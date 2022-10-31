Вымучали. «Спартак» с трудом обыграл «Торпедо» и продолжил погоню за «Зенитом»

Московский «Спартак» обыграл столичное «Торпедо» (1:0) в домашнем матче 15‑го тура РПЛ. Мяч на счету Квинси Промеса. Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка и после 15‑ти туров идет второй в турнирной таблице РПЛ, «Торпедо» (6) занимает последнюю строчку.

Промес, как хранитель традиций

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак вспоминает историю противостояния команд и изучает стартовые составы, которые Гильермо Абаскаль и Андрей Талалаев выбрали на матч.

«Одно из старейших столичных дерби возвращается в заключительном туре первого круга! Впервые "Спартак" и "Торпедо" встретились в чемпионате СССР аж в 1938 году, однако из-за вылета автозаводцев из премьер-лиги не играли более семи лет. Памятуя об этом, спартаковцы вышли на этот матч в стильной ретро-форме с традиционной полосой на груди и без упоминания спонсора.

А вот последний матч между этими командами датирован 21 марта 2015 года. Лишь один игрок красно-белых может помнить ту игру. Это Квинси Промес, и забивший тогда единственный мяч. Спустя семь лет он по-прежнему является лидером своей команды и приносит "Спартаку" победу над автозаводцами. Отбыв дисквалификацию, он вернулся на левый край нападения, составив атакующее трио с Александром Соболевым и Шамаром Николсоном. В прошлом туре с "Химками" (5:0) эта пара форвардов действовала очень ярко.

Торпедовцы в двух предыдущих играх чемпионата потерпели по минимальному поражению от "Локомотива" и "Ахмата", так что Андрею Талалаеву требовалось внести какие-то изменения. По сравнению с матчем в Грозном он сделал четыре перестановки: в обороне появился Олег Кожемякин, в средней линии — Михаил Каймаков и Боян Роганович, в нападении — Максим Турищев вместо Игоря Лебеденко».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Этим и прекрасен футбол. Неважно, на каком месте команды в таблице. Важно то, что они показывают на поле. Сегодня мы контролировали ход матча. Но так бывает, когда мяч не идет в ворота. Мы не смогли забить в первом тайме. Забив после перерыва, мы старались увеличить преимущество, и нам есть над чем работать: контроль игры, реализация моментов. Нам нужно быть более решительными. У нас молодая команда, мы хотим прибавлять. Отдельно хочу поздравить Романа Зобнина с 200-м матчем за «Спартак». Важно для наших молодых игроков иметь рядом такого опытного игрока.

«Торпедо» сделало ставку на оборону

Автор Rusfootbal.info Антон Мозговой отдает должное голкипера автозаводцев Александру Довбне, который уверенно действовал в первом тайме.

«И при предыдущих тренерах "Торпедо" делало ставку на оборону. А теперь, при Талалаеве, команда и вовсе выходит на матчи, застегнувшись на все пуговицы. Наверное, глядя на уничтожение "Химок", которые при Спартаке Гогниеве всё ещё мечтают об атакующем футболе, выбор Талалаева выглядит логичным.

И в матче со "Спартаком" было понятно, что единственный шанс "Торпедо" — закрыться и не пропустить. Встреча проходила именно по тому сценарию, который ожидался. "Торпедо" сразу отдало сопернику мяч, а затем выстроило эшелонированную оборону. Торпедовцы практически не переходили половину поля соперника, но и лишних шансов "Спартаку" не давали. Понятно, что при такой игре нужны были безошибочные действия защитников.

В целом, "Торпедо" удавалось справляться, защитники очень плотно опекали соперников, но главным героем, вне всяких сомнений, был голкипер Александр Довбня. Любопытно, что Довбне не впервые совершать геройские подвиги в матчах со "Спартаком". Как-то он в двух матчах со "Спартаком" за "СКА-Хабаровск" пропустил всего один мяч, хотя суммарно по его воротам пробили более 70 раз.

Календарь и таблица РПЛ

С каждой следующей атакой "Торпедо" обретало уверенность. Статистика была красноречива: 5-0 в пользу "Спартака" по ударам по воротам. Но каких-то супермоментов у красно-белых не было, хоть Довбне и регулярно приходилось вступать в игру».

