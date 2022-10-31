Вымучали. «Спартак» с трудом обыграл «Торпедо» и продолжил погоню за «Зенитом»

Промес, как хранитель традиций
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак вспоминает историю противостояния команд и изучает стартовые составы, которые Гильермо Абаскаль и Андрей Талалаев выбрали на матч.
«Одно из старейших столичных дерби возвращается в заключительном туре первого круга! Впервые "Спартак" и "Торпедо" встретились в чемпионате СССР аж в 1938 году, однако из-за вылета автозаводцев из премьер-лиги не играли более семи лет. Памятуя об этом, спартаковцы вышли на этот матч в стильной ретро-форме с традиционной полосой на груди и без упоминания спонсора.
А вот последний матч между этими командами датирован 21 марта 2015 года. Лишь один игрок красно-белых может помнить ту игру. Это Квинси Промес, и забивший тогда единственный мяч. Спустя семь лет он по-прежнему является лидером своей команды и приносит "Спартаку" победу над автозаводцами. Отбыв дисквалификацию, он вернулся на левый край нападения, составив атакующее трио с Александром Соболевым и Шамаром Николсоном. В прошлом туре с "Химками" (5:0) эта пара форвардов действовала очень ярко.
Торпедовцы в двух предыдущих играх чемпионата потерпели по минимальному поражению от "Локомотива" и "Ахмата", так что Андрею Талалаеву требовалось внести какие-то изменения. По сравнению с матчем в Грозном он сделал четыре перестановки: в обороне появился Олег Кожемякин, в средней линии — Михаил Каймаков и Боян Роганович, в нападении — Максим Турищев вместо Игоря Лебеденко».
«Торпедо» сделало ставку на оборону
Автор Rusfootbal.info Антон Мозговой отдает должное голкипера автозаводцев Александру Довбне, который уверенно действовал в первом тайме.
«И при предыдущих тренерах "Торпедо" делало ставку на оборону. А теперь, при Талалаеве, команда и вовсе выходит на матчи, застегнувшись на все пуговицы. Наверное, глядя на уничтожение "Химок", которые при Спартаке Гогниеве всё ещё мечтают об атакующем футболе, выбор Талалаева выглядит логичным.
И в матче со "Спартаком" было понятно, что единственный шанс "Торпедо" — закрыться и не пропустить. Встреча проходила именно по тому сценарию, который ожидался. "Торпедо" сразу отдало сопернику мяч, а затем выстроило эшелонированную оборону. Торпедовцы практически не переходили половину поля соперника, но и лишних шансов "Спартаку" не давали. Понятно, что при такой игре нужны были безошибочные действия защитников.
В целом, "Торпедо" удавалось справляться, защитники очень плотно опекали соперников, но главным героем, вне всяких сомнений, был голкипер Александр Довбня. Любопытно, что Довбне не впервые совершать геройские подвиги в матчах со "Спартаком". Как-то он в двух матчах со "Спартаком" за "СКА-Хабаровск" пропустил всего один мяч, хотя суммарно по его воротам пробили более 70 раз.
С каждой следующей атакой "Торпедо" обретало уверенность. Статистика была красноречива: 5-0 в пользу "Спартака" по ударам по воротам. Но каких-то супермоментов у красно-белых не было, хоть Довбне и регулярно приходилось вступать в игру».
Спартаковцы сами себе мешали забить
Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин критикует игру красно-белых в атаке, отмечая ее неэффективность.
«Гильермо Абаскаль выставил на этот матч всю ударную тройку в атаке: Соболев-Промес-Николсон. Они были вправе перемещаться с одной позиции на другую, стараясь как-то запутать оборону соперника. Но из всей этой чехарды с перемещениями в атаке страдали больше всего спартаковцы, поскольку красно-белые при подступах к штрафной площади торпедовцев немало суетились, допуская к тому же много ошибок в передачах партнерам.
Больше всего хлопот обороне "Торпедо" доставлял правый фланг хозяев поля, где постоянно уходил вперед защитник Денисов. Играл он настойчиво, смело и быстро, дабы завершить свое очередное подключение острой передачей в район штрафной площади, где мяч мог попасть кому-то из многочисленных партнеров.
Спартаковцев действительно в районе ворот "Торпедо" обычно скапливалось немало, только вот многие забросы в эту зону у спартаковцев были малоэффективны, поскольку и торпедовцев там оказывалось не меньше. А в этой суете приходилось рассчитывать либо на чудесный случай, либо на ошибку обороны… Но этого не происходило. Причем даже в таких ситуациях, когда мяч метался у ворот, попадая от ног защитников опять-таки во вратаря».
Промес победил «проклятье Довбни»
Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский отмечает, что единственный гол в матче забил тот, от кого это и ожидалось — лучший бомбардир красно-белых.
«От Промеса, учитывая давление "Спартака", можно было ждать гола, но в первом тайме он отметился странной жёлтой карточкой. Довбня бросал мяч на партнёра, а Квинси зачем-то поднял руку. Пятая жёлтая для лидера "Спартака" в этом розыгрыше РПЛ.
