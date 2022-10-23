Юбилей Смолова. «Динамо» раскатало «Локомотив» в столичном дерби

Московское «Динамо» в гостевой встрече победило «Локомотив» (3:1) в рамках 14‑го тура РПЛ. За «Динамо» голы забили Федор Смолов (33, пенальти), Арсен Захарян (64), Даниил Фомин (90+3, пенальти). У «Локомотива» мячом отметился Франсуа Камано (1). «Локомотив» занимает в таблице 14‑е место с 12 очками, а «Динамо» идет шестым (23 очка).

Йоканович вернулся к классике

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы, которые выбрали на столичное дерби главные тренеры.

«Железнодорожники только-только оставили позади пятиматчевую серию поражений, а бело-голубые четыре тура без побед (ничья и три поражения). Хотя в последнюю неделю немного поправили дела — обе команды одержали по победе в чемпионате, а затем в Кубке страны.

У хозяев на повестке дня все еще задача выбраться из подвала турнирной таблицы. Пока ее решает и.о. главного тренера Андрей Федоров, зато в усиление ему добавили Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина. Они сохранили Дмитрия Баринова в центре обороны, но на сей раз отправили ему в пару Тина Едвая, а вместо Даниила Куликова бросили в бой Антона Миранчука, повысив таким образом атакующий потенциал команды.

Славиша Йоканович по сравнению с предыдущим туром вернулся к расстановке 4-3-3, но Арсен Захарян по-прежнему располагается в середине поля, где ему проявить себя намного труднее. Ждем возвращения в строй Матиаса Норманна… Зато в обороне сразу два изменения по сравнению с игрой против "Оренбурга" (3:2) — Диего Лаксальт на левом краю, а Саба Сазонов в центре место Николаса Маричала».

«Локомотив» забил в первой же атаке

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует удачное начало встречи для «Локомотива», сумевшего забить сверхбыстрый гол.

«На дерби с "Локомотивом" "Динамо" вышло в необычной чёрной форме. Бело-голубые отказались от традиционных цветов по важной причине — сегодня исполнилось 93 года со дня рождения Льва Яшина. Легендарного советского вратаря прозвали Чёрный паук, отсюда и выбор формы на матч. А Йоканович поменял ещё и тактику, отказавшись от не сработавшей в последнем туре РПЛ схемы 4-4-2. Константин Тюкавин вернулся на скамейку, там же, к слову, оказался и автор гола "Оренбургу" Сергей Паршивлюк.

Уже через 20 секунд болельщики "Динамо" наверняка подумали о том, что новая форма — нефартовая. "Локомотив" забил в первой же атаке! Гол стал следствием проигрышей динамовцами нескольких индивидуальных дуэлей. Диего Лаксальт, поменявший Паршивлюка, не помешал Гирано Керку принять мяч и сделать тонкий пас пяткой, Муми Нгамалё не заблокировал кросс Дмитрия Живоглядова, а Саба Сазонов и Эли Даса вообще заняли какие-то странные позиции, поэтому Франсуа Камано замкнул дальнюю штангу.

Календарь и таблица РПЛ

"Локомотив", фактически начав игру со счёта 1:0, получил возможность действовать на контратаках — то, что и нужно было временному главному тренеру железнодорожников Андрею Фёдорову».

Юбилейный гол Смолова

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев поздравляет Федора Смолова с сотым мячом в премьер-лиге, который тот забил в ворота бывшей команды.

«А "Динамо" правильно отреагировало на этот ушат холодной воды — не расклеилось, а пошло реабилитироваться. И полностью забрало игру в свои руки. Даже после того, как гости отыгрались, рисунок игры не изменился — бело-голубые владели преимуществом, активнее атаковали.

И вполне могли уже в первом тайме повести в счете. Поначалу "Локомотив" спасал Гильерме, вытащивший удары Фернандеса и Смолова, еще в одном эпизоде парагвайский защитник пробил выше ворот, но натиск закончился попаданием в руку Миранчука в штрафной. Вообще-то в РПЛ у бело-голубых без промаха бьет Фомин, но на сей раз капитан уступил Смолову. Федор, видимо, помнил, что в прошлом сезоне забивал в обоих матчах соперников. Причем в первом круге за красно-зеленых, а во втором — за бело-голубых. Продлил серию и на этот раз. А гол стал для него юбилейным — сотым в премьер-лиге.

