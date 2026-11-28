29 ноября в 20-м туре первенства России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Нижний Новгород». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: «Нефтехимик» бьется за выживание. На текущий момент команда пребывает на 17-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Нефтехимик» набрал лишь 17 очков. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Ротор» — 2:1.
До того «Нефтехимик» подписал мировую с «Шинником» — 1:1, а вот поединок с «Торпедо» завершился неудачей — 0:1. Команда не уступила в двух последних матчах.
Состояние команды: «Нефтехимик» выигрывает со скрипом, да и в кадровом плане выглядит довольно скромно.
При этом «Нефтехимик» имеет явные проблемы с реализацией. Команда лишь на одно очко отстает от спасительной 15-й позиции. Да и 12 поражений в пассиве — явный показатель проблем в игре нижнекамцев. Да и тактика Роберта Евдокимова слишком заточена на оборону.
Команда твердо намерена выбраться из опасной зоны. Вот только как противостоять лидеру первенства с таким подбором игроков?!
«Нижний Новгород»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.
При этом «Нижний Новгород» на 11 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забить удалось 56 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сенсационно уступила «Текстильщику» — 1:2.
До того «Нижний Новгород» переиграл «Торпедо» — 3:0, а вот несколько ранее разгромил костромской «Спартак» — 4:0. Команда в девяти гостевых матчах победила восемь раз.
Состояние команды: «Нижний Новгород» несется в РПЛ, да и в кадровом плане выглядит намного мощнее остальных.
При этом «Нижний Новгород» забивает больше всех в лиге. Ну а Вячеслав Грулёв уже настрелял 21 мяч в первенстве. Команда Вадима Гаранина сносит всех и вся на своем пути, но и от редких казусов не застрахована. Даже не в оптимальном составе нижегородцы не должны иметь проблем в Нижнекамске.
И уж точно команда будет действовать максимально активно. «Нижний Новгород» выглядит на голову сильнее соперника. И, конечно, снова забьёт Грулёв!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нижний Новгород» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в 5.60.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.86, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.97.
Прогноз: «Нижний Новгород» в кадровом плане выглядит предпочтительнее оппонента, тогда как «Нефтехимику» натужно даются голы.
Ставка: Победа «Нижнего Новгорода» в 1-м тайме за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.98.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Нижнекамцы в среднем забивают реже гола за матч
- Нижегородцы победили в восьми выездных матчах из девяти
- «Нижний Новгород» забивает больше всех в лиге
- Нижнекамцы дома победили всего дважды в текущем первенстве
- «Нижний Новгород» одолел «Нефтехимик» в двух последних очных поединках