"Торпедо" в итоге отбилось в первом тайме, но это было на тоненького. Хотя статистика не выглядела убойной: по ударам всего 8:3 в пользу "Спартака", в створ — 5:0.
В начале второго тайма "проклятье Довбни" для "Спартака" достигло пика. Как ещё объяснить, что Промес не попал в пустой угол? Зато уже спустя пару минут Квинси исправился и всё же забил, хоть и не без везения.
После долгожданного гола "Спартак" постепенно сбавил в агрессии и позволил "Торпедо" больше владеть мячом. Подходов у гостей стало больше, но возможностей в атаке всё равно не хватало. Зато у красно-белых никуда не пропали контратаки — голевые моменты никуда не делись даже после снижения темпа. И особую роль в этом сыграл Александр Селихов, чьи точные выносы позволяли моментально преодолевать центр поля».
«Спартак» спровоцировал скандал в «Торпедо»
Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров не оставил без внимания небольшой конфликт на бровке между наставником «Торпедо» и одним из игроков.
« В середине второго тайма Талалаев заменил Игоря Смольникова, чего трехкратный чемпион России в составе "Зенита" не понял. Сначала он ушел в раздевалку, затем вернулся и что-то начал в агрессивной форме говорить главному тренеру. Когда футболиста начали оттаскивать от Талалаева, тот начал огрызаться и выдергивать руку. Последнее место в чемпионате, непростые характеры Смольникова и Талалаева стали настоящей гремучей смесью. Теперь тренеру придется решать еще одну проблему помимо того, как спасти команду от вылета.
На 77-й минуте в эфире "Матч Премьер" была показана статистика, которая свидетельствовала о колоссальном преимуществе красно-белых — 9:2 по голевым моментам. Но счет оставался 1:0. Где-то спас Довбня, где-то сами хозяева допускали ошибки на финальной стадии. "Спартак" забил 25 мячей во вторых таймах — больше всех в чемпионате. Что Абаскаль точно умеет делать — так это влиять на ход встреч. На 80-й минуте красно-белые создали идеальную трехходовку в лице Пруцева, Промеса и Зобнина, но Роман не попал в дальний угол».
Нервная концовка
Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что красно-белые, не сумев укрепить преимущество, сами себе устроили нервотрепку в конце матча.
«В концовке "Спартак" получил больше пространства впереди, но так и не забил второй, обеспечив себе нервную концовку. На последний угловой в штрафную красно-белых пришел даже Довбня, но для подвига это мало. За весь первый круг торпедовцы забили лишь семь мячей, меньше всех в лиге.
"Спартак" закончил первый круг минимальной победой и закрепил отличное впечатление от игры команды под руководством Абаскаля. Красно-белые вернулись на вторую строчку в таблице, за спиной максимально плотно расположились ЦСКА и "Ростов", подтянулось прибавившее в последнее время "Динамо".
Борьба за серебро будет интересной, другой интриги наверху таблицы в нашем чемпионате нет. Внизу будет не менее интересно, и тут не все потеряно даже "Торпедо", у застрявшего на последней строчке».
Возвращением Мозеса и Мартинса сделает «Спартак» ещё сильнее
Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что наставник красно-белых удачно справился с неожиданными потерями.
«У "Зенита" нет в лазарете Вендела и Клаудиньо. У ЦСКА не вне игры Карраскаль и Медина, если не считать офсайды по ходу матчей. "Динамо" потеряло Шиманьски — сопоставимый уход с потерей Мозеса, который планировался на сезон в роли "десятки". Но даже без нигерийца Абаскаль справился. Понятно, что с ЦСКА вряд ли можно говорить, что одна из команд точно наработала на победу. Но не забываем, что Чалов сравнял счет после перерыва, "Спартак" вел.
Могли собрать девять побед подряд. И причина в нападении. Если Николсон, Зиньковский и Игнатов своей игрой ставили больше вопросов, чем давали ответов, то Промес и Соболев в ударе. Конечно, у них тоже бывают спады. А ротация третьего в атаке напоминает, что в середине поля теперь нет не только Мозеса, но и Мартинса — полузащитник активно поднимался в штрафную площадь, делая то, что мог бы Бакаев, если бы Зелимхан не приостановил карьеру на лавке в "Зените".
Абаскаль не жалуется, вечно ищет умных молодых ребят. Кроме Мелешина, который забил в РПЛ и кубке, есть хавбек Зорин. Против "Торпедо" 18-летний Даниил не сыграл так ярко, как против "Химок", когда отдал голевую передачу, но насыщение атаки людьми с пасом и понимаем, как нужно открываться, влияет на серию "Спартака". Вспомните, как Николсон ужасно играл против "Пари НН" в Нижнем Новгороде, а потом забил такой важный ответный мяч. Открыл Промесу путь к победе».