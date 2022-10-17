Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» устроили шоу на «ВЭБ Арене»

Столичные ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в московском дерби 13-го тура РПЛ (2:2). Счет голам в матче на 17-й минуте открыл форвард армейцев Федор Чалов. После перерыва «Спартак» дважды поразил ворота Игоря Акинфеева — голы на свой счет записали полузащитник Антон Зиньковский и форвард Александр Соболев. На 70-й минуте встречи Чалов вернул равенство в счете, оформив дубль.

Карасев пожалел Промеса

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов изучает стартовые составы команд и отмечает, что главная звезда «Спартака» Квинси Промес начал встречу более чем неудачно.

«Гильермо Абаскаль вернулся к паре форвардов Александр Соболев — Квинси Промес. Игравший в прошлом туре в основе Шамар Николсон начал дерби на скамейке. Очевидно, это решение было связано и с восстановлением Михаила Игнатова. Владимир Федотов, в свою очередь, возвратил в основу спустя пару туров Бактиёра Зайнутдинова и Хесуса Медину (напомним, Константин Кучаев получил травму). В таких матчах, как дерби ЦСКА — "Спартак", играют те, в кого тренеры больше всего верят.

Хуже всех в главную игру первого круга вошёл тот, от кого ждали больше всего — Промес. Уже на первой минуте голландец своим обрезом едва не "привёз" гол в ворота "Спартака", а потом попался на провокацию Виллиана Роши. Промесу повезло, что судья Сергей Карасёв решил не портить дерби ранним удалением и ограничился предупреждением. Этот эпизод ещё сильнее завёл принципиальных соперников. Каким же ураганным было дерби, особенно в первые полтайма!

Абаскаль тактически подстроился под ЦСКА: красно-белые начали матч с тремя центральными защитниками, причём при владении Миха Мевля мог подниматься выше. Но план испанского тренера не сработал. Красно-белые с трудом выходили со своей половины поля — армейцы быстро возвращали себе мяч. И хорошо разворачивали атаки, растягивая тройку центрхавов "Спартака". Подготовленные Федотовым стандарты тоже удивляли гостей. Совершенно потрясающий момент с ошибкой Александра Селихова на угловом и выносом Даниила Денисова мяча с линии после удара Зайнутдинова!».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Не сказал бы, что не вышли на второй тайм. Сработали плохо на левом фланге, позволили Зиньковскому нанести удар. Во втором голе позволили сопернику нанести удар. Но потом не развалились, смогли сравнять счет. Первый тайм мы доминировали, создавали. Был миллион предпосылок. Итог можно считать закономерным.

Помутнение Зобнина

Автор Sport24 Богдан Горбунов выделяет эпизод с первым голом армейцев, произошедший при довольно спорных, на взгляд красно-белых, обстоятельствах.

«Однако для "Спартака" неприятности на этом не закончились: на 18-й минуте ЦСКА открыл счет. К сожалению, этот момент тоже выдался очень странным и скандальным. Поначалу ничего не предвещало беды: Роман Зобнин разгонял спартаковскую атаку. Но затем он увидел лежащих на газоне Рошу и Промеса и решил продемонстрировать фейр-плей: полузащитник поднял руки, показывая жестом — "Спокойно, надо остановить игру".

Тем не менее ближайший соперник — Гайич этого не заметил, потому что следил лишь за мячом. Серб продолжил игру и выдал классный ассист на Чалова. Тот пропихнул мяч мимо Мевли и открыл счет, забив первый гол в карьере "Спартаку". После Зобнин предъявлял претензии Гайичу, а его партнеры — судье Карасеву.

Однако к возражениям спартаковцев, разумеется, никто не прислушался. Даже несмотря на то, что ЦСКА проигнорировал фэйр-плей, мяч был забит по правилам. Впрочем, как бы не было обидно Зобнину и его партнерам, прежде всего полузащитнику нужно было пенять на себя. Удивительно, что такой опытный футболист вместо того, чтобы выбить мяч в аут, пытался что-то объяснить иностранцу, который был увлечен игрой и ничего не замечал вокруг себя».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Экономии сил не было. В футболе так не бывает. Так это не работает. Нужно понимать, что за первые 15 минут мы получили две желтые карточки, что сказалось на футболистах в моральном плане. Они не могут продолжать играть так же, несмотря на их опыт. Было три эпизода: момент с пропущенным голом и карточки. Все в совокупности привело к необходимости во времени переварить это. У нас молодая команда. Для них этот матч был тестом на зрелость. В таких обстоятельствах они себя чувствуют ограниченно. Команда прогрессирует, извлекает урок. На второй тайм ты выходишь после разговора тет-а-тет, успокоившись.

Джокер Зиньковский

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев хвалит Гильермо Абаскаля за удачные замены, позволившие сравнять счет.

«После гола игра порой напоминала базар. Соперники спорили, получали предупреждения. А Соболев в штрафной площади упал под гнетом Зайнутдинова. Однако легкий контакт впечатления на рефери не произвел. И к монитору его не позвали. Хозяева смотрелись интереснее, но Карраскаль и Чалов не дружили с последним пасом и ударом.

Вместе со свистком на перерыв обменялись репликами тренеры Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль. Особенно усердствовал испанец, разумеется, без переводчика. Второй тайм гости начали без Мевли и Литвинова. Их заменили Маслов и Зиньковский. Абаскаль рисковал, оголяя опорную зону? Наверное. Но риск с лихвой окупился.

Именно Зиньковский внес перелом в игру, сравняв на 53-й минуте счет. Он долго "голосовал" на правом фланге. А когда получил мяч, резко сместился в центр и метров с 27-ми хлестко пробил в дальний угол. Такой удар не для нынешнего Акинфеева, к тому же снова вышедшего в рейтузах».

