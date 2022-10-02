Останется ли Гвардиола в «Манчестер Сити»

Летом 2023 года у 51-летнего каталонца закончится контракт, и без согласования новых условий он может покинуть «Этихад» в конце сезона. Манкунианцы не скрывали своего желания удержать— обладателя четырех титулов АПЛ и пяти других крупных трофеев с момента его прихода в 2016 году, но когда в августе его спросили, может ли это быть его последний год в клубе, экс-боссбыл типично расплывчатым.

«Я бы ни на секунду не изменил свою жизнь здесь», — заявил он. «Прошло уже семь сезонов. Я разговаривал с руководством. В середине сезона, в конце сезона мы снова поговорим о том, что мы чувствуем, и решим, что лучше для клуба».

«Я много раз говорил, что если они этого хотят, я хотел бы остаться подольше, но в то же время я должен быть уверен».

В идеале «Манчестер Сити» хотел бы иметь возможность объявить о продлении контракта с Гвардиолой во время паузы, связанной с чемпионатом мира.

Матчи АПЛ будут приостановлены с 13 ноября по 26 декабря в связи с проведением мундиаля в Катаре, что оставляет достаточно времени для завершения переговоров и подписания контракта. Подтверждение о новом договоре до возобновления чемпионата 26 декабря решит проблему задолго до того, как Гвардиола вступит в последние полгода своего соглашения, и позволит всем на «Этихад» сосредоточиться на гонке за титул и попытке наконец выиграть Лигу чемпионов.

Но если дело начнет затягиваться на вторую половину сезона, это станет проблемой, без которой «Манчестер Сити» мог бы обойтись. Если игроки начнут возвращаться с чемпионата мира, когда будущее их босса все еще будет в подвешенном состоянии, это вызовет неизбежные вопросы о том, что будет дальше — как с Гвардиолой, так и с клубом.

«Горожанам» потребуется время, чтобы найти нового менеджера. Они восхищаются работой Юлиана Нагельсманна в «Баварии», бывший тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра произвел впечатление в «Кристал Пэлас», а экс-капитан манкунианцев Венсан Компани хорошо начал в «Бернли», но назначение нового наставника, кем бы он ни был, — процесс не из легких.

Выступая летом, президент клуба Халдун Аль Мубарак признал, что позиция Гвардиолы всегда будет предметом обсуждения, особенно когда его контракт начнет подходить к концу.

«Пеп никогда не работал со своими командами так долго, как здесь, будь то "Барселона" или "Бавария", — сказал он во время своего обычного обращения к болельщикам в конце сезона. "Вопрос совершенно правильный. Он был совершенно правильным в прошлом году, три года назад и, конечно, в этом году. Это партнерство, которое за эти годы творило чудеса".

Аль Мубарак пришел в клуб раньше. Гвардиола вступил в последний год своего последнего контракта в начале сезона 2020/21. Ходили слухи, что в то время он хотел отдохнуть, поскольку уже провел в Манчестере больше времени, чем в Барселоне или Мюнхене.

В конце концов, он остался, и в ноябре 2020 года было объявлено о новом двухлетнем контракте. Каталонец назвал свои отношения с клубом одной из ключевых причин своего решения остаться, и это, безусловно, снова станет важным фактором, и это, безусловно, будет важным фактором и на этот раз.

"Такая поддержка — лучшее, что может быть у любого менеджера", — сказал он два года назад. "У меня есть все, что я мог бы захотеть, чтобы хорошо выполнять свою работу, и я польщен уверенностью, которую владелец, президент, [технический директор] Ферран [Сориано] и [спортивный директор] Чики [Бегиристайн] сохраняют в отношении меня, чтобы продолжать работать еще два года после этого сезона".

Отчасти благодаря его дружбе с Сориано и Бегиристайном, зародившейся во время их совместной работы в "Барселоне", Гвардиола знает, что у него, возможно, никогда не будет так хорошо, как в "Манчестер Сити". Но каталонец также остро осознает, что он настолько хорош, насколько хороши его игроки, и что его успех в качестве тренера требует от команды постоянной поддержки того, что он пытается делать.

"Это не второй и не третий сезон, прошло уже много лет, и я должен посмотреть, как поведут себя игроки", — сказал тренер в августе. "Я не хочу быть проблемой. Иногда, когда вы продолжаете что-то и навязываете это, ситуация не складывается хорошо, поэтому нужно пройти через подобное и расслабиться".

"Такая ситуация возникает, когда это происходит естественным образом. Если вы форсируете ее, все идет не так, как нужно. Мы посмотрим, что произойдет в течение сезона, как мы себя чувствуем, и будет принято лучшее решение для клуба".

Летом Бернарду Силва признал, что работа под руководством Гвардиолы может быть "утомительной", но если исходить из начала сезона в исполнении "Манчестер Сити", то его методы все еще работают.

Вдобавок ко всему, Бегиристайну удалось обновить состав до такой степени, что только четыре футболиста — Кевин Де Брейне, Кайл Уокер, Илкай Гюндоган и Рияд Марез — старше 30 лет.

Средний возраст команды, победившей "Вулверхэмптон" со счетом 3:0 перед международным перерывом, составлял всего 26 лет, а такие футболисты, как Эрлинг Холанд и Фил Фоден, даже близко не достигли своего пика, есть все шансы, что цикл команды на успех только продолжается.

Гвардиола не хочет вечно оставаться тренером, но у него есть амбиции, выходящие за рамки клуба. Вполне вероятно, что после "Сити" он возьмет перерыв — чтобы путешествовать, проводить время с семьей и совершенствоваться в гольфе, — но после этого он не исключает, что возглавит какую-то сборную на крупном турнире. Однако Халдун, Бегиристайн и Сориано надеются, что у него все еще есть мотивация продлить свое пребывание на "Этихад" как минимум еще на пару лет.

Без желания работать после 60 лет, как сэр Алекс Фергюсон или Арсен Венгер, время Гвардиолы на боковой линии в итоге подойдет к концу. Тем не менее, "Горожане" надеются, что в данный момент нет места, где он предпочел бы работать.