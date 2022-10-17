+ 7 очков. «Зенит» — победитель первого круга

«Зенит» увеличивает преимущество от главных конкурентов и выигрывает первую половину сезона в Премьер-лиге. ЦСКА и «Спартак» устраивают голевое шоу. А «Ростов» терпит поражение от команды ниже классом.

Изменения в турнирной таблице

Первое место под надёжной защитой «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга продолжает царить на троне, даже не оглядываясь на соперников.

«Спартак» и ЦСКА поднялись на 2 и 3 места соответственно. Московские клубы сместили с позиции вице-чемпиона команду «Ростов». Южане теперь занимают 4 строчку РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

По итогам матчей 13-го игрового дня вверх по турнирной таблице поднялись также «Ахмат» (7 место) и «Динамо» (8 место). Ниже на две строчки опустился «Оренбург», который расположился на 9-м месте.

Рокировка также произошла в средней части турнирной таблицы. Поменялись местами «Крылья Советов» (10 место) и «Пари Нижний Новгород» (11 место). А также «Локомотив» (13 место) и «Факел» (14 место).

Чемпион на троне

Действующий победитель российского чемпионата «Зенит» продолжает лидировать. Фаворит не просто занимает 1 место, а продолжает укрепляться на троне.

В 13-м туре «лазурные» в гостях разгромили соперника из «Нижнего Новгорода» (3:0). В составе невского клуба отличились Кузяев, Малком и Клаудиньо.

Клаудиньо globallookpress.com

«Зенит» в этом сезоне показывает шикарную результативность: 10 побед и 3 ничьи. Футболисты Сергея Семака идут без поражений. В активе команды 33 очка. Преимущество над конкурентами увеличилось до 7 очков.

«Зенит» начинает новую победную серию после успешной игры с НН. Предыдущая состояла из 7 матчей. Она прервалась в 12-м туре ничейным исходом с «Факелом».

Футбольное шоу в дерби

Главная битва тура прошла на «ВЭБ Арене». ЦСКА и «Спартак» устроили голевой фурор в поединке. На двоих московские клубы забили 4 гола.

Именно эти два коллектива являются основными конкурентами «Зенита» в битве за титул. Но пока питерская команда увеличивает преимущество, «армейцы» и «красно-белые» теряют очки в очных поединках.

Фёдор Чалов globallookpress.com

Так получилось и в 13-м туре. ЦСКА и «Спартак» разошлись миром (2:2). У «Спартака» забили Зиньковский и Соболев. А у ЦСКА дублем отметился Фёдор Чалов.

После очного поединка «Спартак» набрал 26 очков и поднялся на 2 место. ЦСКА аккумулировал 25 баллов и взобрался на 3 строчку.

Сразу на 2 строчки свалился «Ростов». Южане неожиданно для всех, а в первую очередь для себя проиграл «Уралу» (1:2).

В составе клуба из Екатеринбурга голы забили Ранджелович и Влут. За «Ростов» один мяч отквитал Тугарев.

Другие матчи тура

В других поединка тура «Локомотив» обыграл «Торпедо» (1:0), «Ахмат» нанёс поражение «Краснодару» (3:2).

«Сочи» уступил «Крыльям Советов» (0:2), а «Химки» и «Факел» сыграли вничью (0:0). И «Динамо» обыграли «Оренбург» (3:2).

Тур №14

Матчи 14 тура российской Премьер-лиги пройдёт с 22 по 24 октября. Лидер первенства «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Сочи». Встреча состоится в понедельник, 24 октября.

ЦСКА отправится в гости к «Оренбургу», а «Спартак» примет «Химки». Эти два поединка пройдут в воскресенье, 23 октября.

Вернуться в Топ-3 может поробовать «Ростов». У южан в субботу, 22 октября будет гостевая битва с «Факелом».