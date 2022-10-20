Неудобный соперник. ЦСКА снова проиграл «Торпедо»

Футболисты московского «Торпедо» на выезде обыграли ЦСКА в матче группового этапа Кубка России. Встреча группы D завершилась со счетом 1:0 в пользу «Торпедо». Единственный гол в матче забил Марио Чурич, реализовавший на 11‑й минуте пенальти. «Торпедо» одержало первую победу под руководством Андрея Талалаева, который возглавил команду 13 октября.

Предыстория противостояния

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает, что команды уже дважды встречались в этом сезоне, обменявшись победами.

«ЦСКА уверенно проходит дистанцию группового этапа Кубка России. После трёх туров армейцы имели в активе девять набранных очков и, разумеется, единолично возглавляли таблицу группы D. В стартовом туре команда Федотова уверенно обыграла "Торпедо", а вот победы над "Уралом" и "Сочи" дались красно-синим очень непросто. В матче с екатеринбуржцами ЦСКА заработал три очка благодаря голу Гайича, забитому в компенсированное время ко второму тайму.

Торпедовцы, в свою очередь, подошли к экватору групповой стадии с тремя заработанными баллами. Добыты они были во втором туре в Сочи. Причём, та победа для "автозаводцев" стала первой в нынешнем сезоне. Спустя несколько дней после успеха на "Фиште" торпедовцы впервые победили в чемпионате. Как вы помните, они обыграли в "Лужниках" именно ЦСКА со счётом 1:0, сотворив очень громкую сенсацию. Правда, те сентябрьские победы "Торпедо" добыло при тренерском штабе во главе с Савичевым и Ковардаевым. На прошлой неделе у "автозаводцев" снова поменялся главный тренер. Родной клуб от возвращения в Первую лигу был призван спасать Андрей Талалаев.

К кубковому матчу ЦСКА подходил с кадровыми потерями в лице травмированных Дивеева и Кучаева. Плюс, вне заявки оказался Карраскаль. Отсутствие колумбийца Федотов объяснил внутренними делами команды, но стоит предположить, что тренерский штаб был сильно разочарован поведением Хорхе после замены в воскресном дерби, где футболист не скрывал своего неудовлетворения решением Федотова. У "Торпедо", в свою очередь, в лазарете находились Ботнарь и Кутепов».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Поражение есть поражение, мы всегда придаем им большое значение. Это основа для серьезного анализа. Казалось, все есть, но голов нет, нет хладнокровия в заключительной фазе. Выходим, много хороших действий, но нет финального аккорда, когда мы должны хладнокровно распорядиться мячом. Есть пища для размышления, анализа, будем работать. Что касается игры Ушакова, для первого матча в старте он смотрелся очень хорошо, был остр и сделал достаточно полезной работы. Вскрывал фланг, сам атаковал и мог забить. Это поражение − хороший пинок перед следующим выездом. Все матчи принципиальны, этот матч не выбивается из разряда, также придется пахать и напрягаться, показывать характер и все остальное.

Тороп почти Акинфеев, но не совсем

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов хвалит смелую игру «Торпедо» в первом тайме, которая привела к заработанному пенальти и забитому голу.

«На "Торпедо" вообще вышел интересный состав: Тороп в воротах, Зайнутдинов, Мухин и Щенников в центре обороны, Ушаков на левом фланге вместо Мойзеса, Обляков и Медина как поддержка Чалова. Талалаев же ответил глубокими 5-4-1 с мобильными флангами Чурич — Эркинов.

Несмотря на схему, "Торпедо" показывало довольно динамичный футбол и старалось не прижиматься к своим воротам. Видно, что Талалаев пытается заставить "Торпедо" играть более смело. Пока страдает качество, но намерения очевидны. Андрей Викторович на протяжении всего первого тайма активно жестикулировал на бровке, в основном призывая своих футболистов встречать армейцев выше. Федотов же, казалось, был подчеркнуто молчалив.

ЦСКА ожидаемо постарался с первых минут завладеть мячом и инициативой, но уже на 9-й минуте Мухин привез пенальти, врезав Ле Таллеку по пятке при попытке выбить мяч. 11-метровый реализовал один из балканских новичков "Торпедо" Чурич. Примечательно, что у 18-летнего Владислава Торопа почти получилось отразить удар в стиле Игоря Акинфеева в серии с испанцами, но не хватило опыта — мяч после попадания в его ногу все же залетел в сетку.

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Спустя несколько минут у Чалова была прекрасная возможность продолжить свою голевую серию. Но Федор не был так удачлив у ворот, как в дерби, — Довбня красиво сложился и потащил бесхитростный удар».

