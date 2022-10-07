Как Дембеле наконец-то повзрослел

Когдаперешел в, гениальностьне была большим сюрпризом. Он уже много лет восхищался широким спектром навыков аргентинца. Однако датчанин был ошеломлен

«Я никогда не видел никого с таким талантом. Я серьезно!», сказал Брейтуэйт Тоту Косте: «Лео Месси — это нечто другое, но после него я не видел такого игрока, как Дембеле. Он особенный».

Это было очевидно с того момента, как Дембеле ворвался в первую команду «Ренна» еще в 2015 году. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр был в то время спортивным директором клуба и признался, что не встречал такого талантливого подростка со времен Криштиану Роналду, за которым француз воочию наблюдал, пока тот штурмом брал АПЛ.

Проспект сделал нечто подобное в Бундеслиге, после того как перешел в «Боруссию» Дортмунд после всего одного полного сезона в Лиге 1. Тем не менее, все удивились, когда шокированная «Барселона», все еще не оправившаяся от выкупа Неймара французским ПСЖ, в качестве замены бразильца выбрала Дембеле.

Его огромный потенциал был очевиден, однако сумма трансфера (первоначальные 105 млн евро) была ошеломляющей. Это было огромное давление на еще юного игрока, особенно если учесть, что, по слухам, он был еще более незрелым, чем большинство 20-летних. И на самом деле вскоре поведение Дембеле стало серьезной причиной для беспокойства на «Камп Ноу».

Как еще в октябре 2018 года впервые сообщил Goal.com, «Барса» даже рассматривала возможность сократить расходы на своего «Анфан террибль» во время трансферного окна в январе 2019 года.

Ее разочарование было понятно. Помимо опозданий француза, также сказывалось настоящее отсутствие профессионализма, что, по мнению клуба, способствовало его непрекращающимся проблемам с травмами.

«Это беспорядочная жизнь», — сказал Le Parisien бывший шеф-повар игрока Майкл Найя. «Я никогда не видел алкоголя, но он вообще не следит за своим отдыхом. Все полностью неорганизованно».

Следовательно, Дембеле застрял в порочном круге. Не успел он вернуться в строй и начать показывать, на что он способен, как его тело снова ломалось и возникало все больше и больше вопросов о его профессионализме. У него явно был талант, но был ли у него характер?

Родилась гора слухов. В какой-то момент его агент, Мусса Сиссоко, был вынужден отрицать, что его клиент усугубил одну из травм, заснув на скамейке в аэропорту в Бильбао, ожидая рейса в Сенегал в свой выходной. Фанаты также были в ужасе от заявления Джуниора Мингеллы о том, что «Барселона» могла подписать Килиана Мбаппе из «Монако» в 2017 году, но посчитала Дембеле более подходящим игроком.

Все это время партнеры по команде поддерживали вингера, но Месси в конце концов признал, что они мало что могут сделать. «Он — явление на поле, но от него самого зависит, насколько хорошим он станет», — заявил Marca аргентинец.

Дембеле продолжал настаивать, что слушает своих коллег. Он продолжал кормить завтраками всякий раз, когда возвращался. Но травмы продолжались, и казалось, что его карьере на «Камп Ноу» суждено завершиться, а самого Дембеле запомнят как самую большую трату денег в истории «Барсы».

В этом контексте возвращение Жоана Лапорты на пост президента клуба стало положительным моментом для француза. Тот всегда восторженно о нем отзывался: «Я думаю, что Усман заслуживает особого отношения, потому что нужно заботиться о таких гениальных футболистах».

Проблема была в том, что Дембеле все еще не следил за собой должным образом. Или не давал понять, что он действительно хочет остаться. Поэтому, когда в начале этого года переговоры о продлении его контракта зашли в тупик, казалось, что даже Лапорта потерял терпение: «Всю эту историю с ним сложно понять».

Функционер хотел, чтобы вингер либо подписал новое соглашение на льготных условиях, либо ушел для получения компенсации нуждающимся в деньгах каталонцам. Однако именно в этот момент к работе приступил Хави. Как признавался сам Дембеле, босс «Барсы» — главная причина, по которой он до сих пор в клубе.

Как только Хави заменил Рональда Кумана на посту главного тренера в прошлом году, он сказал французу, что тот уже отличный футболист, но если тот хочет стать звездой, ему нужно полностью изменить свой настрой.

Рулевой «блауграна» не просто хотел, чтобы тот стал «более разносторонним» форвардом — он также прямо потребовал больше усилий. Дембеле оценил жестокую честность и, наконец, маятник качнулся.

«Теперь я вижу, что важно много работать на поле и за его пределами», — сказал он изданиям Sport и Mundo Deportivo. «Травмы случались из-за того, что в 20 лет я не работал так усердно, как сейчас».

«Понятно, что если ты не работаешь, ты не можешь получать удовольствие от футбола, ты не будешь много играть и будешь получать травмы. Теперь я сильнее».

Безусловно, во второй половине прошлого сезона в игре, физической форме и настрое Дембеле произошли заметные улучшения, и форвард пожинает плоды гораздо более тесного сотрудничества с клубными физиотерапевтами и диетологами.

Тем не менее, он по-прежнему, судя по всему, собирался покинуть «Барселону» летом, причем совершенно бесплатно.

И снова Хави сыграл ключевую роль. Как стало известно Goal.com, он умолял клуб договориться с представителем Дембеле о новом контракте до истечения его срока в конце июня. Крайний срок пришел и ушел, но 14 июля Дембеле, наконец, подписал новый двухлетний контракт.

В соглашение были включены очень конкретные пункты, касающиеся игрового времени и выступлений, и это неудивительно. В конце концов, ранее «Барсу» уже обводили вокруг пальца, а француз все эти пять лет только и делал, что упускал шанс за шансом.

Но первые признаки обнадеживают. В преддверии крупного поединка Лиги чемпионов с «Интером», который состоялся 4 октября, Дембеле забил два гола и сделал четыре ассиста в девяти матчах этого сезона. В его партнерстве с Робертом Левандовски есть серьезный потенциал.

Действительно, если и был момент, который лучше всего характеризует возрождение вингера, то он наступил в матче против «Виктории» Пльзень в сентябре, когда Левандовски оставалось только подставить ногу на дальней стойке после того, как Дембеле рванул вперед, чтобы отобрать мяч у соперника на правом фланге решительным и умелым подкатом.

«Он показал, на что способен», — с энтузиазмом говорил впоследствии Хави. «Это другой, особенный Дембеле. Таких игроков немного». Это, несомненно, правда, но сейчас перед вингером стоит задача поддерживать такую форму не один сезон, а несколько. Нынешняя ситуация не может быть еще одним ложным рассветом.

Хави по понятным причинам настаивает на том, что ему неинтересно зацикливаться на прошлом. Как совершенно правильно заметил каталонец, он никогда не встречался со старым Дембеле.

«Я его не знаю, — сказал он. "Я просто очень доволен этой версией Усмана".

Все по делу. В этом сезоне Дембеле не просто выглядит лучше и сильнее — он также и высказывается гораздо более зрело.

"С 2017 по 2021 годы я потратил огромное количество времени впустую", — признался он RMC Sport. "Я потерял пять лет своей жизни". По крайней мере, за это время он чему-то научился: "Таланта мало". "Анфан террибль" "Барсы", похоже, наконец-то повзрослел.