Вот только именно Смолову суждено было стать антигероем следующего эпизода, когда Захарян поразил ворота и успел отметить забитый мяч. ВАР усмотрел, что микроскопический офсайд Федора не был пассивным — он перекрыл обзор Гильерме при добивании. Так что вся интрига сохранилась на второй тайм».

Сомнительная перестановка

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский считает, что игру «Локомотива» сломало странное тактическое решение тренера Андрея Федорова.

«Едва увидев стартовый состав "Локо", многие задались резонным вопросом: почему именно Дмитрий Баринов играет в центре обороны? При этом, и. о. главного тренера команды Андрей Фёдоров предпочёл поставить в опорную зону Станислава Магкеева, у которого гораздо больше опыта в защите. После перерыва эта оригинальная перестановка стала вызывать ещё больше сомнений.

После 50-й минуты "Локо" начал раз за разом проваливаться в центре поля, позволяя "Динамо" убегать в быстрые атаки. Одну из таких атак удалось прервать лишь в непосредственной близости от собственной штрафной — с помощью фола на жёлтую карточку. Горчичник получил как раз Магкеев, сбивший рвавшегося к воротам Даниила Фомина. После удара Захаряна со штрафного мяч угодил в голову Тину Едваю, а от неё предательски отскочил в ворота — Гилерме никак не мог среагировать на такой коварный рикошет!

"Локо" явно не хватало драйва. Возможно, в команде действительно царит настроение, описанное Бариновым в одном из недавних интервью. "Железнодорожники" почти не доводили атаки до ударов, а "Динамо" тем временем создало целую серию опасных моментов — лишь реакция Гильерме помогла хозяевам сохранить минимальное отставание.

В очередной раз проявилась слабость "Локо" в середине. "Динамо" останавливало все атаки соперника ещё в зародыше — Антону Миранчуку, Вильсону Изидору, Камано и другим игрокам атаки приходилось в основном принимать мяч спиной к воротам. Чуть лучше ситуация вроде бы стала с выходом Даниила Куликова, умеющего сделать первую передачу, но принципиально ситуация не изменилась. А под конец Максим Ненахов ещё и привёз второй одиннадцатиметровый, который спокойно реализовал Даниил Фомин».

«Динамо» играло лучше, чем соперник

Автор Soccer.ru Вадим Багров делает выводы по игре бело-гобых с «Локомотивом», считая победу «Динамо» абсолютно заслуженной.

«Стоит ли много спорить о пенальти? Понятно, что есть рекомендации не указывать на точку, если игрок обороны инстинктивно защищал лицо. Но есть рекомендация фиксировать фол, когда футболист совершил действие конечностями в сторону, или пытался схитрить — выставить игру руками за попытку закрыть лицо. На усмотрение судьи, как и отмена гола Захаряна ударом в пустой угол. Смолов всем свои видом показывал, что не мешает Гильерме бежать в угол, Маринато туда просто не успевал. Но судьи посчитали положение Федора активным, гол отменили.

"Динамо" по делу вышло вперед, у них было намного больше конкретики у чужих ворот. Наконец увидели улыбку Захаряна — забил всего второй мяч в РПЛ в новом сезоне. Зато у "Динамо" были проблемы во взаимодействиях на флангах. Опытные Даса и Лаксальт играли сами по себе, а не в четких связках с вингерами. Макаров и Нгамалё немало перемещались полем, смещались в глубину, уходили с бровок. И все это не приводило к множеству четких моментов, ведь латерали провели вроде бы активный, но очень продуктивный поединок.

Вероятно, Грулева и Тюкавина стоило раньше выпускать на поле, ведь Макаров и Смолов довольно быстро устали. Особенно актуальный комментарий с учетом, что молодые нападающие успели нанести пять ударов по чужим воротам. Константин дополнительно заработал пенальти, который реализовал Фомин. К слову, полузащитники — Даниил и его коллега Кутицкий, провели хороший поединок, ведь обеспечили вместе с Захаряном (7 созданных моментов) своей команде перевес по владению мячом».