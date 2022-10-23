Справились без Промеса и Абаскаля. «Спартак» вернулся на вторую строчку в таблице

Подмосковные «Химки» с крупным счетом проиграли «Спартаку» (0:5) в гостевом матче 14‑го тура РПЛ. Дубль сделал Шамар Николсон, по мячу забили Михаил Игнатов, Павел Мелёшин и Павел Маслов. «Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (9) располагаются на 15‑й строчке.

«Спартаковское дерби» без Промеса и Абаскаля

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд, отмечая большое количество бывших спартаковцев в составе «Химок».

«Перед матчем расстановка сил была очевидной. "Спартак" при Гильермо Абаскале набрал впечатляющую форму — шесть побед в семи последних играх, из них три крупные, тогда как химчане после отставки Сергея Юрана до сих пор набрала всего два очка в девяти последних турах.

Правда, в этом матче наставник красно-белых участия не принимал — из-за дисквалификации в Дерби (его подменял Владимир Сливкович). Помимо испанца вне кромки поля за происходящим по той же причине наблюдали Квинси Промес и Даниил Хлусевич. Причем тренер смотрел футбол с клубной базы.

Перед стартовым свистком слово "Спартак" звучало чаще всего, ведь и у гостей очень многие имеют к нему самое прямое отношение. Начиная с имени главного тренера Спартака Гогниева и заканчивая семью (!) футболистами с красно-белым прошлым, в числе которых и Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов с Александром Руденко.

У всех по той или иной причине остался осадок после отъезда из Тушино. Даже воспитанников красно-белых у гостей оказалось не меньше. Чем не "спартаковское дерби"? Стоит также добавить, что эта игра — хороший пример тому, как на фоне еврокубкового бана и экономического кризиса в футболе изменился чемпионат России. В стартовых составах оказалось всего два футболиста без российского паспорта — по одному в каждой команде: Шамар Николсон (»Спартак«) и Неманья Главчич (»Химки«)».

Ошибки сгубили «Химки»

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин удивлен беспомощной игрой химчан в обороне — две серьезные ошибки привели к голам еще до перерыва.

«Если кто-то и предполагал до матча, что "Химки" будут больше играть от обороны, то он, конечно же, ошибался. Причин думать обратное было множество. Тут и сложная турнирная ситуация команды, и длинная серия без побед. Наконец, присутствие уже в стартовом составе сразу нескольких футболистов, когда-то игравших за "Спартак". А в резерве еще сидел вратарь Митрюшкин…

Но, никто и предположить не мог другое: насколько "Химки" при всей своей настроенности на активную игру, смогут критически ошибаться. Возможно, это тоже некий психологический момент, однако оба довольно быстрых гола в первом тайме спартаковцев стали следствием серьезных ошибок в обороне. Первую комбинацию начал Соболев, отобрав мяч у соперника, затем перевел на Зобнина. Тот ударил, вратарь отбил на Игнатова, и он спокойно открыл счет.

Возникли поначалу сомнения в том, не находился ли в этот момент в положении вне игры Николсон, не мешал ли он вратарю, вроде как загораживая ему картину происходившего? Думаю, что нет, потому что в момент удара Игнатова, вратарь "Химок" уже, как говорится, был отыгран и лежал на поле, не влияя на ситуацию. То есть, на удар Игнатова. Второй мяч, забитый вскоре Николсоном, и вовсе стал грубейшей ошибкой защитника Никитина. Он отдавал мяч назад вратарю, а его перехватил Николсон, опередил вратаря и спокойно закатил мяч в ворота».

Селихов сохранил ворота «сухими»

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев отдает должное голкиперу «Спартака» Александру Селихову, который сохранил ворота красно-белых в неприкосновенности.

«Хотя какого-то подавляющего игрового преимущества у "Спартака" не было, и главным героем второй половины тайма стал Селихов, выдавший пару шикарных сейвов. Один из них даже напомнил эпизод из матча с "Севильей" пятилетней давности, когда голкипер "отстегнул руку" и вытащил мяч из-под самой перекладины.

