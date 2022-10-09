«Спартак» куражит по полной. Промес и Соболев сделали разницу

В матче 12-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле разнес «Крылья Советов» со счетом 5:2. Александр Соболев и Квинси Промес сделали по дублю, которые и позволили «красно-белых» одержать уверенную победу в этом поединке.

Традиции второго тайма

Обозреватель «Чемпионата» Михаил Рождественский отметил, что «Спартак» нашел свою игру во втором тайме. В частности, благодаря Александру Соболеву.

«"Спартак" снова это сделал! Матч 12-го тура с "Крыльями Советов" складывался для красно-белых тяжело, но закончился триумфом.

В игре "Спартака" прослеживалась тенденция, которую было сложно объяснить. Несмотря на наличие сразу двух габаритных нападающих в лице Александра Соболева и Шамара Николсона, красно-белые упёрлись в игру низом и избегали примитивных навесов. Возможно, в том числе из-за этого Николсон вновь выпадал из игры.

Если коротко описать второй тайм, можно ограничиться двумя словами — Александр Соболев. Футболистам "Спартака" явно понравилась традиция забивать во втором тайме раз в несколько минут, так что отказываться от неё они не стали.

А теперь несколько фактов. "Спартак" поднялся на второе место в РПЛ. У Соболева 6+4 по "гол+пас" в 11 матчах РПЛ, у Промеса — 11+5 в 12 играх. Даже когда в обороне явные проблемы, такая атака способна их компенсировать и перевернуть ход матча. К концу первого тайма даже представить было невозможно, что "Спартак" разгромно выиграет. Но это случилось!».

Атакующее безумие

Автор блога «Аналитика Глебчика» Глеб Чернявский

«Просто несколько цифр. За 12 туров чемпионата "Спартак":

• В 4 матчах забивал не менее 4 голов;

• В 8 матчах забивал не менее 2 голов;

• В 11 матчах забивал не менее 1 гола.

Всего за 12 туров у "Спартака" 29 мячей — последний раз столько забивали в 1994-м, но тогда завалили вообще 37.

Мы показали характер, уверенность в своих силах — этот менталитет в нашей крови. Жаль, что пропустили быстрый гол, но лучше так, чем пропустить в самом конце. Гильермо Абаскаль

К Абаскалю и команде много вопросов по игре в обороне, но в чем этот "Спартак" вообще не упрекнуть — так это в бесконечном желании лететь в атаку.

Когда вообще такое было? Мне вспоминается только команда Валерия Карпина, которая тоже бешено неслась вперед, часто забывая об обороне. Дальше мы видели атакующий "Спартак" лишь эпизодами, в основном во времена Карреры, когда Промес, Зе Луиш и Луис Адриано иногда устраивали вечеринки в чужой штрафной.

При Якине все было прагматично, при Аленичеве и Кононове атакующий футбол мелькал только во время интервью, Тедеско играл очень рационально и аккуратно, Руй потерял стабильность, при Ваноли было слишком скромно.

По сути, спартаковские болельщики давно попрощались с идеей атакующего футбола. ­

Когда-то Абаскаль закончил игровую карьеру, потому что хотел развиваться только в "Барселоне". Более вязкий футбол "Севильи" он посчитал чем-то вроде предательства собственных идеалов и отправился тренировать. Казалось, это все хитрая бравада, но сейчас мы видим, что испанец и правда горит тем, чтобы играть ярко, высоко, много прессинговать и забивать.

Да, периодически такой стиль приводит к ответным атакам, как во время первого гола "Крыльев Советов", но если потом ты выдаешь феерию из 5 голов — пожалуйста, пусть несколько раз провалятся и дадут поиграть Селихову.

В "Спартаке" Абаскаля просто нет тех, кто тормозит атаки или передерживает мяч. Оба крайних защитника — Хлусевич и Денисов — буквально живут на чужой половине, в центре защиты играет номинальный опорник Литвинов, который любит рисковать и действовать агрессивно. Глобально в полузащите нет ни одного чистого разрушителя — ни Умярова, ни Зобнина, ни Пруцева, ни травмированного Мартинса к таким не отнесешь.

При этом Абаскаль не боится выпускать трех номинальных форвардов — ни Квинси, ни Николсон, ни Соболев не играют чисто на флангах.

Схема "Спартака" — атакующее безумие, которое, кажется, Абаскаль применяет умышленно. И это логично: с таким подбором игроков в обороне (при всем уважении к защитникам "Спартака") играть плотно и компактно невозможно. Да и зачем, если у тебя столько классных парней в атаке? Даже без учета Мозеса и Бальде.

Да и по цифрам с обороной у "Спартака" все не так уж и плохо. Абаскаль идет третьим по пропущенным голам (14), выше только "Зенит" (5) и ЦСКА (11).

