Мостовой, пришло твое время. «Сочи» оставил «Локомотив» без тренера

В рамках 12‑го тура РПЛ «Сочи» на своем поле крупно обыграл «Локомотив» (4:0). В составе победителей дубль оформил Жоаозиньо (67‑я и 82‑я минуты). Также отличились Кристиан Нобоа (33) и Владислав Сарвели (90). Поражение стало пятым подряд для столичного клуба. После матча с «Сочи» главный тренер «Локо» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн были отправлены в отставку.

Нобоа делал разницу в матче с «Локо»

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов нахвалит эквадорского ветерана «Сочи», благодаря которому южане уверенно переигрывали «Локомотив».

«Йозеф Циннбауэр ищет пути выхода из кризиса — меняет состав и тактические детали игры "Локомотива". Так, в сегодняшнем матче на скамейке остались Вильсон Изидор и Гирано Керк, а в основу попали Иван Игнатьев и Франсуа Камано. Однако пока получается как в известной басне: "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".

Игра "Локомотива" с "Сочи" не была ни качественной, ни увлекательной. Хозяева командно выглядели посильнее, а главное, в их составе присутствовал великолепный Нобоа. Эквадорец опять делал разницу за счёт индивидуального мастерства. Его подачи со стандартов страшно напрягали оборону железнодорожников — два момента имел центральный защитник Дркушич. Мало-помалу начинает работать связка Кристиана с экс-форвардом "Локомотива" Лукой Джорджевичем. С таким ассистентом черногорец, несомненно, будет забивать.

Кристиан Нобоа «Сочи»

Джорджевич вышел в основе "Сочи", так как из-за дисквалификации пропускал матч Мелкадзе. У южан вообще хватало кадровых проблем. В списке потерь также Юсупов, Бурмистров, Сиссако, Ангбан, Заика. В группе атаки черногорца поддерживали два молодых инсайда Шипунов и Батырев. Им, конечно, ещё есть куда расти, но рядом с Нобоа раскроется любой — и неопытный, и переживающий спад футболист. Вся игра хозяев шла через эквадорца: в первом тайме центрхав совершил 52 касания мяча. Больше — только Терехов (54). Этот дуэт и сделал гол: кандидат в сборную России вырезал хорошую длинную передачу, а Нобоа решил эпизод двумя касаниями. "Локомотиву" бы такого умелого плеймейкера!».

Йозеф Циннбауэр Главный тренер «Локомотива» Нам сегодня не повезло. Команда идет вперед и не может воплотить свои моменты в голы. Понимаю болельщиков, нужны результаты. Такие выступления влияют на игроков, особенно на молодых.

Педриньо бил и мазал

Автор «Футбола на куличках» Сергей Милорадович отмечает, что «железнодорожники» имели шансы отыграться, но их подвела реализация.

«В перерыве оба тренера провели двойные замены. У "Сочи" появились Жоаозиньо и Ушатов вместо Батырева и Шипунова, а у "Локомотива" вышли Изидор и Керк вместо Камано и Марадишвили. В ответ на попытки "Локомотива" активизироваться сочинцы провели пару проникающих атак. В одной на перехват успел вратарь, а другая пришлась в пятку Нобоа. Мяч все еще гораздо лучше держался у хозяев и ходил у них ловко.

Одна из комбинаций завершилась скидкой под удар Цаллагову, но ему на ногу мяч не лег . На это "Локомотив" ответил атакой справа с подачей Живоглядова на Изидора. Того упустили во вратарской, но он не допрыгнул до мяча. Сочинцы продолжили освежать состав и выпустили Сарвели вместо Джорджевича, который свою лучшую форму не показал. Игра регулярно застревала в центре поля, там случались либо взаимные потери и перехваты, либо "Сочи" просто катал мяч, не подвергаясь интенсивному прессингу.

Активность гостей оказывалась слишком уж эпизодической и не создавала больших проблем сопернику — такой подход не мог обеспечить перелом в игре. Он мог случиться во время контратаки четыре в три. Живоглядов вошел в штрафную справа и пробил, но угодил в штангу. Добивал в упор в пустые ворота Педриньо, но умудрился попасть в ту же штангу. Чудовищный промах. Но москвичи явно взбодрились и начали раскручивать атаки. Но делать это одновременно с сохранением внимания в обороне не получилось.