Во втором тайме вопрос стоял так: либо "Спартак" забивает третий и снимает все вопросы, либо "Химки" сокращают отставание и возвращают матчу интригу. Поначалу ближе к реальности был второй сценарий. Забить у "Химок" не получилось, а Селихов выдал еще два спасения, достойных самых топовых нарезок. Именно спартаковского голкипера в итоге признали лучшим игроком матча — совершенно заслуженно».

Удобная ситуация

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский считает, что после перерыва у «Химок», которым нужно было отыгрываться, не было шансов.

«После перерыва "Спартак" оказался в очень комфортной ситуации. "Химки" раскрылись — и их можно было брать голыми руками. Команда Гогниева играла в стиле Гогниева — ярко и темпераментно, но из-за этого регулярно нарывалась на контратаки. Сам тренер буквально бесился на бровке.

Именно в быстрой атаке "Спартак" забил третий мяч. Александр Соболев выцарапал мяч на углу штрафной и прострелил в центр на Шамара. Лёгкий рикошет, удар в противоход — и 3:0. Ямайский форвард воспользовался отсутствием Промеса и всерьёз заявил о себе. С другой стороны, дубль в ворота сегодняшних "Химок" — не показатель.

В последующие минуты "красно-белые" продолжили разрезать построения гостей скоростными выходами из обороны. "Спартаку" даже удалось забить — Антон Зиньковский откликнулся на ещё один шикарный прострел Соболева, но судьи углядели в атаке сомнительный офсайд у Николсона. На повторе ясно видно, что Шамар во время передачи стартует со своей половины поля. С другой стороны, его голова в этот момент находилась уже на половине соперника…»

Прервалась серия Соболева

Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский огорчен, что прервалась голевая серия нападающего «Спартака», которому не удалось отличиться в матче с «Химками».

«Усилия "Химок" к голу так и не привели, зато команда Спартака Гогниева откровенно наелась. "Спартак" этим с удовольствием воспользовался и пошёл добивать соперника. Сначала молодёжь организовала четвёртый гол: Павел Мелёшин забил с передачи Даниила Зорина. А напоследок забил Павел Маслов. Защитник давно в основе "Спартака", но для него это первый гол за взрослую команду.

В этом празднике жизни наверняка хотел, но так и не поучаствовал Соболев. Серия нападающего из восьми матчей подряд с голами оборвалась именно тогда, когда казалось, что без забитого мяча он с поля точно не уйдёт. Как же обидно!

"Спартак" благодаря этой победе и осечке ЦСКА взобрался на второе место. А вот "Химки" находятся в пугающем положении: даже такие достойные матчи не приносят очков. Как выбраться из зоны вылета в такой ситуации?»

Зиньковский удачно заменил Промеса

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов считает, что потеря главного бомбардира команды не сказалась на игре «Спартака» — по крайней мере в игре с «Химкам».

«Зиньковский, заменивший Промеса по позиции, провел на поле 76 минут и не отметился результативными действиями. Им был забит гол, но его отменили из-за офсайда, в который попал Николсон. В моменте со вторым голом Шамара Зиньковский находился в той же зоне, поэтому мог забить вместо ямайца. Он отлично участвовал в прессинге и поспособствовал первому голу партнера по нападению.

За время на поле Антон 9 раз потерял мяч, но эта статистика не должна пугать. Например, Промес в недавней победной встрече с "Нижним Новгородом" и вовсе 18 раз терял владение. Атакующие футболисты постоянно должны придумывать нестандартные решения, чтобы взломать оборону соперника. Отсюда и определенные неточности.

Но Зиньковский не выпадал из игры. У этого парня светлая голова, Антон понимает, как и что нужно делать для достижения результата. Вместе с Николсоном и Соболевым он постоянно создавал опасные моменты у чужих ворот. Возможно, с Промесом результат был бы еще более крупным. Но опасений накануне 14-го тура было намного больше, поэтому болельщики красно-белых могут смело выдохнуть.

Если раньше возможные травма или дисквалификация Промеса вызывали у спартаковцев страх, то матч с "Химками" показал, что не все так плохо. Если вдруг что — можно обойтись и без голландца. Тем более, и он не безгрешен, периодически "засыпая" на поле. Теперь Абаскаля ждет приятная головная боль — кого ставить в стартовый состав на место левого нападающего».