Календарь и таблица РПЛ

Во время последних матчей "Спартака" ловлю себя на мысли: это тот футбол, который хочется смотреть все 90 минут, не отрываясь на телефон.

Да, можно мне напомнить матчи против "Зенита", "Динамо" и "Ростова", но никто и не называет этот "Спартак" идеальным. К нему много претензий, которые, впрочем, никак не мешают кайфовать (даже нейтральному зрителю)..

Атакующий футбол в XXI веке все еще жив. Да, и у нас в России».

«Спартаку» есть куда расти в плане подбора игроков

Вадим Багров, ведущий блог «Тактический лабиринт» прошелся по зонам «Спартака», оценив класс и опыт игроков команды на каждом участке поля.

«Абаскаль в порядке, после перерыва была ставка на качество атак, внесли коррективы. "Спартак" специально проскакивал свою полузащиту, добавили в резкости и ширины, ведь середина не выручила. У Пруцева мало опыта, хотя он башковитый (сделал ассист). Умярову отвели глобальную роль, которую Наиль пока не тянет. Есть Зобнин, но Роман уже не такой двужильный, ведь отказался от последнего вызова в сборную.

Зато в клубе Зобнин самый опытный хавбек. Но когда был Мартинс, то Кристофер тоже влиял на фазу атаки в "Спартаке". Без мяча полузащита "красно-белых" работала сегодня средне, "Крыльям Советов" не мешали подходить к воротам Селихова. У Абаскаля были персональные претензии к крайним защитникам Хлусевичу и Денисову. Так получаем полную картину происходящего. Ни по ширине, ни по вертикали "Спартак" не имел решающего перевеса до перерыва, хотя забрали себе мяч.

"Крылья Советов" потеряли много классных игроков за последние годы — Соболев стал соперником, упало качество футбола, есть проблемы с набором очков. Но пытались отомстить "Спартаку" за поражение в кубке, не отказавшись от своего стиля. Показательный момент об игре полузащиты "Спартака" — Джикия после травмы (получил по ноге, когда забивал из офсайда) приказывал Литвинову идти вперед, увидел, что хавбеки играют неправильно.

Промес долго не мог удачно опуститься в середину, чтобы добавить умных решений. Неудачные поиски "десятки" на рынке — ошибка руководства "Спартака". Отсутствие еще одного классного хавбека в заявке — вместо Умярова, на позицию опорника-диспетчера, тоже сказывается на качестве работы в середине. Понятно, что "красно-белые" в фазе развития, команда интересная. Но могла быть еще лучше, если бы Зобнин играл с Мартинсом, Мозесом и новым опорником. Выручает наличие Промеса и Соболева, но полузащита без мяча сегодня не впечатлила.

В защите у "Спартака" три хавбека. Такое редко в футболе бывает. Например, у "Ливерпуля" Александр-Арнольд сомнительно играет в обороне, но даже Трент лишь в юности работал в полузащите, давно латераль. А вот Хлусевич был вингером. Денисов выступал в центре поля, как и Литвинов. Абаскаль сделал защиту "Спартака" надежнее, переместив в ключевую линию троих игроков середины поля. Причем забавно, что даже резервный Рыбус — бывший вингер.

Когда ругают оборону и лично Джикию, то должны учитывать этот факт. Как и возраст футболистов. Денисову всего 19 лет, а Литвинову и Хлусевичу лишь на два года больше. Понимаем, что по такому же принципу делаем скидку Пруцеву и Умярову. Но им проще в обороне — цена ошибки ниже. Помощь от хавбеков в низком прессинге часто не поступает. Вратари "Спартака" закончили без пропущенных мячей лишь шесть матчей из шестнадцати. Причем три "сухаря" добыли в Кубке России.В чемпионате три идеальных результата в обороне в 12 турах. Есть над чем работать. Кто тащит? Отмечаем Литвинова, не по годам солидный молодой человек. Не лезет на рожон, хорош по перехватам, помогает опыт полузащитника. Также отмечаем выход в атаку через Руслана. Он лучший по длинным передачам в команде. Когда соперники отдают "Спартаку" мяч, пригодится любая помощь, чтобы быстро пройти середину поля. По точности передач "красно-белые" хороши, как и Литвинов.

Сильного, уровня Промеса и Соболева. Умяров шикарно вырезал диагональ, но важнейшую голевую передачу на Промеса отдал крайний защитник Денисов. Видели высокие позиции Хлусевича и Рыбуса, но не увидели классной игры ямайского форварда Николсона. Шамар в плохой форме, у него столько же голов в РПЛ, как у Рыбуса и Игнатова.

А вот у Зиньковского дела идут лучше. Но в "Спартаке" Антон не получит столько свободы, как в "Крыльях Советов". А если зимой Эшуорт привезет Ежова, то между двумя вингерами появится конкуренция, которую может убить возвращение из лазарета Мозеса. Виктор претендовал на роль третьего в атаке — играл бы глубже, чем Промес и Соболев. Повезло команде, что Александр и Квинси в полном порядке, оба тащат "Спартак". Но им очень не хватает третьего, Зиньковский играл мало.