Прессинг сочинцев сработал. Ушатов накрыл вынос Худякова, и получилась атака хозяев три в три. Тот же Ушатов обыграл защитника на краю штрафной, сам бить не стал, откатил в центр на Жоаозиньо, который легко расстрелял ворота. 2:0. Так и не вышло поднять голову у железнодорожников — а намечалось что-то. Вернуть интригу мог сразу же Педриньо. Керк справа нашел его на дальней штанге подачей, но бразилец с лету в створ не попал».

Александр Точилин Главный тренер «Сочи» Мы рады этой победе, что сыграли на ноль. Думаю, что у нас получилось извиниться перед болельщиками за предыдущий матч. Ребята молодцы, показали свой уровень, могли забивать больше.

У «Локомотива» поплыли вообще все

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко констатирует, что к концу матча «Локомотив» просто развалился, и удивляется запоздалому решению о тренерской отставке.

«Вместо Ненахова в основу вернулся Живоглядов. И запомнился участием в самой эпичной атаке матча с двумя попаданиями в штангу. Но особенно впечатлил промах Педриньо — бразилец бил по пустым, а через минуту "Локо" пропустил второй гол. Третий мяч пришел из опорной зоны, где Жоаозиньо уничтожил Карпукаса. А перед четвертым у "Локомотива" поплыли вообще все.

0:4 от "Сочи" зафиксировали окончательный крах стратегии, которую презентовали всего год назад и до последнего убеждали, что она по-прежнему актуальна. Только вместо заявленной борьбы за чемпионство, регулярное участие в плей-офф Лиги чемпионов и отдачу от рекордного бюджета на трансферы "Локо" превратил первый полноценный сезон в кошмар. Пятое поражение подряд с общим счетом 3:13 оставило гранд на 14-й строчке с реальными перспективами оказаться в ФНЛ. До зоны вылета — одно очко, до последнего места — четыре.

Увольнение Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна через 15 минут после финального свистка никого не удивило. Шокировало другое: почему это случилось так поздно? То, что клуб не выберется из кризиса, многие говорили не под запись еще до старта сезона. Хотя финал все равно превзошел ожидания. Теперь главная интрига — кто будет вытаскивать "Локомотив" наверх. Кадровые изменения не затронули Александра Плутника и Владимира Леонченко. Очевидно, что именно они будут искать нового тренера со спортивным директором».

Дмитрий Баринов Капитан «Локомотива» Я хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений команды на себя — как капитан команды. Сейчас нужно работать еще усерднее, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Надеюсь, получится ее выправить.

Развал во всех линиях

Автор Soccer.ru Сергей Иванов считает, что никаких шансов спасти ситуацию у Циннбауэра уже не было — проблемы «Локомотива» были системными и только усугублялись.

«В "Локомотиве" же сейчас валится просто все. Игра с "Сочи", кстати, стала неким апофеозом всех бед, которые несет в себе игра "железнодорожников". Нет взаимодействия между линиями, нет слаженной взаимосвязи внутри линий, нет организации игры и понимания, что нужно предпринимать в тот или иной момент на поле. Это просто некая компания разных игроков, между которыми не чувствуется никакого взаимодействия. И где-то на бровке так же обособленно находится тренерский штаб.

Вернемся немного назад, к покеру того самого Педро. Круто забить четыре мяча, но в игре с "Химками" в Кубке России, где была добыта победа со счетом, напомним, 5:0, ценность этого достижения гораздо ниже, чем потерянная ценность от гола, не состоявшегося, когда Педро в упор пробил не в пустые ворота, а в штангу. Это не невезение. Это уровень мастерства и владения собой в тяжелой ситуации. А ситуация была тяжелой. И все в нынешнем "Локомотиве" не способны с такими ситуациями справляться.

"Железнодорожники", которые будто бы оживились к середине второго тайма, после пропущенного второго мяча уже выглядели обреченными и принявшими поражение. Зачатки их запала были растоптаны легко и непринужденно, а индивидуальные ошибки лишь подчеркивали растерянность.