Андрей Талалаев Главный тренер «Торпедо» Хорошая игра. В первом тайме 15 минут действовали так, как планировали. Потом немного отдали инициативу. Во втором тайме после пропущенного мяча были вынуждены открываться, получили несколько быстрых атак. Заменами нейтрализовали преимущество «Спартака». Поблагодарил футболистов, качество игры улучшается. Единственное, не хватает мастерства в завершении, будем работать над этим.

Спартаковцы сами себе мешали забить

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин критикует игру красно-белых в атаке, отмечая ее неэффективность.

«Гильермо Абаскаль выставил на этот матч всю ударную тройку в атаке: Соболев-Промес-Николсон. Они были вправе перемещаться с одной позиции на другую, стараясь как-то запутать оборону соперника. Но из всей этой чехарды с перемещениями в атаке страдали больше всего спартаковцы, поскольку красно-белые при подступах к штрафной площади торпедовцев немало суетились, допуская к тому же много ошибок в передачах партнерам.

Больше всего хлопот обороне "Торпедо" доставлял правый фланг хозяев поля, где постоянно уходил вперед защитник Денисов. Играл он настойчиво, смело и быстро, дабы завершить свое очередное подключение острой передачей в район штрафной площади, где мяч мог попасть кому-то из многочисленных партнеров.

Спартаковцев действительно в районе ворот "Торпедо" обычно скапливалось немало, только вот многие забросы в эту зону у спартаковцев были малоэффективны, поскольку и торпедовцев там оказывалось не меньше. А в этой суете приходилось рассчитывать либо на чудесный случай, либо на ошибку обороны… Но этого не происходило. Причем даже в таких ситуациях, когда мяч метался у ворот, попадая от ног защитников опять-таки во вратаря».

Игорь Лебеденко Нападающий «Торпедо» Да, наша игра стала более энергозатратной, особенно в передней линии, поэтому футболистов «хватает» на тайм. Но глядя на команду в целом, нельзя сказать, что мы просели физически. Мы усиливались в течение матча и играли до последнего. Как пример угловой на добавленной минуте и попытка забить Нетфуллиным. Будем работать — будем сильнее. И тогда нас «будет хватать» не на 90, а на 120 минут. Я устал от поражений, от недобора очков. Хочу пожелать терпения нам и тем, кто переживает за нас. Выпало такое время, что дважды поменялся тренерский штаб. Мы перестраивались, допускали ошибки. С теми, кто есть и кто будет зимой, будем выкарабкиваться. У меня есть уверенность, что мы останемся в РПЛ, так как нет большого отрыва от команд, которые идут немного выше нас.

Промес победил «проклятье Довбни»

Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский отмечает, что единственный гол в матче забил тот, от кого это и ожидалось — лучший бомбардир красно-белых.

«От Промеса, учитывая давление "Спартака", можно было ждать гола, но в первом тайме он отметился странной жёлтой карточкой. Довбня бросал мяч на партнёра, а Квинси зачем-то поднял руку. Пятая жёлтая для лидера "Спартака" в этом розыгрыше РПЛ.

"Торпедо" в итоге отбилось в первом тайме, но это было на тоненького. Хотя статистика не выглядела убойной: по ударам всего 8:3 в пользу "Спартака", в створ — 5:0.

В начале второго тайма "проклятье Довбни" для "Спартака" достигло пика. Как ещё объяснить, что Промес не попал в пустой угол? Зато уже спустя пару минут Квинси исправился и всё же забил, хоть и не без везения.

После долгожданного гола "Спартак" постепенно сбавил в агрессии и позволил "Торпедо" больше владеть мячом. Подходов у гостей стало больше, но возможностей в атаке всё равно не хватало. Зато у красно-белых никуда не пропали контратаки — голевые моменты никуда не делись даже после снижения темпа. И особую роль в этом сыграл Александр Селихов, чьи точные выносы позволяли моментально преодолевать центр поля».

Александр Соболев Нападающий «Спартака» Согласен, что был напряженный поединок. Удивлен, что много моментов не реализовали, могли забивать больше. «Торпедо» хорошая команда. Это дерби. Повторюсь, что мы не реализовали свои же моменты. Погода? Да нормально, я сибиряк. Особо не обращаю на это внимание. Почему не отличаюсь перфомансами, когда забиваю? Я не думаю об этом никогда. Это не моя история. Мне не так важны голы, сейчас уже немного повзрослел. Главное, чтобы мы забирали три очка.