Александр Соболев Нападающий «Спартака» Игра была очень интересной. Думаю, лучшее дерби было тогда, когда мы выиграли 3:2 в Кубке, но это, наверное, одно из лучших по эмоциям и накалу. Первый гол ЦСКА? В том эпизоде Рома Зобнин оставил мяч. Это будет на совести Гайича. После гола он побежал к Зобнину и начал радоваться. Ну не знаю. Какое‑то неуважение к сопернику. Рома мог бы в принципе продолжить атаку, так как лежал игрок ЦСКА, но Рома решил отнестись с уважением к сопернику и остановиться.

Гол Соболева и гениальный ход Федотова

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский считает, что наставник ЦСКА умеет делать не менее успешные замены, которые позволили армейцам уйти от поражения.

«Но есть у "красно-белых" и ещё один лидер — Александр Соболев. Спустя 4 минуты после гола Зиньковского форвард, ещё недавно носивший обидное прозвище Дельфин, вывел свою команду вперёд. Александр безупречно реализовал выход один на один, а голевую передачу на нападающего сделал его любимый партнёр — Квинси Промес. Теперь Соболев забивает уже в 8 матчах подряд. Как тебе такое, Эрлинг Холанд?

Владимир Федотов отреагировал радикально. С поля ушли звёздные легионеры ЦСКА — Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. Последний явно был очень недоволен решением тренера и что-то высказывал тому, усаживаясь на лавку. Вместо иностранцев вышли Иван Обляков и Никита Ермаков. Отчасти это было похоже на жест отчаяния.

Однако оказалось, что Федотов знал, что делал. По крайней мере, выход Облякова окупился практически сразу. Иван оказался на правом фланге и навесил в штрафную. Там мяч нашёл голову Чалова — и Фёдор оформил дубль. Он никогда раньше не забивал "Спартаку" за всю карьеру, а тут сразу стрельнул дуплетом!»

Федор Чалов Форвард ЦСКА Ну да, в первом тайме могли забить больше, чем один. Дальше было бы проще. Нам нужно прибавлять в этом, но опять же нужно прибавлять в командной игре. О чем спорили с Джикией после первого гола? Я, честно сказать, не понял… Карраскаль лежал, они продолжили игру, мы отняли мяч и продолжили атаку. Потом они сказали, что хотели выбить мяч. Правда, до конца не понял, что это было. В футбол надо играть до конца. Какие могут быть отмазки?

Смесь ММА и шахмат

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов в своем тактическом разборе матча находит за что похвалить обе команды, показавшие огненный и интересный футбол.

«В заключительные 15 минут обе команды сбавили обороты и куда реже рисковали — слишком велика цена ошибки. Но и 75 огненных минут хватило, чтобы удовлетворить самые зверские болельщицкие аппетиты. Довольными должны были остаться и тактические гики. Федотов шедеврально разобрал стартовый план "Спартака" и максимально подготовил команду к разоружению звездной парочки Промес — Соболев.

Но Абаскаль своими заменами и умением переключать схемы вышел из критической ситуации и за счет эффекта неожиданности смог изменить рисунок игры, надавив на уязвимые точки (в конкретном случае — на слабую работу на своей половине поля без мяча Медины и Карраскаля).

Вообще ЦСКА и "Спартак" — пожалуй, две лучшие команды РПЛ по сочетанию класса и интересных тактических ходов. "Зенит" реализовывает превосходство в качестве состава, "Ростов" и "Краснодар" пока молоды и сыроваты. А вот два московских гранда при не самых выдающихся ресурсах показывают зрелый и интересный футбол.

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Да, по уровню игры это не дерби образца нулевых годов или начала 2010-х, но именно за счет необычных ходов такие матчи врезаются в память. Спасибо за это двум главным тренерам, подарившим нам смесь рубилова из ММА и эффектной шахматной партии».

Работа для судей

Автор Soccer.ru Сергей Иванов остался доволен работой судейской бригады на дерби, полном зашкаливающих эмоций и спорных моментов.

«Ожидания от дерби всегда повышенные, но, будем честны, далеко не всегда статус матча обозначает высокое качество игры или даже просто интересное течение встречи. Вероятно, обе команды настраивались по-особому на это дерби, но повлиял этот настрой на них по-разному, что вылилось в такой дебют, который мы наблюдали.

А там четко можно проследить, что в месте, где у ЦСКА настрой вылился в упорство в борьбе и активность, у "Спартака" разместилась нервозность и раздражительность. К исходу 15-минутки Промес и Соболев уже были на желтых карточках, причем проявив неуместную несдержанность. ВАР даже пришлось рассматривать эпизод с Квинси на предмет удаления.

Но Карасеву хватило смелости не поддаться распространенному тренду, при котором если ВАР зовет к экрану, значит, нужно принимать решение, к которому он вроде бы мотивирует. В данном случае — к красной карточке. Повторы же показали, что эмоциональное движение Промеса было весьма легким. Кажется, он сам в последний момент осознал, что ничего не ускользнет от видеокамер, поэтому одернул себя. Виллиану все равно хватило, чтобы упасть.

Куда ближе к красной карточке был подкат Соболева, но и там у Карасева нашлись формальные поводы не оставлять дерби в усеченном составе в самом дебюте. Он снова ограничился желтой карточкой. Это может вызывать претензии со стороны армейских болельщиков. В то же время спартаковцы припомнят падение того же Соболева в борьбе с Зайнутдиновым, который вроде как приобнял форварда в штрафной. Осталось без судейской реакции».