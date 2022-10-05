Холанд — отныне лучший игрок мира. С таким монстром «Ман Сити» выиграет все турниры

В этот знаменательный для команды Пепа Гвардиолы день автором еще одного хет-трика стал Фил Фоден, но главным действующим лицом все-таки был Холанд. Норвежец разрывает АПЛ с таким усердием и легкостью, словно подросток, играющий против девятилетних школьников.
Это невероятно, Холанд уже сравнялся с Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ. Чтобы догнать португальца по этому показателю, 22-летнему монстру хватило всего лишь восьми матчей.
Ранее быстрее всех три хет-трика в АПЛ оформил Майкл Оуэн. Экс-форварду «Ливерпуля» и «МЮ» понадобилось 48 матчей. Холанд уничтожает рекорды, которые, как еще недавно казалось, будут недосягаемыми в ближайшие десятилетия.
Интересно, что Роналду наблюдал за очередным спектаклем Холанда со скамейке запасных — в тот день португалец так и не появился на поле. И, наверное, как раз в этот момент Криштиану понял, что его время позади, а лучшим форвардом мира на данный момент является Холанд.
«То же самое Эрлинг делал в Норвегии, Австрии и Германии. Это реальность. У него, безусловно, невероятное голевое чутье — этому невозможно научить.
Я видел много классных центральных нападающих, но что мне особенно нравится в Эрлинге — он максимально вовлечен в процесс даже в самом конце игры, когда, в принципе, уже все ясно. Просто невероятный форвард», — не скрывал своего восхищения Гвардиола.
И прямо сейчас, пожалуй, только Килиан Мбаппе может утверждать, что он лучше Холанда. Правда, у француза пока лишь 11 голов в десяти матчах за «Пари Сен-Жермен». Его результативность меркнет на фоне статистики Холанда.
В ближайшие годы Холанд и Мбаппе будут доминировать на мировой арене так же, как Месси и Роналду в последнее десятилетие. Эрлинг и Килиан пока не выигрывали Лигу чемпионов, но можно предположить, что как минимум один из них сделает это в ближайшем будущем.
Увы, Холанд не сыграет на предстоящем чемпионате мира в Катаре, поскольку сборная Норвегии не смогла пройти квалификацию, и это серьезный удар для футбола.
Но при этом очевидно, что для «Ман Сити» в каком-то смысле выгодно, что норвежец не поедет на ЧМ-2022. Пока его соперники будут тратить физические и психологические силы в Катаре, он будет отдыхать и готовиться ко второй половине сезона.
И конкуренты «Ман Сити» наверняка уже задумывались об этом. Пока что команда Гвардиолы находится в таблице позади «Арсенала», но есть подозрение, что это всего лишь вопрос времени — почти нет сомнений в том, что «горожане» скоро поднимутся на первое место и исчезнут за горизонтом.
«МЮ» стал первой командой «большой шестерки», сыгравшей в этом сезоне против «Ман Сити» и Холанда. До дерби Манчестера можно было предположить, что Эрлинг наколотил целую пачку мячей не в последнюю очередь благодаря тому, что у «Сити» был не самый сложный календарь.
Однако после яркой победы над «МЮ» не осталось никаких сомнений:
Мощь, фантастическое движение, скорость — он действительно обладает всеми необходимыми качествами для супер форварда. И самое главное — у него есть инстинкт бомбардира, который делает его особенным на фоне остальных нападающих. Второй гол «МЮ» в этом плане стал показательным — Эрлинг заметил и максимально эффективно воспользовался едва заметной брешью в обороне соперника.
Помимо Холанда, еще одной проблемой для команды Эрика тен Хага был Фоден. Похоже, Эрлинг и Фил моментально нашли общий язык, это видно по их взаимопониманию возле штрафной площади.
В матче с «МЮ» Холанд вполне мог забить как минимум пять мячей. «Юнайтед» в конечном итоге, так сказать, повезло, но кому-то точно достанется полная кошелка. В истории АПЛ еще ни одному игроку не удавалось забить в одном матче шесть мячей. Серхио Агуэро, Алан Ширер и Энди Коул забивали по пять голов в одной игре. Глядя на Холанда, есть ощущение, что он способен превзойти это достижение.
Для «МЮ» горькая правда заключается в том, что три года назад им почти удалось подписать Холанда. Оле-Гуннар Сульшер, возглавлявший тогда «красных дьяволов», был уверен, что Эрлинг переедет на «Олд Траффорд», но руководство клуба отказалось выкупать у «Мольде» талантливого форварда, который в итоге оказался сначала в «Зальцбурге», а потом в дортмундской «Боруссии».
И в «МЮ» теперь постоянно будут вспоминать об этой роковой ошибке. Как минимум до тех пор, пока Холанд будет играть за «Манчестер Сити».
Если Холанду удастся сохранить текущую форму, «Ман Сити» в этом сезоне выиграет все турниры.