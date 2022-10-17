ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    + 7 очков. «Зенит» — победитель первого круга

    РПЛ: Итоги 13-го тура

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Оренбург Ростов Сочи Спартак Торпедо Урал Факел Химки ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Спартак» Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» устроили шоу на «ВЭБ Арене» Карим БенземаСказ о двух форвардах. Бензема затмил Левандовского в «Эль Класико» «Зенит» — чемпион первой половины РПЛ + 7 очков. «Зенит» — победитель первого круга
  • 12:02
    • Бензема согласовал с «Реалом» новый контракт
  • 11:46
    • АПЛ планирует провести предсезонный турнир в США летом 2023 года
  • 10:23
    • Чалов назвал странным судейство в матче со «Спартаком»
  • 07:29
    • Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге АТР
    Все новости спорта
    «Зенит» — чемпион первой половины РПЛ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит» — чемпион первой половины РПЛ
    «Зенит» увеличивает преимущество от главных конкурентов и выигрывает первую половину сезона в Премьер-лиге. ЦСКА и «Спартак» устраивают голевое шоу. А «Ростов» терпит поражение от команды ниже классом.

    Изменения в турнирной таблице

    Первое место под надёжной защитой «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга продолжает царить на троне, даже не оглядываясь на соперников.

    «Спартак» и ЦСКА поднялись на 2 и 3 места соответственно. Московские клубы сместили с позиции вице-чемпиона команду «Ростов». Южане теперь занимают 4 строчку РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам матчей 13-го игрового дня вверх по турнирной таблице поднялись также «Ахмат» (7 место) и «Динамо» (8 место). Ниже на две строчки опустился «Оренбург», который расположился на 9-м месте.

    Рокировка также произошла в средней части турнирной таблицы. Поменялись местами «Крылья Советов» (10 место) и «Пари Нижний Новгород» (11 место). А также «Локомотив» (13 место) и «Факел» (14 место).

    Чемпион на троне

    Действующий победитель российского чемпионата «Зенит» продолжает лидировать. Фаворит не просто занимает 1 место, а продолжает укрепляться на троне.

    В 13-м туре «лазурные» в гостях разгромили соперника из «Нижнего Новгорода» (3:0). В составе невского клуба отличились Кузяев, Малком и Клаудиньо.

    Клаудиньо
    globallookpress.com

    «Зенит» в этом сезоне показывает шикарную результативность: 10 побед и 3 ничьи. Футболисты Сергея Семака идут без поражений. В активе команды 33 очка. Преимущество над конкурентами увеличилось до 7 очков.

    «Зенит» начинает новую победную серию после успешной игры с НН. Предыдущая состояла из 7 матчей. Она прервалась в 12-м туре ничейным исходом с «Факелом».

    Футбольное шоу в дерби

    Главная битва тура прошла на «ВЭБ Арене». ЦСКА и «Спартак» устроили голевой фурор в поединке. На двоих московские клубы забили 4 гола.

    Именно эти два коллектива являются основными конкурентами «Зенита» в битве за титул. Но пока питерская команда увеличивает преимущество, «армейцы» и «красно-белые» теряют очки в очных поединках.

    Фёдор Чалов
    globallookpress.com

    Так получилось и в 13-м туре. ЦСКА и «Спартак» разошлись миром (2:2). У «Спартака» забили Зиньковский и Соболев. А у ЦСКА дублем отметился Фёдор Чалов.

    После очного поединка «Спартак» набрал 26 очков и поднялся на 2 место. ЦСКА аккумулировал 25 баллов и взобрался на 3 строчку.

  • Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» устроили шоу на «ВЭБ Арене»
  • Реакция спортивных СМИ на главное столичное дерби
  • Сегодня

    • Сразу на 2 строчки свалился «Ростов». Южане неожиданно для всех, а в первую очередь для себя проиграл «Уралу» (1:2).

    В составе клуба из Екатеринбурга голы забили Ранджелович и Влут. За «Ростов» один мяч отквитал Тугарев.

    Другие матчи тура

    В других поединка тура «Локомотив» обыграл «Торпедо» (1:0), «Ахмат» нанёс поражение «Краснодару» (3:2).

  • Блеклая игра, важная победа. «Локомотиву» срочно нужен главный тренер, впереди борьба за выживание
  • Станет ли эта победа фундаментом для подъема?
  • 15/10/2022

    • «Сочи» уступил «Крыльям Советов» (0:2), а «Химки» и «Факел» сыграли вничью (0:0). И «Динамо» обыграли «Оренбург» (3:2).

    Тур №14

    Матчи 14 тура российской Премьер-лиги пройдёт с 22 по 24 октября. Лидер первенства «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Сочи». Встреча состоится в понедельник, 24 октября.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    ЦСКА отправится в гости к «Оренбургу», а «Спартак» примет «Химки». Эти два поединка пройдут в воскресенье, 23 октября.

  • «Зенит» теряет очки, ЦСКА упускает шанс приблизиться
  • РПЛ: Итоги 12-го тура
  • 10/10/2022

    • Вернуться в Топ-3 может поробовать «Ростов». У южан в субботу, 22 октября будет гостевая битва с «Факелом».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сампдория — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аполлон — Арис Лимассол
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лечче — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 18 октября
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры