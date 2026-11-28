прогноз на матч 20-го тура Первой лиги, ставка за 2.16

29 ноября в 20-м туре первенства России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Нижний Новгород». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

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«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» бьется за выживание. На текущий момент команда пребывает на 17-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Нефтехимик» набрал лишь 17 очков. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Ротор» — 2:1.

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До того «Нефтехимик» подписал мировую с «Шинником» — 1:1, а вот поединок с «Торпедо» завершился неудачей — 0:1. Команда не уступила в двух последних матчах.

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Состояние команды: «Нефтехимик» выигрывает со скрипом, да и в кадровом плане выглядит довольно скромно.

При этом «Нефтехимик» имеет явные проблемы с реализацией. Команда лишь на одно очко отстает от спасительной 15-й позиции. Да и 12 поражений в пассиве — явный показатель проблем в игре нижнекамцев. Да и тактика Роберта Евдокимова слишком заточена на оборону.

Команда твердо намерена выбраться из опасной зоны. Вот только как противостоять лидеру первенства с таким подбором игроков?!

«Нижний Новгород»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

При этом «Нижний Новгород» на 11 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забить удалось 56 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сенсационно уступила «Текстильщику» — 1:2.

До того «Нижний Новгород» переиграл «Торпедо» — 3:0, а вот несколько ранее разгромил костромской «Спартак» — 4:0. Команда в девяти гостевых матчах победила восемь раз.

Состояние команды: «Нижний Новгород» несется в РПЛ, да и в кадровом плане выглядит намного мощнее остальных.

При этом «Нижний Новгород» забивает больше всех в лиге. Ну а Вячеслав Грулёв уже настрелял 21 мяч в первенстве. Команда Вадима Гаранина сносит всех и вся на своем пути, но и от редких казусов не застрахована. Даже не в оптимальном составе нижегородцы не должны иметь проблем в Нижнекамске.

И уж точно команда будет действовать максимально активно. «Нижний Новгород» выглядит на голову сильнее соперника. И, конечно, снова забьёт Грулёв!

На что ставят в матче Нефтехимик — Нижний Новгород Букмекерские коэффициенты на матч Нефтехимик — Нижний Новгород: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нижний Новгород» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в 5.60.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.86, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.97.

Прогноз: «Нижний Новгород» в кадровом плане выглядит предпочтительнее оппонента, тогда как «Нефтехимику» натужно даются голы.

2.16 Победа «Нижнего Новгорода» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Нефтехимик» — «Нижний Новгород» позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Нижнего Новгорода» в 1-м тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.98 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.98 на матч «Нефтехимик» — «Нижний Новгород» позволит вывести на карту выигрыш 1980₽, общая выплата — 2980₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.98.

Пять причин, почему ставка зайдёт