Андрей Талалаев Главный тренер «Торпедо» Поздравляю ребят с победой. По отдаче и работе вопросов нет. По исполнению моментов и у нас, и у ЦСКА есть вопросы к ребятам. Вратарь нас сегодня выручил, да и мы могли забивать. Во втором тайме игра была похуже с нашей стороны. Забили с пенальти, удержали результат — первый шаг, чтобы закрепить движение. Надеюсь, это поможет нам в чемпионате. У нас нет трудностей, такая работа — удовольствие для нас. Ребята выполняют то, что мы просим. Пока это увеличивается с каждым днем. После «Локомотива» было разочарование, но мы сконцентрировались на плюсах, которые там были. Вся команда сегодня молодцы.

ВАР против ЦСКА

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев отмечает, что у армейцев была возможность сравнять счет, но гол не был засчитан.

«На 25-й минуте взрывной Ушаков едва не повторил сумасшедший выстрел Зиньковского в свежем дерби (только не с правого, а левого фланга), но чуть промахнулся. И тут же армейцы сравняли было счет, причем при посредничестве Ушакова, навесившего в штрафную площадь. Мяч рикошетом от защитника гостей оказался у Облякова, который переправил его в сетку.

Но радость хозяев отменил VAR. Павел Кукуян пригласил неопытного рефери Антона Фролова к монитору, и тот аннулировал гол. Потому что Щенников (еще один свой среди чужих) залез в офсайд, хотя в мяч и не сыграл. К слову, на Евро-2020 подобный гол после рикошета от нашего защитника Семёнова в матче с Бельгией засчитали.

Момент вызвал бурную дискуссию. Как объяснили эксперты по судейству, по новой трактовке (принятой летом) такие офсайды не свистят, если только игрок обороняющейся команды играет в мяч осознанно, в нашем же случае был рикошет».

Антон Заболотный Нападающий ЦСКА «Торпедо» — не наша команда, нам не везет с ними. Что сегодня произошло? Я вышел на поле.

Замены ЦСКА не изменили игру

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует попытки армейцев переломить игру после перерыва, которые не увенчались успехом.

«Тройная замена у "Торпедо" в перерыве вряд ли связана с недовольством Талалаевым игрой. Скорее всего, это запланированные перестановки: Кубок России для нового тренера ещё и часть подготовки к туру РПЛ. Появление у ЦСКА Антона Заболотного вместо Чалова тоже наверняка обсуждалось заранее (игровая практика нужна и второму форварду), хотя в кубковом матче Фёдор, прямо скажем, не блеснул.

Непривычно было видеть Игоря Смольникова в группе атаки — на позиции инсайда. Но оригинальное решение Талалаева едва не подарило "Торпедо" быстрый гол во втором тайме. Оказавшись на убойной позиции, экс-защитник сборной России смог сделать три касания и… не попал. То ли навыков форварда не хватило, то ли просто левая нога подвела.

После часа игры, когда Федотов сделал ещё пару замен (Медина уходил с поля без претензий в адрес тренера), ЦСКА окончательно захватил мяч и территорию, посадил торпедовцев на их треть. Но быстрых взаимодействий игроков, нестандартных решений у красно-синих было мало. Радовал Федотова, наверное, только Ушаков, который давал динамику и перейдя с левого фланга на правый.

Все футбольные трансферы

В концовке "Торпедо" при помощи двухметрового Стефана Шапича выдержало навал ЦСКА. Чёрно-белые одержали первую победу при Талалаеве. Тренер говорил, что ему нужно шесть недель, чтобы изменить игру команды, но прогресс виден уже сейчас».

Запасные ЦСКА не воспользовались своим шансом

Автор Bobsoccer Максим Квятковский не столько огорчен результатом, сколько тем, что запасные игроки армейцев, получившие шанс в кубковом матче, не проявили себя.

«Состав ЦСКА был экспериментальным, позиции некоторых футболистов — тоже. После серии замен он стал, как принято говорить, смешанным. Усилила игру лишь одна замена — выход Мойзеса. После ухода Медины вообще не шли стандарты, зачастую не получалось перебить ближнего игрока.

Результаты в последнее время не радуют, это факт. В четырёх последних матчах чемпионата набрано 5 очков из 12 возможных. В Кубке вот потерпели первое поражение. Упущен шанс досрочно выйти в четвертьфинал, но в этом нет ничего страшного — все поправимо. Важнее другое, далеко не все игроки, которым дали шанс проявить себя, сумели должным образом этим воспользоваться».