Если же вдруг опять захочется поговорить о невезении, то у "Сочи" таких моментов было гораздо больше. Один только Сарвели мог оформить хет-трик. Дркушич также угодил в штангу. Все это — вопросы мастерства и психологического состояния. Проблемы "Сочи" оказались действительно где-то стечением обстоятельств, где-то временным кризисом, из которого тренерский штаб команду буквально выдернул. Проблемы "Локомотива" — системные. И они с каждым матчем только усугублялись. Никаких шансов спасти ситуацию у Циннбауэра уже не было».

Проблемы начались после ухода Николича

Автор канала «Open the Door» Александр Дорский оценил результаты «Локомотива» после увольнения Марка Николича — все очень плохо.

«После увольнения Марко Николича из "Локомотива" в РПЛ сыграли 32 тура. "Сапсан" Ральфа Рангника/Ларса Корнетки/Томаса Цорна/Маркуса Гиздоля/Марвина Комппера/Джо Циннбауэра показал потрясающие результаты на этом отрезке (по сути, полный сезон).

Кто больше всех пропустил в РПЛ на этом отрезке: "Локомотив" — 57, "Химки" — 55, "Нижний" и "Ростов" — по 46.

Допущенные xG без учета пенальти: "Химки" — 45,2, "Нижний Новгород" — 44,6, "Локомотив" — 44,5.

Очки (среди тех, кто играет в РПЛ оба сезона): "Нижний" — 31, "Химки" — 32, "Урал" — 34, "Крылья Советов" — 39, "Локомотив" — 40.

Желтые карточки: "Локомотив" — 88, "Сочи" — 82, "Ахмат" — 81.

Красные карточки: "Локомотив" — 10, "Динамо" — 8, "Урал", "Спартак", "Сочи", "Краснодар" — по 6.

Фолы: "Локомотив" и "Ахмат" — по 234, "Урал" — 220».

Мостовой, выбираю тебя!

Автор блога «Голевая на Форз9ра» Илья Ковалев предлагает выбрать нового тренера «Локомотива» среди наставников клубов Медиалиги — хуже точно не будет.

«На 55-м году жизни Александр Мостовой все же стал главным тренером. Он ждал, когда его позовут в московский "Спартак", но приглашение получил от Камила Гаджиева в медиафутбольную команду бойцов Fight Nights.

Александр очень круто стартовал во втором сезоне Медиалиги — выиграл два стартовых матча, да и еще и без пропущенных мячей, несмотря на то, что в составе вперемешку с футболистами играют бойцы ММА. Царский вариант для "Локо"

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Но есть и нюансы. Мостовой пока не помнит всех своих игроков, а ассистент у него — 9-летний Гаджи Гаджиев. Он активен, но наверняка ему будет трудно совмещать работу в "Локо" с учебой в школе».

Палыч сможет, Ротенберг поможет

Редактор «Советского Спорта» Николай Яременко обращается к более реальным вариантам — в прессе сообщалось, что «Локо» могут возглавить клубные легенды — Юрий Семин вернется к роли тренера, а Борис Ротенберг-младший займет пост спортивного директора.

« Я просто скажу, что смешно — это если вы в Черкизово позовете тренером Писарева, а спортивным директором Мостового — вот это будет точно смешно. А Палыч уже неоднократно доказывал, что умеет работать в предлагаемых обстоятельствах. Он в очередной раз пришел в "Локо" несколько лет назад — и надо ли вам лишний раз напоминать, кто — не имея самого большого бюджета в РПЛ! — был последним из наших чемпионов, если за скобки вынести "Зенит" с его мощными газовыми ресурсами? То-то!

Семин сможет. Он — помимо того, что просто спасет железнодорожников от неминуемого вылета (паровоз уже мчится к дерби в первой лиге с автозаводцами) — еще и станет той цементирующей силой, тем началом, которое снова приведёт болельщиков на трибуны, заставит поверить в команду, и все распри отойдут на второй план.

Если же осуществится дуэт… Нет, скажу, как Губерниев — "дуэтище"! Так вот, если с Сёминым в роли спортдиректора придет в команду Борис Ротенберг — считайте, что все козыри в новой раздаче уже пришли "Локомотиву". Имея огромный ресурс, имея обширные связи, имея потрясающую поддержку, и при этом будучи человеком, глубоко уважающим Палыча, Ротенберг-младший точно сможет не бюджеты осваивать, а засучить рукава и начать работать. Ему есть кому и что доказывать».