Франция), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Антони («Манчестер Юнайтед», Англия), Родриго («Реал», Испания), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Англия), Педру («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал», Англия).

Чемпионат мира будет проводиться в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет со Швейцарией, Сербией и Камеруном в группе G.