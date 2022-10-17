Трансферный дайджест. 11 — 17 октября

Артур

Полузащитник, «Ливерпуль», 26 лет

Как оказалось, для «Ливерпуля» 26-летний бразилец является не столь важным. Пункт с возможностью выкупа футболиста у «Барселоны» оказался просто рабочим моментом договора двух клубов.

Артур Мело globallookpress.com

Журналист Бен Джейкобс в своем Twitter сообщил, что Артур не входит в планы «Ливерпуля» и его подписали на короткую перспективу.

На данный момент полузащитник травмирован и не может играть. В его активе всего 13 сыгранных минут в составе «мерсисайдцев». Возможно, что именно эта травма и повлияла на решение клуба. С 8 октября Артур не выходит на поле. Ему нужно 3-4 месяца на восстановление.

После длительного отсутствия придется долго набирать форму. Сделать это будет еще сложнее в условиях отсутствия игрового времени.

Наш прогноз: Вернется в «Ювентус».

Хуан Куадрадо

Вингер, «Ювентус», 34 года

По данным Николо Скиры, «Юве» решил омолодить свой состав и распрощаться с некоторыми ветеранами.

Хуан Куадрадо globallookpress.com

Стало известно, что 34-летний Хуан Куадрадо не получил предложения о новом контракте и летом уйдет на правах свободного агента.

«Бьянконери» давно пора провести реформирование и влить свежую кровь. Команда столкнулась с большими проблемами, а большое количество возрастных футболистов только усугубляет ситуацию.

Помимо Куадрадо на выход указывают и Алексу Сандро, которому 31 год. Напомним, что оба футболиста выступают за «Ювентус» с 2015 года.

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Наш прогноз: За инсайдерской информацией наверняка последует официальное подтверждение.

Энцо Фернандес

Полузащитник, «Бенфика», 21 год

Полузащита «Барселоны» требует усиления и омоложения. Если верить Diario Sport, то в качестве изменений в тренерском штабе команды решили взять и сменить Серхио Бускетса.

Энцо Фернандес globallookpress.com

«Каталонцы» присматривают себе игрока «Бенфики» Энцо Фернандеса. В 9 матчах за клуб в чемпионате он забил гол и отдал голевую передачу. По данным источника, 21-летний игрок зацепил «Барсу» своим умением играть в касание и правильно располагаться на поле.

Да, Бускетс гениальный футболист, но возраст дает свое. В 34 года он не может предложить «блауграна» тот темп игры, который ей нужен. Команде Хави необходимо больше динамики, и достичь этого можно путем омоложения состава в том числе.

Ожидается, что конкуренцию «Барсе» может составить «Ливерпуль». Для обоих проблемой может стать цена. Он стоит 20 млн евро, но 5-летний контракт наверняка значительно завысит эту цифру.

Как бы там ни было, «Барселона» все еще на стадии перерождения и значит, что нас ждут новые трансферы.

Наш прогноз: «Барса» точно заменит Бускетса, но вопрос кандидата остается открытым.

Бенжамен Павар

Защитник, «Бавария», 26 лет

«Баварию» постепенно раскупают. После ухода Флика команда потеряла нескольких ключевых игроков. Теперь уйти может Павар, который, по данным Bayern & Germany, заинтересовался «Челси».

Бенжамен Павар globallookpress.com

В этом есть определенный смысл. 26-летний футболист вполне может сыграть на позиции фулл-бека, которого «аристократы» регулярно используют в своей расстановке. Если слева у них есть как минимум два игрока на это место, то справа хорошей замены Рису Джеймсу нет.

Уход Сесара Аспиликуэты только обострит проблему нехватки нужных кадров. В таком случае приход Павара может стать неплохим вариантом для «синих». Тем более, что по контракту у француза еще два сезона с учетом этого.

В источнике указано, что «Челси» будет ждать до следующего лета. Если игрок не продлит с клубом контракт, то лондонцы могут вступить в переговоры.

Наш прогноз: Павар — отличное усиление для «Челси» на правом фланге.

Жоау Фелиш

Нападающий, «Атлетико» Мадрид, 22 года

Нападающий перестал получать достаточное количество игрового времени и дело не в травме. Фелиш последние месяцы начинает матчи в запасе. Судя по всему, Диего Симеоне не нравится игровая форма португальца.

Это неудивительно, ведь за 3 матча в Лиге чемпионов и 9 игр в чемпионате Испании, он не забил ин одного гола, играя при этом на позиции форварда. В его активе только результативная передача.

В Twitter El Partidazo de COPE написали, что Фелиш не против покинуть «Атлетико» зимой.

Новость подтверждается тем фактом, что Жоау провел на поле всего 29 минут в последних 4 матчах. В игре с «Брюгге» его даже не выпустили на замену, чему игрок оказался весьма не рад. Конфликт нарастает и такой футболист, как Фелиш, вряд ли останется без внимания. Хотя заплатить за него придется внушительную сумму. К примеру, сумма отступных составляет 350 млн евро.

Наш прогноз: Если до января конфликт не разрешится, то португальцу придется уйти, ведь Симеоне не любит уступать.

Нуну Эшпириту Санту

Тренер, 48 лет

«Вулверхэмптон» сейчас находится в трудном положении. Результаты команды опустили ее на 18-е место в таблице АПЛ.

Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

В связи с последними неудачами, с поста главного тренера был снят Бруну Лаже. Пока что команда играет без наставника. Ранее в клубу сватали Хулена Лопетеги из «Севильи». Теперь известно, что кандидатом является бывший наставник «волков» Нуну Эшпириту Санту.

Такую новость опубликовал сайт The Athletic. При этом о желании сотрудничать первым объявил именно сам португалец.

Кто как не Нуну хорошо знает, как поднимать «волков» вверх. Именно при нем команда вышла в АПЛ, закрепилась там и даже боролась за еврокубки.

Наш прогноз: Нуну будет иметь преимущество перед другими кандидатами.