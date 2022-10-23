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    Юбилей Смолова. «Динамо» раскатало «Локомотив» в столичном дерби

    Реакция спортивных СМИ на результат столичного дерби в Черкизово

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    «Локомотив» — «Динамо»
    Московское «Динамо» в гостевой встрече победило «Локомотив» (3:1) в рамках 14‑го тура РПЛ. За «Динамо» голы забили Федор Смолов (33, пенальти), Арсен Захарян (64), Даниил Фомин (90+3, пенальти). У «Локомотива» мячом отметился Франсуа Камано (1). «Локомотив» занимает в таблице 14‑е место с 12 очками, а «Динамо» идет шестым (23 очка).

    Йоканович вернулся к классике

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы, которые выбрали на столичное дерби главные тренеры.

    «Железнодорожники только-только оставили позади пятиматчевую серию поражений, а бело-голубые четыре тура без побед (ничья и три поражения). Хотя в последнюю неделю немного поправили дела — обе команды одержали по победе в чемпионате, а затем в Кубке страны.

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    • У хозяев на повестке дня все еще задача выбраться из подвала турнирной таблицы. Пока ее решает и.о. главного тренера Андрей Федоров, зато в усиление ему добавили Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина. Они сохранили Дмитрия Баринова в центре обороны, но на сей раз отправили ему в пару Тина Едвая, а вместо Даниила Куликова бросили в бой Антона Миранчука, повысив таким образом атакующий потенциал команды.

    «Локомотив» — «Динамо»

    Славиша Йоканович по сравнению с предыдущим туром вернулся к расстановке 4-3-3, но Арсен Захарян по-прежнему располагается в середине поля, где ему проявить себя намного труднее. Ждем возвращения в строй Матиаса Норманна… Зато в обороне сразу два изменения по сравнению с игрой против "Оренбурга" (3:2) — Диего Лаксальт на левом краю, а Саба Сазонов в центре место Николаса Маричала».

    «Локомотив» забил в первой же атаке

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует удачное начало встречи для «Локомотива», сумевшего забить сверхбыстрый гол.

    «На дерби с "Локомотивом" "Динамо" вышло в необычной чёрной форме. Бело-голубые отказались от традиционных цветов по важной причине — сегодня исполнилось 93 года со дня рождения Льва Яшина. Легендарного советского вратаря прозвали Чёрный паук, отсюда и выбор формы на матч. А Йоканович поменял ещё и тактику, отказавшись от не сработавшей в последнем туре РПЛ схемы 4-4-2. Константин Тюкавин вернулся на скамейку, там же, к слову, оказался и автор гола "Оренбургу" Сергей Паршивлюк.

    «Локомотив» — «Динамо»

    Уже через 20 секунд болельщики "Динамо" наверняка подумали о том, что новая форма — нефартовая. "Локомотив" забил в первой же атаке! Гол стал следствием проигрышей динамовцами нескольких индивидуальных дуэлей. Диего Лаксальт, поменявший Паршивлюка, не помешал Гирано Керку принять мяч и сделать тонкий пас пяткой, Муми Нгамалё не заблокировал кросс Дмитрия Живоглядова, а Саба Сазонов и Эли Даса вообще заняли какие-то странные позиции, поэтому Франсуа Камано замкнул дальнюю штангу.

    Календарь и таблица РПЛ

    "Локомотив", фактически начав игру со счёта 1:0, получил возможность действовать на контратаках — то, что и нужно было временному главному тренеру железнодорожников Андрею Фёдорову».

    Юбилейный гол Смолова

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев поздравляет Федора Смолова с сотым мячом в премьер-лиге, который тот забил в ворота бывшей команды.

    «А "Динамо" правильно отреагировало на этот ушат холодной воды — не расклеилось, а пошло реабилитироваться. И полностью забрало игру в свои руки. Даже после того, как гости отыгрались, рисунок игры не изменился — бело-голубые владели преимуществом, активнее атаковали.

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    • И вполне могли уже в первом тайме повести в счете. Поначалу "Локомотив" спасал Гильерме, вытащивший удары Фернандеса и Смолова, еще в одном эпизоде парагвайский защитник пробил выше ворот, но натиск закончился попаданием в руку Миранчука в штрафной. Вообще-то в РПЛ у бело-голубых без промаха бьет Фомин, но на сей раз капитан уступил Смолову. Федор, видимо, помнил, что в прошлом сезоне забивал в обоих матчах соперников. Причем в первом круге за красно-зеленых, а во втором — за бело-голубых. Продлил серию и на этот раз. А гол стал для него юбилейным — сотым в премьер-лиге.