«Спартак» спровоцировал скандал в «Торпедо»

Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров не оставил без внимания небольшой конфликт на бровке между наставником «Торпедо» и одним из игроков.

« В середине второго тайма Талалаев заменил Игоря Смольникова, чего трехкратный чемпион России в составе "Зенита" не понял. Сначала он ушел в раздевалку, затем вернулся и что-то начал в агрессивной форме говорить главному тренеру. Когда футболиста начали оттаскивать от Талалаева, тот начал огрызаться и выдергивать руку. Последнее место в чемпионате, непростые характеры Смольникова и Талалаева стали настоящей гремучей смесью. Теперь тренеру придется решать еще одну проблему помимо того, как спасти команду от вылета.

На 77-й минуте в эфире "Матч Премьер" была показана статистика, которая свидетельствовала о колоссальном преимуществе красно-белых — 9:2 по голевым моментам. Но счет оставался 1:0. Где-то спас Довбня, где-то сами хозяева допускали ошибки на финальной стадии. "Спартак" забил 25 мячей во вторых таймах — больше всех в чемпионате. Что Абаскаль точно умеет делать — так это влиять на ход встреч. На 80-й минуте красно-белые создали идеальную трехходовку в лице Пруцева, Промеса и Зобнина, но Роман не попал в дальний угол».

Нервная концовка

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что красно-белые, не сумев укрепить преимущество, сами себе устроили нервотрепку в конце матча.

«В концовке "Спартак" получил больше пространства впереди, но так и не забил второй, обеспечив себе нервную концовку. На последний угловой в штрафную красно-белых пришел даже Довбня, но для подвига это мало. За весь первый круг торпедовцы забили лишь семь мячей, меньше всех в лиге.

"Спартак" закончил первый круг минимальной победой и закрепил отличное впечатление от игры команды под руководством Абаскаля. Красно-белые вернулись на вторую строчку в таблице, за спиной максимально плотно расположились ЦСКА и "Ростов", подтянулось прибавившее в последнее время "Динамо".

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Борьба за серебро будет интересной, другой интриги наверху таблицы в нашем чемпионате нет. Внизу будет не менее интересно, и тут не все потеряно даже "Торпедо", у застрявшего на последней строчке».

Возвращением Мозеса и Мартинса сделает «Спартак» ещё сильнее

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что наставник красно-белых удачно справился с неожиданными потерями.

«У "Зенита" нет в лазарете Вендела и Клаудиньо. У ЦСКА не вне игры Карраскаль и Медина, если не считать офсайды по ходу матчей. "Динамо" потеряло Шиманьски — сопоставимый уход с потерей Мозеса, который планировался на сезон в роли "десятки". Но даже без нигерийца Абаскаль справился. Понятно, что с ЦСКА вряд ли можно говорить, что одна из команд точно наработала на победу. Но не забываем, что Чалов сравнял счет после перерыва, "Спартак" вел.

Могли собрать девять побед подряд. И причина в нападении. Если Николсон, Зиньковский и Игнатов своей игрой ставили больше вопросов, чем давали ответов, то Промес и Соболев в ударе. Конечно, у них тоже бывают спады. А ротация третьего в атаке напоминает, что в середине поля теперь нет не только Мозеса, но и Мартинса — полузащитник активно поднимался в штрафную площадь, делая то, что мог бы Бакаев, если бы Зелимхан не приостановил карьеру на лавке в "Зените".

Абаскаль не жалуется, вечно ищет умных молодых ребят. Кроме Мелешина, который забил в РПЛ и кубке, есть хавбек Зорин. Против "Торпедо" 18-летний Даниил не сыграл так ярко, как против "Химок", когда отдал голевую передачу, но насыщение атаки людьми с пасом и понимаем, как нужно открываться, влияет на серию "Спартака". Вспомните, как Николсон ужасно играл против "Пари НН" в Нижнем Новгороде, а потом забил такой важный ответный мяч. Открыл Промесу путь к победе».