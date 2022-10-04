«Барселона» — новый лидер Примеры

Впервые за сезон в чемпионате Испании сменился лидер. «Барселона» сместила с первой строчки мадридский «Реал». В Ла Лиге теперь двоевластие.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 7-го тура также произошли изменения в битве за 3 место. На бронзовой позиции теперь «Атлетик» из Бильбао. Команда сместила с этой строчки «Бетис».

В Топ-5 чемпионата Испании поднялось «Атлетико». Мадридский коллектив обошёл такие клубы, как «Вильярреал» и «Осасуна».

Календарь и таблица испанской Примеры

Рокировка произошла и в зоне вылета. Опасную черту покинул «Вальядолид». «Бело-фиолетовые» с 18-го места поднялись на 15-е. Их место в зоне вылета заняла «Альмерия».

Двоевластие в Примере

Главная новость 7-го тура испанскго чемпионата — смена лидера. «Реал» и «Барселона» набрали одинаковое количество очков — по 19.

Однако по дополнительным показателям, именно каталонский коллектив расположился на 1-м месте.

В 7-м туре чемпионата «сине-гранатовые» с минимальным счётом переиграли в гостях «Мальорку» (1:0). Победный голза «Барсу» забил Роберт Левандовский на 20-й минуте.

Роберт Левандовский globallookpress.com

А вот «Реал», который одержал 6 побед на старте, дал осечку. Домашний поединок против «Осасуны» завершился вничью (1:1). На гол Жуниора гости ответил взятием ворот в исполнении Энрике Мартинеса.

Битва за 3 место

Вплотную к лидерам «Барсе» и «Реалу» подтянулся клуб «Атлетик» из Бильбао. «Львы» в 7-м туре обыграли «Альмерию» со счётом 4:0. Команда побеждает уже в 3-м матче подряд.

Покинул 3 строчку «Бетис». Команда из семейства «Реалов» теперь на 4-й строчке. Дело в том, что «зелёно-белые» потерпели неожиданное поражение от «Сельты» (0:1).

Другие матчи тура

Мадридское «Атлетико» в гостях одолело «Севилью» (2:0), а «Реал Сосьедад» на пару с «Жироной» устроили шоу. Команда из Сан-Себастьяна одержала победу со счётом 5:3.

«Вальядолид» победил «Хетафе» (3:2), «Вильярреал» не смог переиграть аутсайдера «Кадис» (0:0), «Райо Вальекано» переиграло «Эльче» (2:1), а «Эспаньол» и «Валенсия» разошлись миром (2:2).

Тур № 8

Лидеры Ла Лиги «Реал» и «Барселона» через тур встретятся в очном поединке. А пока генеральная репетиция.

В субботу, 8 октября «Реал» отправится в гости к «Хетафе». А в воскресенье, 9 октября «Барселона» примет «Сельту».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Идущий на 3-й строчке «Атлетик» из Бильбао отправится в гости к «Севилье». А «Бетис» будет гостить у «Вальядолида».

Матчи 8-го тура чемпионата Испании пройдут матчи с 7 по 10 октября.