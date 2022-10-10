«Зенит» теряет очки, ЦСКА упускает шанс приблизиться

«Зенит» потерял очки в чемпионате, «Ростов» и «Спартак» сделали шаг к лидеру. ЦСКА покинул Топ-3 РПЛ. «Урал» поднялся из зоны вылета.

Изменения в турнирной таблице

12-й тур российского чемпионата внёс изменения в группе лидеров и в зоне вылета. Неизменной осталась позиция «Зенита». «Лазурные» по-прежнему лидеры турнира. «Ростов» и «Спартак» поднялись на 2 и 3 места соответственно. Этот тандем сместил на 4-ю строчку ЦСКА.

На 7 строчку РПЛ взлетели футболисты «Оренбурга». Сразу на 2 позиции вверх поднялась команда. Удалось обойти «Ахмат» и «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

С 15-го на 12-е место. Успешный тур получился для «Урала». Клуб из Екатеринбурга покинул зону вылета. В опасной черте оказались «Химки» (15 место). Ниже также опустились «Факел» (13 место) и «Локомотив» (14 место).

Лидер теряет очки

«Зенит» потерял очки в гостевой встрече против воронежского «Факела» (1:1). Коллектив из Санкт-Петербурга первым пропустил в этой встрече. На 12-й минуте от Гонгадзе.

Малком, нападающий «Зенита» globallookpress.com

Спасительным для невских футболистов стал гол в исполнении Малкома на 28-й минуте. Игроки Сергея Семака по-прежнему идут без поражений в РПЛ.

Для питерского клуба — уже 3 ничья в этом сезоне. Плюс команда одержала 9 побед. В активе «Зенита» — 30 очков.

Новые преследователи

В погоню за «Зенитом» пытаются угнаться сразу три соперника. Если в прошлом туре ближайшим преследователем был ЦСКА, то сейчас этот статус перешёл к «Ростову» и «Спартаку».

«Ростов», к примеру совершил невероятный камбэк в поединке с «Краснодаром» (3:2). «Быки» вели в счёте 2:1. Но во второй половине встречи южного дерби «Ростову» удалось не просто сравнять, а вырвать победу.

Сначала равновесие на табло восстановил гол в исполнении Дмитрия Полоза. На 59-й минуте он реализовал пенальти. А затем Алексей Миронов забил победный гол и сделал это на 75-й минуте поединка.

«Спартак» также добился успеха. На домашней арене «красно-белые» вынесли соперника из Самары. Это была разгромная победа над «Крыльями Советов» (5:2).

В составе победителей дублями отметились Промес и Соболев. Плюс еще один мяч забил Руслан Литвинов.

По итогам 12-го игрового дня «Ростов» и «Спартак» набрали по 25 очков. Отставание от «Зенита» составляет 5 баллов.

Осечка ЦСКА

«Армейцы» допустили осечку в матче с «Динамо». Их поединок завершился вничью со счётом 1:1.

Владимир Федотов globallookpress.com

За ЦСКА в этом поединке забил Виллиан Роша. За «динамовцев» — Фёдор Смолов. Оба мяча были оформлены в первой половине встречи.

Таким образом ЦСКА упускает возможность приблизиться вплотную к «Зениту» и позволил обойти себя в турнирной таблице «Ростову» и «Спартаку».

Сами «армейцы» опустились на 4 место место с 24 очками в таблице.

Взлёт «Урала»

Клуб из Екатеринбург выигрывает уже второй тур кряду. После победы над «Локомотивом» со счётом 4:2, футболисты «Урала» нанесли поражение «Химкам» (2:1). В составе победителей отличились Алексей Каштанов и Лазар Ранджелович.

В других матчах 12-го тура «Сочи» разгромили «Локомотив» со счётом 4:0. «Оренбург» переиграл «Ахмат» (2:1), а «Торпедо» и «Нижний Новгород» разошлись миром (0:0).

Тур № 13

16 октября запланирована центральная битва 13-го тура. Между собой сойдутся клубы Топ-4 РПЛ. ЦСКА на своём поле примет «Спартак».

Ещё один коллектив из верхней части таблицы — «Ростов», в пятницу, 14 октября дома сыгает против экс-аутсайдера чемпионата «Урала».

Ну а лидер российской лиги «Зенит» отправится гостить к «Нижнему Новгороду». Эта битва запланирована на 16 октября.

Матчи 13-го тура чемпионата России пройдут с 14 по 16 октября.