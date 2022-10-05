Холанд — отныне лучший игрок мира. С таким монстром «Ман Сити» выиграет все турниры

Посмотрите на, который в минувшее воскресенье проиграл на «Этихаде» со счетом 3:6. Холанд в этом матче оформил хет-трик.

В этот знаменательный для команды Пепа Гвардиолы день автором еще одного хет-трика стал Фил Фоден, но главным действующим лицом все-таки был Холанд. Норвежец разрывает АПЛ с таким усердием и легкостью, словно подросток, играющий против девятилетних школьников.

Эрлинг забил в текущем чемпионате Англии уже 14 мячей — больше, чем 14 других клубов лиги. А всего в 11-ти матчах за «Сити» в его активе 17 голов. В матчах против «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «МЮ» он забил по три мяча.

Это невероятно, Холанд уже сравнялся с Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ. Чтобы догнать португальца по этому показателю, 22-летнему монстру хватило всего лишь восьми матчей.

Ранее быстрее всех три хет-трика в АПЛ оформил Майкл Оуэн. Экс-форварду «Ливерпуля» и «МЮ» понадобилось 48 матчей. Холанд уничтожает рекорды, которые, как еще недавно казалось, будут недосягаемыми в ближайшие десятилетия.

Эрлинг Холанд globallookpress.com

Интересно, что Роналду наблюдал за очередным спектаклем Холанда со скамейке запасных — в тот день португалец так и не появился на поле. И, наверное, как раз в этот момент Криштиану понял, что его время позади, а лучшим форвардом мира на данный момент является Холанд.

«То же самое Эрлинг делал в Норвегии, Австрии и Германии. Это реальность. У него, безусловно, невероятное голевое чутье — этому невозможно научить.

Я видел много классных центральных нападающих, но что мне особенно нравится в Эрлинге — он максимально вовлечен в процесс даже в самом конце игры, когда, в принципе, уже все ясно. Просто невероятный форвард», — не скрывал своего восхищения Гвардиола.

И прямо сейчас, пожалуй, только Килиан Мбаппе может утверждать, что он лучше Холанда. Правда, у француза пока лишь 11 голов в десяти матчах за «Пари Сен-Жермен». Его результативность меркнет на фоне статистики Холанда.

В ближайшие годы Холанд и Мбаппе будут доминировать на мировой арене так же, как Месси и Роналду в последнее десятилетие. Эрлинг и Килиан пока не выигрывали Лигу чемпионов, но можно предположить, что как минимум один из них сделает это в ближайшем будущем.

Увы, Холанд не сыграет на предстоящем чемпионате мира в Катаре, поскольку сборная Норвегии не смогла пройти квалификацию, и это серьезный удар для футбола.

Но при этом очевидно, что для «Ман Сити» в каком-то смысле выгодно, что норвежец не поедет на ЧМ-2022. Пока его соперники будут тратить физические и психологические силы в Катаре, он будет отдыхать и готовиться ко второй половине сезона.

Эрлинг Холанд взлетел над обороной «МЮ» globallookpress.com

И конкуренты «Ман Сити» наверняка уже задумывались об этом. Пока что команда Гвардиолы находится в таблице позади «Арсенала», но есть подозрение, что это всего лишь вопрос времени — почти нет сомнений в том, что «горожане» скоро поднимутся на первое место и исчезнут за горизонтом.

«МЮ» стал первой командой «большой шестерки», сыгравшей в этом сезоне против «Ман Сити» и Холанда. До дерби Манчестера можно было предположить, что Эрлинг наколотил целую пачку мячей не в последнюю очередь благодаря тому, что у «Сити» был не самый сложный календарь.

Однако после яркой победы над «МЮ» не осталось никаких сомнений: Холанд практически неудержим.

Мощь, фантастическое движение, скорость — он действительно обладает всеми необходимыми качествами для супер форварда. И самое главное — у него есть инстинкт бомбардира, который делает его особенным на фоне остальных нападающих. Второй гол «МЮ» в этом плане стал показательным — Эрлинг заметил и максимально эффективно воспользовался едва заметной брешью в обороне соперника.

Через мгновение мяч окажется в воротах «МЮ» globallookpress.com

Помимо Холанда, еще одной проблемой для команды Эрика тен Хага был Фоден. Похоже, Эрлинг и Фил моментально нашли общий язык, это видно по их взаимопониманию возле штрафной площади.

В матче с «МЮ» Холанд вполне мог забить как минимум пять мячей. «Юнайтед» в конечном итоге, так сказать, повезло, но кому-то точно достанется полная кошелка. В истории АПЛ еще ни одному игроку не удавалось забить в одном матче шесть мячей. Серхио Агуэро, Алан Ширер и Энди Коул забивали по пять голов в одной игре. Глядя на Холанда, есть ощущение, что он способен превзойти это достижение.

Для «МЮ» горькая правда заключается в том, что три года назад им почти удалось подписать Холанда. Оле-Гуннар Сульшер, возглавлявший тогда «красных дьяволов», был уверен, что Эрлинг переедет на «Олд Траффорд», но руководство клуба отказалось выкупать у «Мольде» талантливого форварда, который в итоге оказался сначала в «Зальцбурге», а потом в дортмундской «Боруссии».

И в «МЮ» теперь постоянно будут вспоминать об этой роковой ошибке. Как минимум до тех пор, пока Холанд будет играть за «Манчестер Сити».

Если Холанду удастся сохранить текущую форму, «Ман Сити» в этом сезоне выиграет все турниры.