    «Локомотив» — «Динамо»

    Вот только именно Смолову суждено было стать антигероем следующего эпизода, когда Захарян поразил ворота и успел отметить забитый мяч. ВАР усмотрел, что микроскопический офсайд Федора не был пассивным — он перекрыл обзор Гильерме при добивании. Так что вся интрига сохранилась на второй тайм».

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    Сомнительная перестановка

    Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский считает, что игру «Локомотива» сломало странное тактическое решение тренера Андрея Федорова.

    «Едва увидев стартовый состав "Локо", многие задались резонным вопросом: почему именно Дмитрий Баринов играет в центре обороны? При этом, и. о. главного тренера команды Андрей Фёдоров предпочёл поставить в опорную зону Станислава Магкеева, у которого гораздо больше опыта в защите. После перерыва эта оригинальная перестановка стала вызывать ещё больше сомнений.

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    • После 50-й минуты "Локо" начал раз за разом проваливаться в центре поля, позволяя "Динамо" убегать в быстрые атаки. Одну из таких атак удалось прервать лишь в непосредственной близости от собственной штрафной — с помощью фола на жёлтую карточку. Горчичник получил как раз Магкеев, сбивший рвавшегося к воротам Даниила Фомина. После удара Захаряна со штрафного мяч угодил в голову Тину Едваю, а от неё предательски отскочил в ворота — Гилерме никак не мог среагировать на такой коварный рикошет!

    «Локомотив» — «Динамо»

    "Локо" явно не хватало драйва. Возможно, в команде действительно царит настроение, описанное Бариновым в одном из недавних интервью. "Железнодорожники" почти не доводили атаки до ударов, а "Динамо" тем временем создало целую серию опасных моментов — лишь реакция Гильерме помогла хозяевам сохранить минимальное отставание.

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    • В очередной раз проявилась слабость "Локо" в середине. "Динамо" останавливало все атаки соперника ещё в зародыше — Антону Миранчуку, Вильсону Изидору, Камано и другим игрокам атаки приходилось в основном принимать мяч спиной к воротам. Чуть лучше ситуация вроде бы стала с выходом Даниила Куликова, умеющего сделать первую передачу, но принципиально ситуация не изменилась. А под конец Максим Ненахов ещё и привёз второй одиннадцатиметровый, который спокойно реализовал Даниил Фомин».

    «Динамо» играло лучше, чем соперник

    Автор Soccer.ru Вадим Багров делает выводы по игре бело-гобых с «Локомотивом», считая победу «Динамо» абсолютно заслуженной.

    «Стоит ли много спорить о пенальти? Понятно, что есть рекомендации не указывать на точку, если игрок обороны инстинктивно защищал лицо. Но есть рекомендация фиксировать фол, когда футболист совершил действие конечностями в сторону, или пытался схитрить — выставить игру руками за попытку закрыть лицо. На усмотрение судьи, как и отмена гола Захаряна ударом в пустой угол. Смолов всем свои видом показывал, что не мешает Гильерме бежать в угол, Маринато туда просто не успевал. Но судьи посчитали положение Федора активным, гол отменили.

    «Локомотив» — «Динамо»

    "Динамо" по делу вышло вперед, у них было намного больше конкретики у чужих ворот. Наконец увидели улыбку Захаряна — забил всего второй мяч в РПЛ в новом сезоне. Зато у "Динамо" были проблемы во взаимодействиях на флангах. Опытные Даса и Лаксальт играли сами по себе, а не в четких связках с вингерами. Макаров и Нгамалё немало перемещались полем, смещались в глубину, уходили с бровок. И все это не приводило к множеству четких моментов, ведь латерали провели вроде бы активный, но очень продуктивный поединок.

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    • Вероятно, Грулева и Тюкавина стоило раньше выпускать на поле, ведь Макаров и Смолов довольно быстро устали. Особенно актуальный комментарий с учетом, что молодые нападающие успели нанести пять ударов по чужим воротам. Константин дополнительно заработал пенальти, который реализовал Фомин. К слову, полузащитники — Даниил и его коллега Кутицкий, провели хороший поединок, ведь обеспечили вместе с Захаряном (7 созданных моментов) своей команде перевес по владению мячом».

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