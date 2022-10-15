Блеклая игра, важная победа. «Локомотиву» срочно нужен главный тренер, впереди борьба за выживание

«Локомотив» выиграл у «Торпедо» 1:0 в матче 13-го тура РПЛ. Победный гол забил Артем Карпукас. «Железнодорожники» прервали серию из пяти поражений подряд в чемпионате.

Неуверенное преимущество

Обозреватель «Чемпионата» Михаил Рождественский отметил, что моменты были у обеих команд и напряжение сохранялось финального свистка.

«По моментам "Локо" складывалось стойкое ощущение, что тренерский штаб сделал явную ставку на быстрый розыгрыш через центр. В этом плане возникал большой контраст с "Торпедо", которое предпочитало задействовать фланги.

Счёт обязывал "Торпедо" идти вперёд, но вся острота у хозяев осталась в первом тайме. А вот "Локо" должен был забивать второй. Например, за 20 минут до конца Максим Ненахов ворвался в штрафную и, вместо того чтобы пробить, подсунул мяч Франсуа Камано, под удар которого лёг защитник.

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На поле тем временем возникло персональное противостояние. Артём Самсонов жёстко действовал против вышедшего на замену Антона Миранчука. После пары стыков полузащитник "Локо" начал закипать и даже получил жёлтую за эмоции.

Вы хотите, чтобы мы все исправили за три дня? Это невозможно. Первые 15 минут были очень тяжелые. Надо было голову на место поставить. Андрей Федоров

"Локо" благодаря победе в дерби наконец прервал ужасную серию из пяти поражений в РПЛ. Перед матчем у железнодорожников была перспектива опуститься на последнее место, но в итоге они выпрыгнули из зоны стыков, хоть и могут опуститься туда по итогам тура. А "Торпедо" продолжает постепенное возвращение в Первую лигу. Шесть очков в 13 матчах — после такого ещё никто не спасался».

Кризис «Локомотива» и борьба за выживание

Представитель СЭ Леонид Волотко попытался разобраться во внутренних проблемах «Локомотива». Он считает, что «Локо» нужно готовиться к серьезной борьбе за выживание.

«Первые решения и. о. тренера железнодорожников тоже показательны. За последние 1,5 года немецкие боссы потратили 11,2 миллиона евро (по данным Transfermarkt) на четырех центральных защитников, чтобы теперь эту позицию закрывал Дмитрий Баринов. Учитывая, что это случилось не первый раз, решение временного коуча неудивительно. Замена Худякова на Гильерме, а также перевод Магкеева в опорную зону тоже читались. Как и то количество проблем, с которыми "Локо" столкнулся в первом тайме.

До перерыва "Торпедо" как минимум играло на равных, а отрезками выглядело лучше. Что только укрепляло эффект от назначения Андрея Талалаева. Да, он возглавил команду впритык и до матча провел лишь пару тренировок (одна из которых — предыгровая). То есть ни о какой закладке базы и новой системе речи не шло. Но изменения в игре слишком бросались в глаза: даже минимума времени хватило, чтобы "Торпедо" прокачало баланс (несмотря на тройку центральных защитников, больше никаких "автобусов", провисающих зон и отсутствия мысли в позиционных атаках), а также прибавило в дисциплине и агрессии.

Вы знаете возможности этих футболистов. Они же не разучились играть! Три дня мы работали в основном над психологией, чтобы футболисты сбросили груз ответственности, который давит. Андрей Федоров

"Локо" старался играть смело, но действовал слишком неуверенно: ставка на индивидуальные качества Камано, Изидора и Игнатьева ничего не давала, единственный удар из штрафной нанес Тикнизян, а самым опасным моментом к перерыву стал гол Изидора, отмененный из-за офсайда.

Удивительно, что железнодорожники провели настолько слабый первый тайм — даже при Циннбауэре к ним особо не было вопросов. Зато команда хронически заваливала концовки. Федоров объяснил — все дело в психологии.

Календарь и таблица РПЛ

Сбрасывать груз ответственности в дерби пришлось в раздевалке. Команда мощно включилась после перерыва, быстро повела и долго не отпускала "Торпедо". Символично, что забил именно Карпукас — едва ли не единственный футболист "Локомотива", прогрессировавший, несмотря на кошмарный сезон.

План Талалаева, который работал в первом тайме, просто сломался. А "Локо" наконец-то качественно сыграл по счету: отошел назад, а на концовку освежил атаку Педриньо и Миранчуком, с выходом которых команда была ближе ко второму голу, чем к потере очков.

После этой победы атмосфера в команде отличная! Думаю, мы на пути к выздоровлению. Даниил Худяков

Победа над "Торпедо" стала первой с августа и на время вытащила железнодорожников из зоны стыков. Но очевидно, что с соперниками уровнем выше "Локомотиву" еще долго будет тяжело. А они как раз впереди: "Динамо", ЦСКА, набравший бешеную форму "Урал" и, наконец, "Спартак".

С таким календарем в Черкизово нужно как можно быстрее договариваться с Галактионовым и готовиться к новой битве за выживание. Выход из немецкого кризиса будет очень долгим».

Повода для радости мало

Антон Мозговой с Rusfootball считает, что эта победа ничего не значит. Все еще впереди, а победить «железнодорожникам» удалось за счет класса.

Мы не были в такой ситуации, не знали, что нам делать. Место в таблице? За остальных не могу сказать. Но на некоторых смотришь — им как будто до #####, прости Господи, что ругаюсь матом. Дмитрий Баринов

«Что касается "Локомотива", то игра "железнодорожников" совсем не блистала. Но главное "Локо" сделал — прервал ужасающую серию из пяти поражений подряд.

Вряд ли стоило ждать от "Локомотива" какой-то феерии, прошло ещё слишком мало времени после ухода предыдущего тренера. Но, в целом, "железнодорожники" выглядели так же серо, как и раньше. Просто класс команды оказался выше, чем у соперника».

Лучший игрок матча

Андрей Жаркой сайта «Футбол на куличках» отметил игру Артема Карпукса, гол которого и принес «Локо» долгожданную победу.

Сможет ли Талалаев исправить ситуацию в «Торпедо», зависит от всех нас… У нас есть сдвиги в этом плане… Как мне кажется, у нас на это все шансы, потому что не вижу какого-то превосходства в других командах. Игорь Смольников

«Полузащитник "Локомотива" стал главным героем матча. Артём, как обычно, проделал большой объём работы в центре поля. Он не только был хорош в разрушении атак соперника, но и регулярно участвовал в наступлениях своей команды. В начале второй половины встречи Карпукас собственными усилиями разогнал выпад "железнодорожников" и поразил ворота Бабурина, воспользовавшись передачей Игнатьева. Этот гол для Артёма стал первым в РПЛ, и он принёс "Локомотиву" важнейшую победу».