Абаскаль после публичных жалоб Николсона и глупой потери Бальде не решился на смелый ход — доверие форварду Мелешину. Ведь Соболев умеет играть на фланге, много пасует на партнеров. Промес тоже замечает других. Николсона пора убирать на лавку. Результат важен, но стратегически полезно наличие ходов, которые выбивают соперника из колеи. "Крылья Советов" пропустили в раздевалку, но лишь после перерыва "Спартак" проснулся, как просил Абаскаль сначала.

Были отрезки, когда мы очень организованно, хорошо контролировали игру, создавали моменты. Но были ситуации, когда на нас оказывалось очень высокое давление, сложно было выходить из обороны. В какой‑то момент это напряжение мы не выдержали, потому что оно было слишком большим. Игорь Осинькин

Снова выполнили общую работу. Александр жестко отпраздновал один из голов — показал "телевизор" и разбил его головой. Проигрывали, пропустили дважды, а затем разгромили соперника 5:2, причем все голы от тех, кого похвалили — Квинси, Александра и Руслана. Отмечаем большой шаг вперед с новым тренером. "Спартак" стабилен против крепких середняков. Нет домашних поединков, как против клуба из Нижнего Новгорода, или против "Рубина" в позапрошлом сезоне.

Эмоции тоже верные, в перерыве даже была стычка по дороге к раздевалкам. Абаскаль пытается стать разнообразнее, но есть вопросы по исполнительскому мастерству. Пруцев, Николсон и Хлусевич провели слабый первый тайм. Умяров запомнился лишь участием в голевой атаке. Кстати, Промес забил после единственного удара в створ Ломаева до перерыва. Объединим промахи полузащиты с нехваткой еще одного человека в атаке, равного Промесу и Соболеву — вот и работа для Эшуорта».

Дифирамбы Соболеву

Автор сайта «Футбол на куличках» Андрей Жаркой отметил действия нападающего Александра Соболева. Он выделил его, как лучшего игрока матча.

Нам дико тяжело даются голы, хотя по моментам очень неплохо все. Если смотрели статистику, то по xG, реализации моментов мы одни из худших. Игорь Осинькин

«Александр провёл очередной яркий матч. Первый тайм у него, как и у всего “Спартака”, получился невнятным. Зато во второй сорокапятиминутке Соболев показал себя во всей красе. Нападающий красно-белых дважды поразил ворота бывшей команды. Причём, его второй гол стал для столичного клуба победным. Первый дубль в нынешнем сезоне оформил Александр и продлил свою результативную серию до шести матчей с учётом двух кубковых игр».

Мнение со стороны

Футбольный агент Алексей Сафонов в своем интервью «Советскому спорту» прокомментировал игру «красно-белых» в нынешнем сезоне.

- «Спартак» набрал ход. Как вам игра команды?

— Сзади были небольшие проблемы, но они у «Спартака» перманентные. Но играли с запасом, даже пропустили и никакой паники. Впереди все очень здорово, в атаку очень хорошо играют. Наладить сзади, и будет все гармонично.

- Сзади — это опорная зона или центр обороны?

— В центре обороны проблемы. Считаю, что Мевля не является усилением, Джикия с травмой играл.

- Видно, что спартаковцы получают удовольствие от своей игры.

— Болельщикам такой футбол нравится, может, тренерам приходится немного нервничать. «Спартак» играет по бразильской схеме: вы нам забьете, сколько можете, а мы вам — сколько захотим. Надо сказать, что и Ломаев сегодня провел худший матч из тех, что я видел. Пять ударов — пять голов. И в первом тайме важный гол в раздевалку пропустил. Вратарь, которого включают с расширенный список сборной России, так не должен пропускать.

- Промес с подъема врезал от души. Что там вратарь мог сделать — очень сильный удар.

— Посмотрите внимательнее — Ломаев мягко руки поставил. Должен был отбивать такой удар.

- Промес что творит, выглядит лучше, чем в свой первый приход в «Спартак».

— Поймал кураж, молодец. Соболев тоже долго раскачивался, сейчас набрал ход. Получает удовольствие от футбола, для него это не работа, а игра. А Зиньковский какой пас выдал, как рукой положил. Вообще, всю команду надо отмечать.

- Может, победа над «Зенитом» 3:0 дала «Спартаку» такой импульс?

— Победа над таким соперником всегда придает дополнительные эмоции. Следующая игра станет для «Спартака» хорошей лакмусовой бумагой. ЦСКА мог в первом тайме с «Динамо» 6:1 повести, а в конце мог и проиграть 1:2. Футбол непредсказуем, за это его и любим.